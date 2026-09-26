Οι Έλληνες επιλέγουν μακρινούς προορισμούς και κλείνουν εισιτήρια τελευταία στιγμή

Στροφή σε μακρινούς προορισμούς και αυξημένη ζήτηση για αναβαθμισμένες θέσεις καταγράφει η Emirates, καθώς οι ταξιδιωτικές συνήθειες των Ελλήνων παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές. Σχεδόν ένας στους δύο επιβάτες της εταιρείας στην ελληνική αγορά επιλέγει πλέον να κλείσει το εισιτήριό του λιγότερο από έναν μήνα πριν από την αναχώρηση. Παράλληλα, ενισχύεται θεαματικά το ενδιαφέρον για προορισμούς της Ασίας, με το Πουκέτ και την Μπανγκόκ να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη άνοδο.

Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η αεροπορική εταιρεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, το 47% των επιβατών της Emirates στην Ελλάδα πραγματοποιεί την κράτησή του εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν από το ταξίδι. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2025, γεγονός που υποδηλώνει μια σαφή τάση.

Ένα σημαντικό μέρος του ταξιδιωτικού κοινού αφήνει πλέον την αγορά του εισιτηρίου πολύ πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια μεταβολή στον τρόπο που οι Έλληνες προγραμματίζουν τα ταξίδια τους, επιλέγοντας πιο αυθόρμητες ή βραχυπρόθεσμες κρατήσεις.

Αυξημένη κίνηση και συνολικός τουρισμός

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται αύξηση στην κίνηση της Emirates από και προς την ελληνική αγορά. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, η εταιρεία μετέφερε περισσότερους από 170.000 επιβάτες από και προς την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία.

Η εικόνα αυτή συμπίπτει με την ανοδική πορεία της συνολικής ταξιδιωτικής κίνησης στη χώρα. Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026, επισκέφθηκαν την Ελλάδα 20,43 εκατομμύρια ταξιδιώτες, αριθμός αυξημένος κατά 8,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα, οι διεθνείς αναχωρήσεις από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών έφτασαν τα 11,3 εκατομμύρια επιβάτες στο πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση 4,2%.

Η άνοδος των ασιατικών προορισμών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωγραφία των ταξιδιών. Προορισμοί όπως το Ντουμπάι, το Σίδνεϊ, η Μελβούρνη, η Σιγκαπούρη, η Σαγκάη, το Ντενπασάρ, η Μπανγκόκ και το Τόκιο παραμένουν ψηλά στις επιλογές των Ελλήνων που ταξιδεύουν με την Emirates.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές, ωστόσο, καταγράφονται σε συγκεκριμένους ασιατικούς προορισμούς. Το Πουκέτ εμφανίζει αύξηση της ζήτησης κατά 148% σε ετήσια βάση, η Μπανγκόκ κατά 100% και η Μανίλα κατά 33%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες ταξιδιώτες στρέφονται όλο και περισσότερο σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, με την Ασία να κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Το Ντουμπάι λειτουργεί ως ενδιάμεσος κόμβος για μεγάλο μέρος του διεθνούς δικτύου της Emirates, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αυτούς τους μακρινούς προορισμούς. Ανοδικά κινείται και το Νιούαρκ, με αύξηση 9,2%, με την απευθείας σύνδεση Αθήνας – Νιούαρκ να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενδιαφέρον για αναβαθμισμένες θέσεις

Μια δεύτερη τάση που καταγράφει η εταιρεία αφορά την επιλογή αναβαθμισμένων θέσεων. Η Premium Οικονομική Θέση εμφανίζει αυξημένη ζήτηση από το ελληνικό κοινό, ιδιαίτερα για ταξίδια προς Νιούαρκ, Σαγκάη, Μπαλί, Πουκέτ και Σεϋχέλλες.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ένα τμήμα των επιβατών είναι διατεθειμένο να πληρώσει περισσότερο για μεγαλύτερη άνεση, ιδιαίτερα στις πολύωρες πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki