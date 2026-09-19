Η Air Canada ενισχύει τα δρομολόγια Αθήνα-Καναδάς και επεκτείνει την περίοδο πτήσεων

Σε σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά προχωρά η Air Canada, διευρύνοντας την περίοδο εκτέλεσης των απευθείας πτήσεων από την Αθήνα προς Τορόντο και Μόντρεαλ. Παράλληλα, η εταιρεία αυξάνει τις συχνότητες των δρομολογίων της κατά τη θερινή περίοδο. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην ισχυρή αύξηση της ζήτησης για ταξίδια μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Αμερικής.

Επέκταση δρομολογίων και χειμερινή σύνδεση

Με βάση το νέο πρόγραμμα της Air Canada, οι απευθείας συνδέσεις της Αθήνας με τα αεροδρόμια Toronto Pearson και Montréal-Trudeau θα συνεχιστούν έως και κατά το μεγαλύτερο μέρος του Ιανουαρίου του 2027. Αυτή η επέκταση περιορίζει σημαντικά τη χειμερινή διακοπή που ίσχυε μέχρι σήμερα για τα συγκεκριμένα δρομολόγια.

Μετά από ένα σύντομο διάστημα χωρίς απευθείας δρομολόγια, οι πτήσεις θα επανεκκινήσουν ήδη από τις 6 Μαρτίου του 2027. Με αυτόν τον τρόπο, η περίοδος κατά την οποία η Αθήνα και ο Καναδάς θα συνδέονται χωρίς ενδιάμεσο σταθμό διευρύνεται ουσιαστικά, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους ταξιδιώτες.

Αύξηση συχνοτήτων και ενισχυμένη ζήτηση

Η παρουσία της Air Canada θα είναι ακόμη μεγαλύτερη κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου. Το πρόγραμμα προβλέπει 11 εβδομαδιαίες πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Τορόντο, ενώ οι συνδέσεις μεταξύ Αθήνας και Μόντρεαλ θα φτάσουν τις 10 εβδομαδιαίες πτήσεις.

Συνολικά, οι εβδομαδιαίες συνδέσεις μεταξύ της ελληνικής πρωτεύουσας και των δύο καναδικών πόλεων θα φτάσουν τις 21. Η απόφαση για την ενίσχυση των δρομολογίων βασίζεται σε στοιχεία που παρουσίασε η Air Canada, σύμφωνα με τα οποία η επιβατική κίνηση στην ελληνική αγορά εμφανίζει άνοδο 13,5% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, η ζήτηση στις περιόδους πριν και μετά την κορύφωση της θερινής σεζόν έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Σημασία για τον τουρισμό και τη διασυνδεσιμότητα

Η επέκταση του προγράμματος πτήσεων της Air Canada έχει ιδιαίτερη σημασία για την προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα. Μέσω αυτής της κίνησης, αυξάνεται η αεροπορική διασύνδεση της Αθήνας με τη Βόρεια Αμερική σε μήνες που παραδοσιακά βρίσκονται εκτός της τουριστικής αιχμής.

Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να συμβάλει στην προσέλκυση τουριστών και κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, ενισχύοντας την τουριστική ροή προς την Ελλάδα και πέρα από την παραδοσιακή θερινή περίοδο.

Δηλώσεις στελεχών

Ο περιφερειακός διευθυντής της Air Canada για Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο, Stefano Casaregola, απέδωσε την απόφαση για την επέκταση των δρομολογίων στις ισχυρές επιδόσεις της ελληνικής αγοράς. Ο κ. Casaregola επεσήμανε ότι η διεύρυνση των πτήσεων προσφέρει σχεδόν αδιάλειπτη απευθείας πρόσβαση στη Βόρεια Αμερική.

Από την πλευρά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, Ιωάννα Παπαδοπούλου, σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας με τη Βόρεια Αμερική. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Καναδά, καθώς και της ελληνικής ομογένειας.

Διευρυμένο δίκτυο και πρόσβαση στις ΗΠΑ

Το δίκτυο της Air Canada δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους δύο καναδικούς προορισμούς, το Τορόντο και το Μόντρεαλ. Μέσω των κόμβων αυτών των δύο πόλεων, οι επιβάτες που αναχωρούν από την Αθήνα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς μεγάλες αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συγκεκριμένα, οι προορισμοί στις ΗΠΑ περιλαμβάνουν πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο. Επιπλέον, οι επιβάτες που έχουν ανταπόκριση προς τις ΗΠΑ μπορούν να ολοκληρώνουν τις σχετικές διαδικασίες εισόδου ήδη στα καναδικά αεροδρόμια, πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον τελικό τους προορισμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki