Το παράδοξο του ελληνικού τουρισμού: Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα ευρώ ανά ταξιδιώτη

Η κυβερνητική αφήγηση για τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας συνεχίζει να επενδύει σε θριαμβευτικούς τόνους, καθώς οι δείκτες της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ξεπέρασε τα 13,5 εκατομμύρια επισκέπτες στο πρώτο εξάμηνο. Ωστόσο, πίσω από τους απόλυτους αριθμούς των εισπράξεων, τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αποκαλύπτουν μια δομική ανισορροπία που αφήνει εκτεθειμένη την πραγματική οικονομία.

Οι αριθμοί και η δομική ανισορροπία

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι συνολικές εισπράξεις από τον τουρισμό άγγιξαν τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 14,8%. Παράλληλα, ο τουριστικός όγκος αυξήθηκε με ακόμη ταχύτερο ρυθμό, φτάνοντας το 15,4%. Αυτή η διαφορά στους ρυθμούς αύξησης αναδεικνύει ένα κρίσιμο εύρημα που, όπως επισημαίνεται, αποσιωπάται στη δημόσια σφαίρα.

Το εύρημα αυτό αφορά τη συνεχιζόμενη υποχώρηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι. Ο τουριστικός όγκος αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι η πραγματική κερδοφορία που διαχέεται στην αγορά. Αυτό υποδηλώνει ότι, ενώ έρχονται περισσότεροι επισκέπτες, ο καθένας ξοδεύει λιγότερα χρήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ελλάδα.

Το μοντέλο της «μαζικότητας χαμηλού budget»

Η διαμόρφωση του τουριστικού τοπίου οδηγεί σε ένα μοντέλο που χαρακτηρίζεται ως «μαζικότητα χαμηλού budget». Αυτό το μοντέλο ενισχύεται από την έξαρση του οδικού τουρισμού, κυρίως από τα βόρεια σύνορα της χώρας. Επιπλέον, η στροφή των επισκεπτών σε βραχυχρόνιες μισθώσεις χαμηλότερου κόστους συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της τάσης.

Την ίδια στιγμή, παραδοσιακές αγορές που χαρακτηρίζονται από υψηλή αγοραστική δύναμη, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σημειώνουν κάμψη στις ροές τους προς την Ελλάδα. Αυτή η εξέλιξη επηρεάζει αρνητικά τη συνολική μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη, καθώς μειώνεται η παρουσία επισκεπτών με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα.

Επιβάρυνση υποδομών και περιορισμένο όφελος για την τοπική αγορά

Η πλημμυρίδα επισκεπτών, που έρχεται με χαμηλότερο μέσο budget, επιβαρύνει οριακά τις τοπικές υποδομές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αυτό περιλαμβάνει τα δίκτυα ύδρευσης και αποκομιδής απορριμμάτων στα νησιά, καθώς και τις αστικές συγκοινωνίες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η αυξημένη ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο ανταποδοτικό όφελος για την τοπική οικονομία.

Συγκεκριμένα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της εστίασης και του λιανεμπορίου δεν καρπώνονται ανάλογα οφέλη. Αντιθέτως, οι μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων και τα All-Inclusive θέρετρα είναι αυτά που απορροφούν τη λεόντειο μερίδα της ταξιδιωτικής δαπάνης. Ως αποτέλεσμα, η τοπική αγορά μένει αντιμέτωπη με την πίεση των τιμών και του αυξημένου κόστους λειτουργίας, χωρίς να βλέπει σημαντική διάχυση του τουριστικού πλούτου.

Ο αποκλεισμός του εγχώριου καταναλωτή

Παράλληλα με τις παραπάνω εξελίξεις, ο εγχώριος καταναλωτής εκτοπίζεται πλήρως από τον χάρτη των θερινών διακοπών. Η παρατεταμένη ακρίβεια που παρατηρείται στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και το υψηλό κόστος των καταλυμάτων, μετατρέπει τη διαμονή στα ελληνικά νησιά σε είδος πολυτελείας για τη μεσαία τάξη της χώρας.

Αυτή η κατάσταση οδηγεί στο να περιορίζεται η μεσαία τάξη είτε σε μονοήμερες εξορμήσεις είτε να αποκλείεται εντελώς από τις θερινές διακοπές στους ελληνικούς προορισμούς. Το φαινόμενο αυτό αναδεικνύει μια ανισότητα στην πρόσβαση στον εγχώριο τουρισμό, με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Η ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό

Το μοντέλο του τουρισμού που βασίζεται αποκλειστικά στην ποσοτική μεγέθυνση, χωρίς να συνοδεύεται από στρατηγικό σχεδιασμό, φτάνει στα όριά του. Η απουσία ενός εθνικού πλαισίου για τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών αποτελεί ένα σημαντικό κενό στη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος. Επιπλέον, η καθυστέρηση στη θέσπιση ουσιαστικών ρυθμίσεων για τη συγκράτηση των τιμών δημιουργεί ένα τοπίο επισφάλειας.

Όσο η τουριστική πολιτική επικεντρώνεται στο μέτρημα «κεφαλιών» αντί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οικονομικό αποτύπωμα του τουρισμού θα παραμένει ένας αριθμός ευημερίας στα χαρτιά. Αυτό απέχει από την καθημερινότητα του πολίτη και δεν αντανακλά μια πραγματική διάχυση του πλούτου στην κοινωνία και την τοπική οικονομία.

Με πληροφορίες από: Topontiki