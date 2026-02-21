3 κρυμμένοι προορισμοί στην Ελλάδα: Πού να αποδράσετε το τριήμερο για να αποφύγετε την πολυκοσμία

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας είναι παραδοσιακά συνδεδεμένο με το Γαλαξίδι, την Πάτρα και την Ξάνθη. Όμως, αν η ιδέα του να παλεύετε για μια θέση σε ένα καφέ ή να κολλάτε στην κίνηση σας προκαλεί άγχος, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη: η Ελλάδα κρύβει γωνιές που παραμένουν «αμόλυντες» ακόμα και τις ημέρες αιχμής.

Αν ψάχνετε μια απόδραση της τελευταίας στιγμής όπου ο ήχος της φύσης υπερισχύει των κορναρισμάτων, αυτοί οι τρεις προορισμοί είναι η απάντηση.

1. Καρδαμύλη, Μεσσηνία: Η γοητεία της πέτρας χωρίς τα πλήθη

Ενώ όλοι τρέχουν προς το Ναύπλιο, η Καρδαμύλη παραμένει ένας σοφιστικέ παράδεισος. Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Η Μάνη τον Φεβρουάριο έχει μια δική της, άγρια ομορφιά. Μπορείτε να περπατήσετε στα καλντερίμια της Παλιάς Καρδαμύλης, να δείτε τους πύργους και να απολαύσετε το πέταγμα του χαρταετού με φόντο τον Μεσσηνιακό κόλπο, χωρίς τις ορδές των τουριστών. Είναι ο προορισμός για όσους θέλουν ηρεμία και καλό φαγητό δίπλα στο κύμα.

2. Άνω Δολιανά, Αρκαδία: Το «μπαλκόνι» του Πάρνωνα

Λιγότερο γνωστά από τη Στεμνίτσα και τη Δημητσάνα, τα Άνω Δολιανά είναι ένας πέτρινος οικισμός που μοιάζει να έχει σταματήσει στον χρόνο. Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο θα έπρεπε είναι η θέα: από εδώ το μάτι σας φτάνει μέχρι τον Ταΰγετο και τον Πάρνωνα. Είναι ο ιδανικός προορισμός για πεζοπορία στα δάση με καστανιές και πλατάνια. Εδώ, η Καθαρά Δευτέρα γιορτάζεται παραδοσιακά στην πλατεία του χωριού, με αυθεντική φιλοξενία που δύσκολα βρίσκεις πια στα «must» τουριστικά χωριά.

3. Λίμνη Τσιβλού, Αχαΐα: Το αλπικό σκηνικό της Πελοποννήσου

Αντί για τα Καλάβρυτα, στρίψτε προς τη Λίμνη Τσιβλού. Σε υψόμετρο 700 μέτρων, αυτή η καταπράσινη λίμνη προσφέρει ένα τοπίο που θυμίζει Ελβετία. Είναι ο απόλυτος προορισμός για πικ-νικ και χαλάρωση. Η γύρω περιοχή διαθέτει μικρούς ξενώνες και παραδοσιακές ταβέρνες που προσφέρουν τοπικές λιχουδιές χωρίς την αναμονή των γνωστών χειμερινών θέρετρων.

Το τριήμερο είναι η ευκαιρία σας να επανασυνδεθείτε με τον εαυτό σας και τη φύση. Μερικές φορές, το να επιλέγεις τον δρόμο που δεν ακολουθούν οι πολλοί, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου.

Εσείς προτιμάτε τη ζωντάνια ενός μεγάλου καρναβαλιού ή την «πολυτέλεια» της σιωπής σε ένα άγνωστο χωριό;

Διαβάστε ακόμα: Airbnb: «Κάντε κράτηση τώρα, πληρώστε αργότερα» – Η νέα ευέλικτη υπηρεσία φτάνει στην Ελλάδα