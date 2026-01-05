Έρχεται χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι: 5 έξυπνοι τρόποι να προστατέψετε το αυτοκίνητό σας αν δεν έχετε πάρκινγκ

Οδηγός επιβίωσης για την κακοκαιρία των Θεοφανίων – Πώς να αποφύγετε τις ζημιές από πτώσεις κλαδιών και τις λακκούβες-παγίδες.

Με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα, χαλάζι και ανέμους έως 9 μποφόρ, το αυτοκίνητο είναι ο πρώτος «στόχος» για ζημιές, ειδικά για όσους το παρκάρουν στον δρόμο. Στο Madata.gr, συγκεντρώσαμε πρακτικές λύσεις για να βρείτε το όχημά σας άθικτο μετά την καταιγίδα.

1. Πού ΔΕΝ πρέπει να παρκάρετε

Ακούγεται αυτονόητο, αλλά πολλοί το ξεχνούν: Αποφύγετε να παρκάρετε κάτω από δέντρα (ειδικά πεύκα και λεύκες), κοντά σε διαφημιστικές πινακίδες ή κάτω από παλιά μπαλκόνια με γλάστρες. Με 9 μποφόρ, η πτώση κλαδιών ή αντικειμένων είναι σχεδόν βέβαιη.

2. Η «πατέντα» για το χαλάζι

Αν δεν έχετε ειδική κουκούλα προστασίας, μια χοντρή κουβέρτα ή ακόμα και μερικά χαρτόνια στερεωμένα με τους υαλοκαθαριστήρες στο παρμπρίζ και στην οροφή, μπορούν να απορροφήσουν την ορμή του χαλαζιού και να αποτρέψουν το σπάσιμο των τζαμιών ή τις λακκούβες στο καπό.

3. Προσοχή στις λακκούβες-παγίδες

Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, οι λακκούβες γεμίζουν νερό και είναι αδύνατο να υπολογίσετε το βάθος τους. Μπορεί να κρύβουν ανοιχτά φρεάτια ή βαθιά χαντάκια που θα προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στις αναρτήσεις ή τα ελαστικά σας.

4. Σηκώστε τους υαλοκαθαριστήρες

Αν προβλέπεται παγετός ή πολύ έντονη λάσπη (λόγω της αφρικανικής σκόνης), σηκώστε τους υαλοκαθαριστήρες. Έτσι θα αποφύγετε να κολλήσουν στο τζάμι ή να καταστραφεί το λάστιχό τους όταν προσπαθήσετε να τους λειτουργήσετε.

5. Έλεγχος στα φώτα ομίχλης

Πριν ξεκινήσετε για την τελετή των υδάτων αύριο, βεβαιωθείτε ότι τα φώτα ομίχλης λειτουργούν. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και η σωστή λειτουργία τους είναι ζήτημα ασφάλειας.

