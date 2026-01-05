Σε ποιες 13 περιοχές θα είναι επικίνδυνα τα φαινόμενα – Πότε ξεκινά η μεγάλη κακοκαιρία και πόσο θα διαρκέσει – Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για Φώτα, Τετάρτη και Πέμπτη.

Δραματική αλλαγή του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες, με την ΕΜΥ να εκδίδει Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Η κακοκαιρία θα κορυφωθεί ανήμερα των Θεοφανίων (06.01.2026), με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Οι περιοχές στο «μάτι» της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι:

Αύριο Τρίτη (Θεοφάνεια):

Νησιά Ιονίου: Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά.

Ήπειρος: Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα, Ιωάννινα.

Δυτική Στερεά: Αιτωλοακαρνανία.

Βορειοανατολική Ελλάδα: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (από το απόγευμα).

Μεθαύριο Τετάρτη (07.01.26):

Συνεχίζονται τα φαινόμενα σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά.

Πελοπόννησος: Δυτικά και νότια τμήματα (από το απόγευμα).

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: Μέχρι αργά τη νύχτα.

Άνεμοι 9 μποφόρ και Αφρικανική σκόνη

Προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις, καθώς οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο την Τετάρτη έως 9 μποφόρ, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες (απαγορευτικό απόπλου). Παράλληλα, οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Η πρόγνωση για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Αττική: Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι. Άνεμοι νότιοι έως 6-7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Παροδικές νεφώσεις με πιθανές βροχές κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς.

<iframe src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=rain&product=ecmwf&level=surface&lat=38.068&lon=23.769" width="650" height="450" frameborder="0"></iframe>

Σταδιακή εξασθένηση από την Πέμπτη

Τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά από το πρωί της Πέμπτης (08-01-26), ωστόσο ο καιρός θα παραμείνει άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά έως 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 09.01.2026

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, με τοπικές βροχές και στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία και από τα βόρεια εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.