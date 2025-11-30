Αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου: Αυτά είναι τα 3 βασικά σημεία που αποκαλύπτουν αν έχει τρακαριστεί

Η αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου κρύβει κινδύνους, ειδικά για όσους δεν γνωρίζουν τι πρέπει να ελέγξουν. Μελέτες δείχνουν ότι έως και το 15% των ιδιοκτητών έχουν πουλήσει τρακαρισμένα ή ελαττωματικά οχήματα χωρίς να ενημερώσουν τους αγοραστές, γεγονός που καθιστά απαραίτητο έναν προσεκτικό έλεγχο πριν την αγορά.

Αν δεν επιλέξετε ένα πιστοποιημένο όχημα από αξιόπιστη αντιπροσωπεία, υπάρχουν τρία βασικά σημεία που μπορούν να σας αποκαλύψουν αν το όχημα έχει εμπλακεί σε ατύχημα.

1. Προειδοποιητική λυχνία αερόσακου

Οι αερόσακοι αποτελούν από τα πιο «ειλικρινή» σημεία ελέγχου σε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Όταν γυρίζετε το κλειδί στη μίζα:

- Η λυχνία του airbag πρέπει να ανάψει και να σβήσει μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

- Αν μένει αναμμένη, δείχνει σφάλμα στο σύστημα.

- Αν δεν ανάβει καθόλου, ενδέχεται να έχει γίνει παρέμβαση ώστε να καλυφθούν προβλήματα ή ενεργοποίηση αερόσακου μετά από σύγκρουση.



2. Διαφορές στη βαφή του αμαξώματος

Οι επισκευές μετά από ατύχημα σχεδόν πάντα αφήνουν «ίχνη» στη βαφή.

Προσέξτε:

- Ανομοιομορφία στην απόχρωση μεταξύ των πάνελ (πόρτες, φτερά, προφυλακτήρας).

- Υφή βαφής: Η εργοστασιακή είναι λειότερη· η βαφή επισκευής συνήθως πιο «πορτοκαλί».

- Κάντε έλεγχο με το άγγιγμα και με το φως (ιδανικά φυσικό φως).



3. Βίδες στερέωσης πάνελ και σημάδια λύσης

Στο εργοστάσιο, το χρώμα καλύπτει και τις βίδες των πάνελ.

Σημάδια που δείχνουν ότι το όχημα έχει «ανοιχτεί» μετά την παραγωγή:

- Γρατζουνιές ή φθορές γύρω από βίδες ή μπουλόνια.

- Ίχνη από εργαλεία.

- Μη ευθυγραμμισμένα πάνελ, πόρτες ή προφυλακτήρες.

Αυτά συνήθως δηλώνουν ότι κάποιος έχει αποσυναρμολογήσει το μέρος – πολύ συχνά λόγω επισκευής μετά από τρακάρισμα.

Συμπέρασμα

Τα παραπάνω τρία σημεία είναι τα πιο ασφαλή «σημάδια» για να εξακριβώσετε αν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο έχει ιστορικό ατυχήματος. Συνδυάστε τα με έλεγχο από επαγγελματία μηχανικό και, όπου είναι δυνατόν, ζητήστε:

- Αναλυτικό ιστορικό service

- Έλεγχο σε ανυψωτικό

- Αναφορά κατάστασης (car history)

