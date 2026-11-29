Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μιχάλης Πανάδης παραχώρησε συνέντευξη, αναφερόμενος στην πρώτη παρουσίαση του έργου «Ο Πίνακας» στην Ελλάδα, το οποίο σκηνοθετεί στο Θέατρο Ψυρρή. Παράλληλα, μίλησε για τη συμμετοχή του ως ηθοποιός στην παράσταση «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. Ο κ. Πανάδης εξήγησε επίσης τον λόγο που επιλέγει να μην παίζει στις παραστάσεις που σκηνοθετεί, δηλώνοντας πως «δύο χαρές μαζί δεν γίνεται».

«Ο πίνακας»: Η πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα

Το ανατρεπτικό έργο του Ισπανού Ernesto Caballero, με τίτλο «Ο Πίνακας», παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Θέατρο Ψυρρή, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Πανάδη. Πρόκειται για μία αιχμηρή, σύγχρονη κωμωδία, η οποία τοποθετείται μέσα στην εποχή των deepfakes, των ειδώλων, της πολιτικής χειραγώγησης και της παντοδυναμίας των influencers.

Στη σκηνή, οι Ιωάννα Παππά, Γιούλη Τσαγκαράκη και Άγγελος Ανδριόπουλος συναντιούνται σε μια εκρηκτική σκηνική σύμπραξη, προσφέροντας μια παράσταση με καταιγιστικό ρυθμό, λεπτή ειρωνεία και ανελέητο αυτοσαρκασμό. Το έργο, κινούμενο ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την καθαρόαιμη σάτιρα, καθρεφτίζει με χιούμορ και οξύτητα μια κοινωνία που καταρρέει πίσω από την εικόνα της. Ο σκηνοθέτης Μιχάλης Πανάδης εξήγησε τον λόγο που διάλεξε αυτό το έργο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Δυστυχώς, η σύγχρονη δραματουργία ασχολείται σήμερα με τα μικροπράγματα της καθημερινότητας».

Η υπόθεση του έργου «Ο πίνακας»

Η ιστορία της παράστασης μας μεταφέρει στο κοντινό μέλλον της Ισπανίας, όπου η οικονομική κρίση έχει κυριολεκτικά διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει γονατίσει τη χώρα. Σε μια ακραία κίνηση οικονομικής «διάσωσης», η κυβέρνηση συνασπισμού «Εμπρός Λαέ» αποφασίζει να απελευθερώσει την πώληση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η αρχή γίνεται με το εμβληματικό αριστούργημα του Βελάθκεθ, «Las Meninas» («Οι δεσποινίδες των τιμών»). Πριν όμως ο πίνακας παραδοθεί στους αγοραστές, η κυβέρνηση προσλαμβάνει μια ταπεινή μοναχή, γνωστή για το σπάνιο ταλέντο της στην αντιγραφή έργων τέχνης, με σκοπό να δημιουργήσει ένα πανομοιότυπο, «τέλειο» αντίγραφο.

Ο ρόλος του Μιχάλη Πανάδη στις «Σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας»

Εκτός από τη σκηνοθεσία της παράστασης «Ο Πίνακας», ο Μιχάλης Πανάδης συμμετέχει και ως ηθοποιός στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. Εκεί, παρουσιάζεται η παράσταση «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας», ένα έργο του Λούκας Μπαίρφους, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ντόρας βρίσκεται η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, ενώ τον ρόλο της μητέρας υποδύεται η Αλεξάνδρα Αϊδίνη. Το καστ συμπληρώνουν οι Κώστας Ανταλόπουλος, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Γιάννα Σταυράκη και Γιώργος Στάμος, οι οποίοι συγκροτούν ένα λαμπερό σύνολο που ζωντανεύει τις σύνθετες σχέσεις και τις συγκρούσεις του έργου.

Η πλοκή στις «Σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας»

Στην υπόθεση του έργου, η «διαφορετική» Ντόρα εμπλέκεται, χωρίς να το γνωρίζει, σε κάτι που μοιάζει με πείραμα. Αυτό συμβαίνει όταν οι γονείς και ο γιατρός της αποφασίζουν να διακόψουν τα ψυχοφάρμακα που την κρατούσαν έως τότε σε καταστολή.

Απελευθερωμένη από αυτόν τον εγκλεισμό, η Ντόρα έρχεται σε επαφή με την επιθυμία και τη σεξουαλικότητά της. Η συμπεριφορά της, όμως, δεν υπακούει στις κοινωνικές συμβάσεις και φέρνει σε αμηχανία τους πάντες. Σύντομα μετατρέπεται σε «πρόβλημα», θέτοντας δύσκολα και επίμονα ερωτήματα: «Πού τελειώνει η προστασία και πού αρχίζει η ελευθερία; Ποιος μπορεί να θέσει τα όριά της και με ποιο δικαίωμα;»

Η φιλοσοφία του Μιχάλη Πανάδη για τη σκηνοθεσία

Ο Μιχάλης Πανάδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εξήγησε την προσωπική του φιλοσοφία σχετικά με τη συμμετοχή του στις παραστάσεις που σκηνοθετεί. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Δεν θέλω να παίζω στις παραστάσεις που σκηνοθετώ, δύο χαρές μαζί δεν γίνεται».

Με πληροφορίες από: Topontiki