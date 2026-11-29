Ο Θουκυδίδης, με τις «Ιστορίες» του, έχει διατηρήσει ζωντανό ένα μεγάλο μέρος του 5ου αιώνα π.Χ. στην Ελλάδα μέχρι και τις μέρες μας. Ο ιστορικός θεωρεί τον Νικία έναν από τους πρωταγωνιστές της εποχής του, εκφράζοντας μάλιστα προσωπική γνώμη για εκείνον, κάτι που συμβαίνει σπάνια στο έργο του. Η μορφή του Νικία αποκτά μια ξεχωριστή διάσταση, αν αναλυθούν τα σχόλια του ιστορικού που τον αφορούν.

Η αντικειμενικότητα του Θουκυδίδη και οι εξαιρέσεις

Ο Θουκυδίδης είναι γνωστός ως ένας ασύγκριτα και αυστηρά αντικειμενικός ιστορικός, ο οποίος για πολύ λίγους από τους εκατοντάδες πολιτικούς, στρατηγούς και άλλες προσωπικότητες της εποχής του εκφέρει προσωπική εκτίμηση. Αυτή η στάση καθιστά ακόμα πιο σημαντικές τις περιπτώσεις όπου επιλέγει να μοιραστεί τη δική του οπτική.

Μας αναφέρει τη γνώμη του για τον Περικλή, τον Βρασίδα, τον Ερμοκράτη (6.72.2), αλλά και για τον Νικία, και μάλιστα επανειλημμένως. Η επανειλημμένη αναφορά στον Νικία υπογραμμίζει τη σημασία που του αποδίδει ο ιστορικός, καθιστώντας τον έναν από τους κεντρικούς άξονες της αφήγησής του.

Η φιλοσοφική διάσταση των «Ιστοριών»

Ο Θουκυδίδης περιέγραψε το αιώνιο ανθρώπινο βίωμα με τον τρόπο ενός δραματικού ποιητή, παρουσιάζοντας τους διάφορους ήρωες και τις μοιραίες αποφάσεις τους. Αυτές οι αποφάσεις συχνά ερμηνεύουν τις κοσμοθεωρίες τους και την ηθική τους υπόσταση, προσδίδοντας βάθος στην ιστορική του αφήγηση.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο τρόπος του σκέπτεσθαι έχει ελάχιστα αλλάξει μέχρι σήμερα, όσον αφορά τα πολιτικά και στρατιωτικά πράγματα και τις ανάλογες συμπεριφορές. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, περιγράφει τη σιωπηλή μάχη της αρετής και του ανθρωπισμού έναντι της τυφλής υλικής πολιτικής σκοπιμότητας. Αυτό εξηγεί τη διαχρονική επικαιρότητα του κειμένου του και, ίσως, πολλών ιστορικών χαρακτήρων του.

Το «κτῆμά ἐς αἰεὶ» και η αμετάβλητη φύση των ανθρώπινων

Ο Θουκυδίδης είχε επίγνωση ότι έγραφε κάτι λογοτεχνικό και συγχρόνως φιλοσοφικό σχετικά με την ιστορική εξέλιξη. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά: «καὶ ἐς μὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ μὴ μυθῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται· ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν τε γενομένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ αὖθις κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ παραπλησίων ἔσεσθαι, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει. κτῆμά τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται. (1.22.4)».

Αυτό το «κτῆμά ἐς αἰεὶ» των ανθρώπων για το μέλλον αποτελεί τη δική του ερμηνεία της ανθρώπινης ιστορίας. Η τελευταία φράση του χωρίου δείχνει ότι ο ιστορικός δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη φιλοσοφική του προσέγγιση από την όποια λογοτεχνική αξία, δηλαδή το «μυθῶδες». Αυτή η φράση υπογραμμίζει και την πεποίθησή του ότι τα ανθρώπινα δεν αλλάζουν, μια ιδέα που διατρέχει όλο το έργο του.

Η απογοήτευση για την κατάπτωση των ηθών

Σε άλλο σημείο του έργου του, ο Θουκυδίδης εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για την κατάπτωση των ηθών και των βασικών αξιών των Ελλήνων. Αυτή η κατάπτωση, κατά τον ιστορικό, είχε ως αποτέλεσμα τον φοβερό πόλεμο που μας διηγείται στις «Ιστορίες» του, αναδεικνύοντας τις συνέπειες της ηθικής παρακμής.

Μας λέει συγκεκριμένα: «καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι, γιγνόμενα μὲν καὶ αἰεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ᾖ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα, ὡς ἂν ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνται (3.82.3)». Μέσα από αυτά τα σχόλια, η μορφή του Νικία αποκτά μια ακόμα πιο ξεχωριστή διάσταση, καθώς τοποθετείται στο πλαίσιο των γενικότερων παρατηρήσεων του Θουκυδίδη για την ανθρώπινη φύση και την ιστορία.

Με πληροφορίες από: Topontiki