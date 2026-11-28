Η εισαγωγική εταιρεία της Chery στην Ελλάδα, το Spanos Group, ανακοίνωσε μια νέα, δελεαστική προσφορά για τα plug-in υβριδικά της μοντέλα. Η ενέργεια, με την ονομασία «Chery Plug Friday», δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν τα οχήματα με σημαντικό όφελος. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Η ενέργεια «Chery Plug Friday» και τα οφέλη της

Στο πλαίσιο της ενέργειας «Chery Plug Friday», οι υποψήφιοι αγοραστές των plug-in υβριδικών μοντέλων της Chery μπορούν να επωφεληθούν με δύο τρόπους. Είτε θα λάβουν ένα όφελος στην τιμή αγοράς που φτάνει έως και τις 5.000 ευρώ, είτε θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν χρηματοδότηση με 0% ονομαστικό επιτόκιο. Η πρωτοβουλία αυτή του Spanos Group, ως αποκλειστικού εισαγωγέα της Chery στην ελληνική αγορά, στοχεύει να καταστήσει πιο προσιτή την απόκτηση των συγκεκριμένων οχημάτων.

Η προσφορά είναι διαθέσιμη για συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων και η ισχύς της καθορίζεται χρονικά, με καταληκτική ημερομηνία την 4η Δεκεμβρίου του 2026. Αυτό δίνει ένα σαφές χρονικό πλαίσιο στους ενδιαφερόμενους να εξερευνήσουν τις επιλογές τους και να προχωρήσουν στην αγορά ενός από τα plug-in υβριδικά μοντέλα της Chery.

Αναλυτικά οι προσφορές ανά μοντέλο

Το μέγιστο όφελος, που ανέρχεται στις 5.000 ευρώ, αφορά το επιβλητικό SUV Chery Tiggo 9 PHEV, το οποίο αποτελεί τη ναυαρχίδα της εταιρείας. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδυάζει την παρουσία με την προηγμένη τεχνολογία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη οδηγική εμπειρία.

Για το 7θέσιο Chery Tiggo 8 PHEV, το όφελος που παρέχεται στους αγοραστές είναι 4.000 ευρώ. Αυτό το μοντέλο είναι σχεδιασμένο για οικογένειες ή για όσους χρειάζονται επιπλέον χώρο, προσφέροντας πρακτικότητα και άνεση. Τέλος, για το οικογενειακό Chery Tiggo 7 PHEV, το όφελος ανέρχεται στις 3.500 ευρώ, καθιστώντας το μια ελκυστική επιλογή για τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης.

Χαρακτηριστικά και τεχνολογίες των μοντέλων Chery

Και τα τρία επαναφορτιζόμενα υβριδικά μοντέλα της Chery διακρίνονται για τον συνδυασμό αποδοτικών συστημάτων κίνησης με υψηλή ποιότητα κατασκευής. Η άνεση, η πρακτικότητα και οι τεχνολογίες τελευταίας γενιάς αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν την εμπειρία οδήγησης και χρήσης. Αυτές οι προδιαγραφές εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των οδηγών.

Ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό όλων των μοντέλων της Chery είναι η έμφαση στην ασφάλεια. Αυτή διασφαλίζεται μέσω της στιβαρής δομής του αμαξώματος, η οποία προσφέρει αυξημένη προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης. Επιπλέον, τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με μια εκτενή γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), τα οποία συμβάλλουν στην πρόληψη ατυχημάτων και στην υποστήριξη του οδηγού σε διάφορες συνθήκες. Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης έως και 10 αερόσακους, όπως συμβαίνει στο Chery Tiggo 9 PHEV, ενισχύοντας περαιτέρω το επίπεδο παθητικής ασφάλειας.

Εγγύηση και επέκταση κάλυψης

Κάθε νέο όχημα της Chery συνοδεύεται από μια εργοστασιακή εγγύηση που καλύπτει 7 έτη ή 150.000 χιλιόμετρα, όποιο από τα δύο όρια συμπληρωθεί πρώτο. Αυτή η μακροχρόνια κάλυψη προσφέρει σιγουριά στους ιδιοκτήτες για την αξιοπιστία του αυτοκινήτου τους. Συγκεκριμένα, για την μπαταρία υψηλής τάσης, η εγγύηση είναι ακόμα μεγαλύτερη, φτάνοντας τα 8 έτη ή τα 160.000 χιλιόμετρα, επίσης με ισχύ το όριο που συμπληρώνεται πρώτο.

Πέρα από την εργοστασιακή εγγύηση, το Spanos Group, ως ο αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά, προσφέρει μια επιπλέον δυνατότητα. Συγκεκριμένα, παρέχει επέκταση της εγγύησης κατά 5 έτη για τα μοντέλα. Αυτή η επέκταση αυξάνει τη συνολική διάρκεια κάλυψης των οχημάτων στα 12 χρόνια, προσφέροντας μια από τις πιο εκτεταμένες εγγυήσεις στην αγορά και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο προϊόν.

Με πληροφορίες από: Newsit