Η εθνική ομάδα μπάσκετ της Βοσνίας βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σημαντικό πρόβλημα ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Λιθουανία, που θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο Σαράγεβο. Ο μεγαλύτερος αστέρας της ομάδας, ο Τζάναν Μούσα, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των προκριματικών «παραθύρων» του Νοεμβρίου. Η απουσία του δεν οφείλεται σε κάποιον τραυματισμό ή αγωνιστικό ζήτημα, αλλά σε οικονομικές εκκρεμότητες της βοσνιακής Ομοσπονδίας μπάσκετ προς τη FIBA, γεγονός που στερεί από την ομάδα έναν από τους βασικούς της πυλώνες.

Η απουσία του Τζάναν Μούσα

Ο Τζάναν Μούσα, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αναγνωρίσιμους παίκτες της Βοσνίας, δεν θα δώσει το «παρών» στην επικείμενη αναμέτρηση με τη Λιθουανία. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την εθνική ομάδα, καθώς στερείται τις υπηρεσίες του κορυφαίου της αθλητή σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για την πορεία της στα προκριματικά.

Η αδυναμία του Μούσα να ενισχύσει την προσπάθεια της χώρας του στο κρίσιμο αυτό παιχνίδι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν σχετίζεται με την αγωνιστική του κατάσταση ή κάποιο πρόβλημα υγείας. Αντιθέτως, ο λόγος της απουσίας του είναι αποκλειστικά διοικητικής και οικονομικής φύσης, δημιουργώντας προβληματισμό και δυσχεραίνοντας την προετοιμασία της ομάδας.

Το οικονομικό εμπόδιο της Ομοσπονδίας

Το βασικό εμπόδιο που καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του διεθνούς γκαρντ στον αγώνα με τη Λιθουανία είναι μια σημαντική οφειλή της Ομοσπονδίας μπάσκετ της Βοσνίας προς τη FIBA. Συγκεκριμένα, η βοσνιακή Ομοσπονδία δεν έχει καταβάλει το απαιτούμενο ποσό για την ασφάλιση του Τζάναν Μούσα, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

Αυτή η οικονομική εκκρεμότητα, η οποία αφορά τη σχετική ασφάλεια που απαιτείται λόγω του συμβολαίου του παίκτη με την Dubai Basketball, καθιστά αδύνατη την αγωνιστική του παρουσία. Η μη πληρωμή της ασφάλειας είναι ο καθοριστικός παράγοντας που στερεί από τη Βοσνία έναν από τους βασικούς της πυλώνες, επηρεάζοντας άμεσα τις αγωνιστικές της δυνατότητες.

Η δήλωση του εκτελεστικού διευθυντή

Την απουσία του Τζάναν Μούσα από το παιχνίδι με τη Λιθουανία επιβεβαίωσε επίσημα ο Εκτελεστικός Διευθυντής της βοσνιακής Ομοσπονδίας, Τζεβάντ Αλιχότζιτς. Ο κ. Αλιχότζιτς γνωστοποίησε πως η Ομοσπονδία δεν διαθέτει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για την κάλυψη του κόστους της ασφάλισης του παίκτη, ένα ζήτημα που έχει προκύψει λόγω της οικονομικής της κατάστασης.

Το ποσό που απαιτείται για την ασφάλισή του, εξαιτίας του συμβολαίου του με την Dubai Basketball, ανέρχεται σε 36.000 βοσνιακές μάρκες, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 18.400 ευρώ. Η αδυναμία καταβολής αυτού του συγκεκριμένου ποσού οδηγεί στην αναγκαστική απουσία του Μούσα από την ιδιαίτερα κρίσιμη αναμέτρηση, δημιουργώντας ένα κενό στην σύνθεση της ομάδας.

Η σημασία του αγώνα με τη Λιθουανία

Η αναμέτρηση της 29ης Νοεμβρίου, στις 19:00, στο Σαράγεβο, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για τη Βοσνία στο πλαίσιο των προκριματικών «παραθύρων» του Νοεμβρίου. Ο αγώνας αυτός έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία, καθώς οι εθνικές ομάδες διεκδικούν την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθιστώντας κάθε παιχνίδι κομβικό.

Η απουσία ενός παίκτη του βεληνεκούς και της ποιότητας του Τζάναν Μούσα σε μια τέτοια αναμέτρηση δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην προσπάθεια της Βοσνίας να επιτύχει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο όπως η Λιθουανία. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί την απώλεια του βασικού της αθλητή υπό αυτές τις συνθήκες, αναζητώντας λύσεις για να καλύψει το κενό που δημιουργείται.

Με πληροφορίες από: Athletiko