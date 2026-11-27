Πυρά Άιζενκοτ σε Νετανιάχου: Καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης για να προκαλέσει νέες εκλογές

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχει δοθεί η διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης, κατηγόρησε σήμερα το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τον Άιζενκοτ, η τακτική αυτή αποσκοπεί στην πρόκληση νέων εκλογών. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο εντατικών προσπαθειών για τη συγκρότηση κυβέρνησης, μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές που δεν απέφεραν κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε κανένα κόμμα.

Οι κατηγορίες του Γκάντι Άιζενκοτ

Ο Άιζενκοτ, ηγέτης του κεντρώου κόμματος Γιασάρ, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Λικούντ, του κόμματος του Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Το Λικούντ (…) δεν δείχνει πρόθυμο για συμβιβασμό και, για δύο εβδομάδες, αρνείται να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις», δήλωσε ο Άιζενκοτ σε ανακοίνωσή του σήμερα. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την απουσία προόδου στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Άιζενκοτ προχώρησε σε πιο συγκεκριμένες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του Λικούντ έχει έναν σαφή στόχο. «Η συμπεριφορά τους υποδηλώνει ότι προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο μέχρι το τέλος της θητείας τους, να διχάσουν το μπλοκ της αλλαγής και να ωθήσουν το Ισραήλ προς νέες εκλογές υπό την ηγεσία της απερχόμενης κυβέρνησης», πρόσθεσε. Αυτές οι δηλώσεις σκιαγραφούν ένα κλίμα πολιτικής έντασης και δυσπιστίας.

Η διερευνητική εντολή και οι προθεσμίες

Ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει λάβει τη διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης, με την προθεσμία να εκπνέει στις 6 Δεκεμβρίου. Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα παράτασης αυτής της προθεσμίας κατά 14 ημέρες, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Η εντολή αυτή του ανατέθηκε με σκοπό να αντικαταστήσει την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές δεν κατέληξαν σε σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία για κανένα από τα συμμετέχοντα κόμματα.

Η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης αποδεικνύεται ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς απαιτείται η εξασφάλιση 61 εδρών στο κοινοβούλιο για την επίτευξη πλειοψηφίας. Ο Άιζενκοτ βρίσκεται υπό πίεση χρόνου για να συγκροτήσει ένα βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα που θα μπορέσει να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης.

Οι συμφωνίες συνασπισμού και οι απαιτούμενες έδρες

Το κεντρώο κόμμα Γιασάρ του Άιζενκοτ έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνίες συνασπισμού με δύο άλλα κόμματα, το αριστερό κόμμα των Δημοκρατών και το δεξιό Ισραήλ Μπεϊτινού. Μέσω αυτών των συμφωνιών, το Γιασάρ έχει εξασφαλίσει συνολικά 36 έδρες στο κοινοβούλιο. Παρόλα αυτά, ο αριθμός αυτός απέχει σημαντικά από τις 61 έδρες που είναι απαραίτητες για τον σχηματισμό κυβέρνησης πλειοψηφίας.

Επιπλέον, το Γιασάρ έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες και με το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου, με την προοπτική μιας πιθανής κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Ωστόσο, αυτές οι συνομιλίες δεν έχουν καταγράψει σημαντική πρόοδο, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση και ενισχύει τις ανησίες για το ενδεχόμενο αδιεξόδου.

Εσωτερικές διαιρέσεις και η θέση του Λικούντ

Το πολιτικό στρατόπεδο του Άιζενκοτ χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανομοιογένεια και εσωτερικές διαιρέσεις, γεγονός που καθιστά τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο δύσκολες. Οι τάσεις εντός του μπλοκ του Άιζενκοτ είναι ποικίλες, με κάποιους να επιθυμούν συμμαχία με υπερορθόδοξα κόμματα, άλλους να τάσσονται υπέρ κομμάτων με αραβική πλειοψηφία και άλλους να προτιμούν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με το Λικούντ.

Αντιμέτωπος με αυτή την πολυπλοκότητα, ο Άιζενκοτ δήλωσε σήμερα ότι «η ώρα για μια απόφαση πλησιάζει». Παράλληλα, εξέπρασε την προθυμία του για συνέχιση των συζητήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το Λικούντ θα είναι «πραγματικά έτοιμο να αλλάξει πορεία». Η δήλωση αυτή αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό για πιθανή επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, εφόσον υπάρξει αλλαγή στάσης από την πλευρά του Λικούντ.

Από την πλευρά του, το δεξιό κόμμα Λικούντ απάντησε στις κατηγορίες, κατηγορώντας τον Άιζενκοτ ότι εργάζεται για να σχηματίσει μια «επικίνδυνη αριστερή κυβέρνηση». Ταυτόχρονα, το Λικούντ δήλωσε τη δική του προθυμία να ενωθεί, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα του πολιτικού τοπίου και τις αντικρουόμενες στρατηγικές των κομμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki