Μια νέα έκθεση με τίτλο «4ELEGY» εγκαινιάζεται στις 10 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:30, στον χώρο Uni.Versus Art Room, στο κέντρο της Αθήνας. Η έκθεση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα της δημιουργικής συνεργασίας των Έλενας Παρούτη και Ειρήνης Σταύρου, οι οποίες επιχειρούν να συνδέσουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Μέσα από τα έργα τους, στοιχεία της αρχαιολογικής κληρονομιάς μεταφέρονται και επαναπροσδιορίζονται στον κόσμο του σύγχρονου κοσμήματος και του υφάσματος.

Το project 4ELEGY και η wearable art

Οι δύο δημιουργοί, Έλενα Παρούτη και Ειρήνη Σταύρου, συνεργάζονται ενεργά από το 2021 στο πλαίσιο του Project 4ELEGY. Η κοινή τους αναζήτηση επικεντρώνεται στην εξεύρεση τρόπων με τους οποίους ιστορικές και αρχαιολογικές αναφορές μπορούν να μετατραπούν σε πρώτη ύλη για αντικείμενα σύγχρονου σχεδιασμού. Η καρδιά της δουλειάς τους χτυπάει γύρω από την έννοια της «wearable art».

Η «wearable art» αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, η οποία συνδέει τη δημιουργία με το ανθρώπινο σώμα. Πρόκειται για αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί για να φορεθούν, καθιστώντας έτσι την τέχνη προσβάσιμη και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Πηγή έμπνευσης η αρχαία Κύπρος

Η αφετηρία της καλλιτεχνικής αναζήτησης των Παρούτη και Σταύρου βρίσκεται στην αρχαιολογική κληρονομιά της Κύπρου. Συγκεκριμένα, αντλούν έμπνευση από διάφορα μνημεία και ευρήματα, όπως τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά της Οικίας του Διονύσου στην Πάφο. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική κάτοψη του αρχαίου Κουρίου αποτελεί ένα άλλο βασικό στοιχείο που τροφοδοτεί τη δημιουργική τους διαδικασία.

Γεωμετρικά σχήματα, περίτεχνα μοτίβα και αρχιτεκτονικά στοιχεία από αυτά τα αρχαία μνημεία επαναπροσδιορίζονται. Οι δημιουργοί χρησιμοποιούν σύγχρονα υλικά και τεχνικές, ενσωματώνοντας παράλληλα την τεχνογνωσία επαγγελματιών από την Κύπρο, για να δώσουν νέα ζωή σε αυτά τα ιστορικά στοιχεία.

Από τα μνημεία στα εύκαμπτα υλικά

Η βασική καινοτομία της προσέγγισής τους έγκειται στη μεταφορά αυτών των αρχαιολογικών μοτίβων από τις σταθερές επιφάνειες των μνημείων σε εύκαμπτα υλικά και υφάσματα. Αυτή η μετάβαση αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο τα μοτίβα γίνονται αντιληπτά από το κοινό. Η επανάληψη των σχεδίων, η ποικιλία των υφών και οι πτυχώσεις που δημιουργούνται, συνθέτουν νέες οπτικές εμπειρίες.

Επιπλέον, η επαφή των αντικειμένων αυτών με το ανθρώπινο σώμα προσδίδει μια επιπλέον διάσταση. Τα έργα αποκτούν κίνηση και τρισδιάστατη υπόσταση, καθώς προσαρμόζονται και αλληλεπιδρούν με τον φορέα τους, ξεφεύγοντας από τη στατική παρουσία ενός εκθέματος.

Ένας διάλογος αρχαιολογίας, μόδας και design

Η συγκεκριμένη καλλιτεχνική προσέγγιση αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, πέρα από την καθιερωμένη μουσειακή παρουσίαση. Το κόσμημα και το ύφασμα δεν είναι απλώς διακοσμητικά αντικείμενα, αλλά λειτουργούν ως μέσα μεταφοράς της ιστορικής μνήμης στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, δημιουργείται ένας γόνιμος διάλογος που γεφυρώνει την αρχαιολογία με τον κόσμο της μόδας, του design και της σύγχρονης τέχνης. Η έκθεση προσκαλεί σε μια αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και ενσωματώνουμε το παρελθόν στο παρόν.

Ο χώρος φιλοξενίας και η Νίκη Στυλιανού

Την έκθεση «4ELEGY» φιλοξενεί το Uni.Versus Art Room, ένας χώρος που ιδρύθηκε από την καλλιτέχνιδα και επιμελήτρια Νίκη Στυλιανού. Ο βασικός στόχος της δημιουργίας αυτού του χώρου είναι η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών πεδίων της καλλιτεχνικής παραγωγής, καθώς και η ενίσχυση της επικοινωνίας των Ελλήνων δημιουργών με το διεθνές καλλιτεχνικό περιβάλλον.

Η Νίκη Στυλιανού διαθέτει σπουδές στην αρχιτεκτονική και πολυετή δραστηριότητα στους τομείς της τέχνης, του design και του σύγχρονου καλλιτεχνικού κοσμήματος. Έχει αναπτύξει μια σειρά από πρωτοβουλίες με σκοπό την προβολή και την υποστήριξη δημιουργών, όπως η συνδιοργάνωση του JELO6 Project, το οποίο ήταν παλαιότερα γνωστό ως Athens Jewelry Week. Είναι επίσης η ιδρύτρια του The Light Factory, μιας πρωτοβουλίας που προσφέρει υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε καλλιτέχνες, ενισχύοντας έτσι την καλλιτεχνική κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki