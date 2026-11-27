Ο Απόστολος Γκλέτσος κατήγγειλε δημόσια τον Αλέξη Τσίπρα και τον κ. Χατζηγιαννάκη, υποστηρίζοντας ότι αμφότεροι χάνουν το ηθικό πλεονέκτημα «μετά λόγου γνώσεως». Ο πρώην δήμαρχος Στυλίδας και γνωστός ηθοποιός, ο οποίος στο παρελθόν είχε πειστεί από τον πρώην πρωθυπουργό να ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα είχε διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές του κ. Τσίπρα. Οι δηλώσεις του, που έγιναν στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, έφεραν στο φως λεπτομέρειες σχετικά με τις προειδοποιήσεις που φέρεται να είχε απευθύνει στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι καταγγελίες για το «πολιτικό ποιόν» του κ. Χατζηγιαννάκη

Ο Απόστολος Γκλέτσος δήλωσε με σαφήνεια ότι είχε ενημερώσει τον Αλέξη Τσίπρα «καιρό πριν» σχετικά με το «πολιτικό ποιόν του Χατζηγιαννάκη». Ο κ. Γκλέτσος διευκρίνισε ότι η ενημέρωση δεν αφορούσε συγκεκριμένες πράξεις, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Χατζηγιαννάκης κατάφερε να αναδειχθεί πολιτικά.

Συγκεκριμένα, ο πρώην δήμαρχος Στυλίδας περιέγραψε πώς ο κ. Χατζηγιαννάκης, ξεκινώντας ως «αποτυχημένος δήμαρχος Σκύρου», κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Γκλέτσος τόνισε ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης είχε συγκεκριμένους «πολιτικούς φίλους» και πως κατάφερε να «κάνει πέρα» όλους τους ΣΥΡΙΖΑίους που διέθεταν δύναμη εντός του κόμματος. Επιπλέον, ο κ. Γκλέτσος ανέφερε ότι είχε ενημερώσει τον κ. Τσίπρα και για την «κουλτούρα» του κ. Χατζηγιαννάκη και για το «πού μπορεί να φτάσει» αυτή η κουλτούρα.

Η ανάδειξη σε «νο2» του κόμματος και οι ηθικές διαστάσεις

Παρά τις λεπτομερείς προειδοποιήσεις που φέρεται να είχε απευθύνει, ο Απόστολος Γκλέτσος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Γκλέτσος δήλωσε ότι είχε συμβουλεύσει τον κ. Τσίπρα να «τον αφήσει να κατέβει βουλευτής», ωστόσο ο πρώην πρωθυπουργός προχώρησε στην ανάδειξη του κ. Χατζηγιαννάκη σε «νο2 στο κόμμα».

Ο κ. Γκλέτσος κατήγγειλε την κατάσταση ως ανήθικη, εξηγώντας ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης, αξιοποιώντας την «πολιτική κουλτούρα» του και τους «φίλους» του, συνεργάστηκε με έναν δήμαρχο. Από αυτή τη συνεργασία, ο εν λόγω δήμαρχος φέρεται να του έδινε δουλειές από τον συγκεκριμένο δήμο. Ο Απόστολος Γκλέτσος υπογράμμισε τη σοβαρότητα της καταγγελίας του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Αυτό για το νο2 της ΕΛΑΣ είναι ανήθικο», αναφερόμενος στην υψηλή θέση που κατείχε ο κ. Χατζηγιαννάκης.

Η απώλεια του ηθικού πλεονεκτήματος και η απουσία απάντησης

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο πρώην δήμαρχος Στυλίδας επανέλαβε την πεποίθησή του ότι ο κ. Τσίπρας «χάνει το ηθικό πλεονέκτημα με την Αριστερά». Ο κ. Γκλέτσος τόνισε τη θέση του ως πολίτης, δηλώνοντας: «Καταγγέλλω τον κ. Τσίπρα και τον κ. Χατζηγιαννάκη ότι χάνουν το ηθικό πλεονέκτημα μετά λόγου γνώσεως και έχω το ηθικό πλεονέκτημα ως πολίτης που πέρασε δια πυρός και σιδήρου μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση».

Ο κ. Γκλέτσος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη ανταπόκρισης από τον πρώην πρωθυπουργό. Υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «έκανε ό,τι κάνατε και εσείς που τα ακούτε, όπως φαίνεται δεν έκανε τίποτα» σε σχέση με τις προειδοποιήσεις του. Ο κ. Γκλέτσος αποκάλυψε ότι είχε ενημερώσει τον κ. Τσίπρα με γραπτό μήνυμα στις 16 Νοεμβρίου, ωστόσο δεν έλαβε καμία απάντηση.

Άλλες ειδήσεις που αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο εξελίξεων, ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε καταγγελία εναντίον της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ). Η καταγγελία αφορά τη φερόμενη χρήση του μητρώου μελών του κόμματος, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και μια νέα υποψηφιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ρίντβαλντ Δήμο θα είναι ο πρώτος υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του Απόδημου Ελληνισμού. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις προετοιμασίες του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις και την εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού.

Με πληροφορίες από: Topontiki