Νέες αυξήσεις στο ρεύμα αναμένονται τον Δεκέμβριο, καθώς η χονδρεμπορική αγορά έχει καταγράψει σημαντική άνοδο 44% μέσα σε δύο μήνες. Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος αναμένεται να δεχθούν περαιτέρω πιέσεις, με τους παρόχους να ετοιμάζονται να ανακοινώσουν τις νέες χρεώσεις για τον τελευταίο μήνα του έτους. Η πορεία του φυσικού αερίου και οι συνθήκες στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας επηρεάζουν καθοριστικά τις τιμές.

Η άνοδος της χονδρεμπορικής αγοράς

Η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά έχει διαμορφωθεί στα 225,98 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σύμφωνα με στοιχεία έως τις 26 Νοεμβρίου. Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει αύξηση 14,7% σε σχέση με τον Οκτώβριο, ενώ μέσα σε διάστημα δύο μηνών η ανατίμηση αγγίζει το 44%.

Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα για τα τιμολόγια λιανικής, καθώς η σημαντική επιβάρυνση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αποτυπωθεί στις τιμές που θα ανακοινώσουν οι εταιρείες προμήθειας τις επόμενες ημέρες. Το τελικό ύψος των αυξήσεων στα τιμολόγια Δεκεμβρίου θα εξαρτηθεί από την πολιτική που θα ακολουθήσει κάθε προμηθευτής.

Οι επιβαρύνσεις του Νοεμβρίου και οι προηγούμενες αυξήσεις

Ο Νοέμβριος ήταν ένας από τους πιο επιβαρυντικούς μήνες για τους καταναλωτές, καθώς οι αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια έφτασαν σε ορισμένες περιπτώσεις έως και το 76%. Η προηγούμενη άνοδος της χονδρεμπορικής τιμής είχε ήδη μεταφερθεί στις χρεώσεις των παρόχων, με αρκετές εταιρείες να προχωρούν σε ανατιμήσεις.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά είχε αυξηθεί κατά 25,5%, φτάνοντας στα 197 ευρώ/MWh, από τα 157 ευρώ/MWh του Σεπτεμβρίου. Η επιβάρυνση αυτή μεταφέρθηκε με μεγαλύτερη ένταση σε αρκετά τιμολόγια, ακόμη και από προμηθευτές που το προηγούμενο διάστημα διατηρούσαν χαμηλότερες χρεώσεις.

Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές

Βασικός παράγοντας για την πορεία των τιμών είναι το φυσικό αέριο, το οποίο εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά το κόστος ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη. Η τιμή του στον ευρωπαϊκό κόμβο TTF κινείται στα 87 ευρώ/MWh, ενώ η είσοδος στη χειμερινή περίοδο αυξάνει τις ανησυχίες για τη διατήρηση των υψηλών τιμών.

Παράλληλα, οι περιορισμοί στην παραγωγή από άλλες πηγές ενέργειας επιβαρύνουν την αγορά. Η μειωμένη υδροηλεκτρική παραγωγή, εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας, αλλά και τα προβλήματα διαθεσιμότητας πυρηνικών μονάδων σε ευρωπαϊκές χώρες, ενισχύουν την εξάρτηση από τις μονάδες φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Montel Analytics, η υδροηλεκτρική παραγωγή στην Ευρώπη κατά το τρίτο τρίμηνο υποχώρησε κατά 13% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 2015.

Η στροφή των καταναλωτών και οι ανακοινώσεις των παρόχων

Μέσα σε αυτό το κλίμα αυξήσεων, παρατηρείται μια αυξανόμενη στροφή των καταναλωτών προς τα μπλε τιμολόγια. Οι ανακοινώσεις για τις νέες χρεώσεις του Δεκεμβρίου αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Αυτές οι ανακοινώσεις θα αποτυπώσουν το κατά πόσο οι εταιρείες προμήθειας θα μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς στους τελικούς καταναλωτές, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό ύψος των λογαριασμών για τον τελευταίο μήνα του έτους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis