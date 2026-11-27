Στη Νέα Υόρκη, ένα νέο μπιστρό με το όνομα Straker’s έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα μοναδικό φαινόμενο στην εστίαση, προσελκύοντας πλήθος κόσμου παρά τις υψηλές τιμές και τη δυσκολία εύρεσης τραπεζιού. Η κουζίνα του, αν και ακριβή, θεωρείται αρκετά καλή για να δικαιολογεί τις ατελείωτες ουρές που σχηματίζονται έξω από την είσοδό του. Ακόμη και οι Νεοϋορκέζοι, συνηθισμένοι σε τηλεφωνικές κρατήσεις, βρίσκονται πλέον να περιμένουν υπομονετικά.

Η έλξη του Straker’s και οι ατελείωτες ουρές

Το Straker’s έχει γίνει ένα από τα πιο περιζήτητα σημεία της νεοϋορκέζικης εστίασης, με την ουρά να αποτελεί πλέον αναπόφευκτο κομμάτι της εμπειρίας. Ένα ζευγάρι, για παράδειγμα, περίμενε σχεδόν μισή ώρα στις 4:30 το απόγευμα, με την ουρά να σχηματίζεται δίπλα στα σκουπίδια. Το έπαθλο για την αναμονή είναι λίγα σκαμπό στο μπαρ, τα οποία διατίθενται μόλις ανοίξουν οι πόρτες του εστιατορίου.

Η κατάσταση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο Straker’s. Στον δρόμο προς το εστιατόριο, το ίδιο ζευγάρι είχε περάσει από το Corner Store, ένα άλλο δημοφιλές στέκι, όπου η ουρά έστριβε στη γωνία του τετραγώνου από τις 15:45. Αυτό το σκηνικό αποτυπώνει την ιδιαίτερη έλξη που ασκεί το καινούργιο μπιστρό του Βρετανού σεφ Thomas Straker, αναγκάζοντας ακόμη και τους Νεοϋορκέζους να αλλάξουν τις συνήθειές τους.

Το προνόμιο της κράτησης και η λέσχη Dorsia

Η πρόσβαση στο Straker’s αποτελεί προνόμιο για λίγους, καθώς η επιλογή των πελατών ξεκινά πολύ πριν φτάσουν στην πόρτα. Ανάμεσα στους επενδυτές του εστιατορίου συγκαταλέγεται η Dorsia, μια ιδιωτική λέσχη κρατήσεων, η οποία οφείλει το όνομά της στο φανταστικό εστιατόριο της ταινίας «American Psycho», όπου ο ήρωας Patrick Bateman αδυνατούσε να βρει τραπέζι.

Χάρη στη συμφωνίας της με το Straker’s, η λέσχη Dorsia διαθέτει στα μέλη της αρκετά από τα περίπου 18 τραπέζια του εστιατορίου. Ωστόσο, ακόμη και μεταξύ των συνδρομητών της λέσχης, υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Οι κερδισμένοι σε αυτή τη διαδικασία είναι όσοι πληρώνουν τις ακριβότερες συνδρομές, ενισχύοντας τον αποκλειστικό χαρακτήρα του χώρου.

Η ατμόσφαιρα και η διακόσμηση του εστιατορίου

Ο χώρος του Straker’s έχει ανακαινιστεί με ιδιαίτερη φροντίδα και σημαντικό χρηματικό ποσό, ανάλογο με αυτό που συνήθως δαπανάται για το σαλόνι ενός πεντάστερου ξενοδοχείου. Στους τοίχους του εστιατορίου κρέμονται έργα του Damien Hirst, προσδίδοντας μια αίσθηση πολυτέλειας και μοντέρνας τέχνης. Η μουσική παίζει στη διαπασών, συμβάλλοντας στη ζωντανή και έντονη ατμόσφαιρα.

Στη λάμψη της βραδιάς συνεισφέρει και το προσωπικό του εστιατορίου. Ένας εύθυμος σερβιτόρος, για παράδειγμα, φοράει κοσμήματα Cartier και Tiffany, υπογραμμίζοντας την προσοχή στη λεπτομέρεια και την πολυτέλεια που χαρακτηρίζει το Straker’s. Πίσω από τον πάγκο της ανοιχτής κουζίνας, οι μάγειρες δουλεύουν σχεδόν ώμο με ώμο γύρω από έναν καινούργιο ξυλόφουρνο. Τα πιάτα φτάνουν γρήγορα, και οι σάλτσες τους είναι από τις απολαύσεις.

Ο σεφ Thomas Straker: Από το TikTok στην παγκόσμια αγορά

Πίσω από την επιτυχία του Straker’s βρίσκεται ο Βρετανός σεφ Thomas Straker, ο οποίος στα 36 του χρόνια έχει ήδη δύο εστιατόρια στο Λονδίνο. Η φήμη του εκτοξεύτηκε χάρη στα βίντεο που πόσταρε στο TikTok, όπου απέκτησε εκατομμύρια ακολούθους, με πρωταγωνιστή το βούτυρο. Ο Straker καλλιεργεί την εικόνα ενός καλοαναθρεμμένου Βρετανού με αδυναμία στις αταξίες, μετατρέποντας τη δημοτικότητά του σε μια αξιόλογη επιχείρηση.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα επεκτείνεται πέρα από την εστίαση. Η σειρά βουτύρων του, «All Things», πωλείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και στην αμερικανική αλυσίδα Whole Foods. Η προσωπική του ζωή έχει επίσης απασχολήσει τον Τύπο, με δημοσιεύματα να συνδέουν τη διάλυση του γάμου του με μια φημολογούμενη σχέση του με την Μαρία Ολυμπία, την κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta