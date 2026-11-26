Προσωρινή διακοπή σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία διεξήχθη την 26η Νοεμβρίου 2026. Ο αγώνας, που φιλοξενήθηκε σε ουδέτερο έδαφος στο Μπατούμι της Γεωργίας, διακόπηκε λόγω εκτεταμένων επεισοδίων. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε οπαδούς και τη γεωργιανή αστυνομία, επιβεβαιώνοντας τους αρχικούς φόβους για την υψηλού ρίσκου αναμέτρηση.

Υψηλού ρίσκου αναμέτρηση σε ουδέτερο έδαφος

Η αναμέτρηση μεταξύ της Μπεσίκτας και της Χάποελ Μπερ Σεβά, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, είχε χαρακτηριστεί ως υψηλού ρίσκου από την αρχή. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA, είχε σημάνει συναγερμό για λόγους ασφαλείας, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα. Για αυτόν τον λόγο, αποφασίστηκε η διεξαγωγή του παιχνιδιού σε ουδέτερο έδαφος, μακριά από τις έδρες των δύο ομάδων.

Ως τόπος διεξαγωγής επελέγη το Μπατούμι της Γεωργίας, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Ωστόσο, παρά τις προληπτικές αυτές ενέργειες, οι φόβοι για την εκδήλωση επεισοδίων επιβεβαιώθηκαν τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αφορμή για τις συγκρούσεις

Τα πρώτα επεισόδια εκδηλώθηκαν πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας, όταν αναρτήθηκε μια σημαία της Παλαιστίνης στην εξέδρα των φιλάθλων. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε την αφορμή για την αρχική ένταση, καθώς Τούρκοι οπαδοί συνεπλάκησαν με τις δυνάμεις της γεωργιανής αστυνομίας. Οι αρχικές αυτές συγκρούσεις έθεσαν τις βάσεις για την περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης.

Η παρέμβαση της αστυνομίας στην εξέδρα, με αφορμή την παλαιστινιακή σημαία, οδήγησε σε άμεσες αντιδράσεις από πλευράς των οπαδών της Μπεσίκτας. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα τεταμένο κλίμα στο στάδιο, πριν ακόμα οι ομάδες πατήσουν τον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του παιχνιδιού.

Η εξέλιξη των επεισοδίων και η διακοπή

Η ένταση που ξεκίνησε πριν την έναρξη του αγώνα δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Οι συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών και των αστυνομικών δυνάμεων συνεχίστηκαν, δημιουργώντας ένα ασταθές περιβάλλον στο γήπεδο. Η κατάσταση αυτή ανάγκασε τον διαιτητή του αγώνα να λάβει την απόφαση για προσωρινή διακοπή.

Συγκεκριμένα, στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι, κρίνοντας ότι οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την ομαλή συνέχισή του. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων στο στάδιο, δεδομένης της συνεχιζόμενης έντασης στις εξέδρες.

Τραυματισμοί και παρεμβάσεις

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, υπήρξαν αναφορές για τραυματίες. Οι συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών της Μπεσίκτας και των γεωργιανών αστυνομικών δυνάμεων είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν άτομα που χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν η απομάκρυνση ενός οπαδού της Μπεσίκτας από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο συγκεκριμένος οπαδός μεταφέρθηκε με φορείο από την πλευρά του γηπέδου, μετά από παρέμβαση των Γεωργιανών αστυνομικών. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των επεισοδίων και τις επιπτώσεις τους στην υγεία των εμπλεκομένων, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση ιατρική φροντίδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta