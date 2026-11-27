Κινηματογραφικές διαδρομές: Από την Καμπότζη στην Καλιφόρνια με τον Κόπολα και στο Βερολίνο με τον Φασμπίντερ

Ένα νέο επεισόδιο του podcast «Κινηματογραφικές διαδρομές» προσκαλεί τους ακροατές σε μια συναρπαστική περιήγηση σε τόπους που άφησαν το αποτύπωμά τους σε θρυλικές κινηματογραφικές παραγωγές. Η εκπομπή εστιάζει στην εμβληματική ταινία «Αποκάλυψη τώρα!» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, αναδεικνύοντας τις τοποθεσίες που χρησιμοποιήθηκαν ως σκηνικό για αυτήν την κλασική δημιουργία. Η διαδρομή αυτή εκτείνεται από την Καμπότζη και τις Φιλιππίνες μέχρι την Καλιφόρνια, προσφέροντας μια μοναδική οπτική στην κινηματογραφική γεωγραφία.

Στα χνάρια του «Αποκάλυψη τώρα!»

Η ανίχνευση των τόπων του πλανήτη που δάνεισαν την εικόνα τους σε κινηματογραφική χρήση θρυλικών ταινιών βρίσκει ένα σημείο αναφοράς στο κλασικό «Αποκάλυψη τώρα!» του Κόπολα. Το podcast καθοδηγεί τους ακροατές σε μια φαντασιακή κατάβαση του ποταμού Μεκόνγκ, ο οποίος εκτείνεται μεταξύ Βιετνάμ και Καμπότζης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της νοητής διαδρομής, οι ακροατές μπορούν να νιώσουν σαν να βρίσκονται πάνω στο βαρκάκι του Κάπτεν Γουΐλαρντ, αναζητώντας τον αιρετικό συνταγματάρχη Κουρτς, τον οποίο υποδύθηκε ο Μάρλον Μπράντο. Στους στενούς παραποτάμους, η ατμόσφαιρα παραπέμπει σε παρακολούθηση από μάτια Βιετναμέζων, έτοιμων να επιτεθούν από τα πασσαλόπληκτα παραπήγματα, αναβιώνοντας την ένταση της ταινίας.

Από τα «κουνελάκια» του Χέφνερ στην κατάκαυση φοινίκων

Προχωρώντας στο πλάτωμα του ποταμού, η φαντασία οδηγεί τους ακροατές να οραματιστούν τα ελικόπτερα του Χιου Χέφνερ να κατεβάζουν τα «κουνελάκια» του για να λικνιστούν στους ρυθμούς του Susie Q. Αυτή η εικόνα αναδεικνύει την σουρεαλιστική διάσταση της ταινίας και τις αντιθέσεις που παρουσιάζει.

Στη συνέχεια, η περιήγηση μεταφέρεται στο παραθαλάσσιο Ντα Νανγκ, όπου ο ακροατής μπορεί να νιώσει σαν ένας από τους ήρωες στη σκηνή της κατάκαυσης των φοινίκων. Αυτή η σκηνή, στην οποία ο τρελο-Ντιβάλ προκαλεί την καταστροφή για να «καβαλήσει» τα κύματα με το σερφ του, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ταινίας. Στην πραγματικότητα, το φοινικόδασος που χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα βρίσκεται στο Λοζόν των Φιλιππίνων, απαιτώντας μια νοητή μεταφορά για την πλήρη συμμετοχή στην κινηματογραφική εμπειρία.

Το τέλος της διαδρομής και η άλλη πλευρά του σκηνοθέτη

Το τέλος αυτής της κινηματογραφικής διαδρομής επιφυλάσσει το Ανγκόρ Βατ της Καμπότζης, όπου ο Κουρτς περιμένει για τη φιλοσοφική σχέση του πολέμου με το «κακό». Αυτή η σκηνή αποτελεί την κορύφωση της ταινίας και προσφέρει μια βαθύτερη εξερεύνηση των θεμάτων της.

Μετά από την ένταση και τον κόπο της φαντασιακής συμμετοχής στην ταινία, το podcast προτείνει μια διαφορετική πλευρά του μυθικού σκηνοθέτη. Μια επίσκεψη, έστω και νοητή, στο οινοπαραγωγικό κτήμα του Φράνσις Φορντ Κόπολα, στην κοιλάδα Νάπα της Καλιφόρνια, συστήνει το κοινό σε μια άλλη διάσταση της προσωπικότητάς του, μακριά από τα πεδία των μαχών.

Από τον Κόπολα στον Φασμπίντερ: Μια γερμανική πινελιά

Η εκπομπή δεν περιορίζεται μόνο στον Φράνσις Φορντ Κόπολα, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες κινηματογραφικές αναφορές. Όπως αναφέρεται, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα και ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ «πάνε παρέα», τουλάχιστον στο τραγούδι του Πανούση. Αυτή η σύνδεση οδηγεί σε μια συμπληρωματική κινηματογραφική εμπειρία.

Μια επίσκεψη στο Μπερλίν Αλεξάντερπλατς ολοκληρώνει τη σχετική κινηματογραφική διαδρομή, προσθέτοντας μια γερμανική διάσταση στην εξερεύνηση των τόπων που έχουν σημαδέψει την έβδομη τέχνη. Το podcast προσφέρει έτσι μια ολοκληρωμένη ματιά σε διαφορετικές κινηματογραφικές κληρονομιές και τις γεωγραφικές τους αναφορές.

Άλλες ενότητες του podcast

Εκτός από τις κινηματογραφικές διαδρομές, το podcast φιλοξενεί και άλλες ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ο Στάθης Λιβαθινός αναφέρεται στο «Αμάρτημα της μητρός μου», σημειώνοντας ότι η Μπέττυ Αρβανίτη κλείνει τον κύκλο της στο θέατρο με αυτή την παράσταση. Παράλληλα, ο Μιχάλης Μητρούσης τονίζει ότι η παράστασή τους αποτελεί «φάρμακο για την ψυχική υγεία», υπογραμμίζοντας τον θεραπευτικό χαρακτήρα της τέχνης.

Σε μια διαφορετική θεματική, ο Άκης Σακελλαρίου σχολιάζει την κατάσταση του μπασκετικού Άρη, δηλώνοντας ότι είναι «νωρίς να μιλάμε για την αναγέννηση» της ομάδας. Οι διάφορες αυτές ενότητες προσφέρουν μια ευρεία γκάμα θεμάτων, καλύπτοντας το θέατρο, την ψυχική υγεία και τον αθλητισμό, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο του podcast.

Με πληροφορίες από: Topontiki