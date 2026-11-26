Η παράσταση «Ο Ραφτάκος των λέξεων», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, επιστρέφει για όγδοη χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος θα παρουσιάσει τέσσερις εορταστικές παραστάσεις, φέρνοντας ξανά στη σκηνή την αγαπημένη ιστορία που έχει κερδίσει το κοινό μικρών και μεγάλων.

Το έργο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «παράσταση φαινόμενο», έχει ήδη λάβει σημαντική αναγνώριση. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκε από το κοινό του Αθηνοράματος τον Νοέμβριο του 2026 ως η καλύτερη παράσταση για παιδιά, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση και την ποιότητά του.

Η δημιουργική ομάδα πίσω από την παράσταση

Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος είναι υπεύθυνη για το ανέβασμα του έργου, ζωντανεύοντας το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Η θεατρική διασκευή της ιστορίας υπογράφεται από την Τίνα Γιωτοπούλου, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Γιώργος Τζαβάρας.

Την πρωτότυπη μουσική της παράστασης έχει συνθέσει ο Νίκος Πλατύραχος, προσθέτοντας μια ξεχωριστή διάσταση στο έργο. Η καλλιτεχνική επιμέλεια ανήκει στη Χρύσα Διαμαντοπούλου, η οποία έχει συμβάλει στην ολοκληρωμένη εικόνα της παράστασης.

Το μήνυμα και η φιλοσοφία του έργου

«Ο Ραφτάκος των λέξεων» αποτελεί ένα σύγχρονο παραμύθι, τρυφερό, συγκινητικό και επίκαιρο, που έχει αγγίξει τις καρδιές του κοινού. Το έργο εστιάζει σε θεμελιώδεις αξίες, μιλώντας για την αγάπη, τη δύναμη των λέξεων και την ουσιαστική ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Παράλληλα, αναδεικνύει την παρηγοριά και τη ζεστασιά που μπορεί να προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί μια χειροποίητη παράσταση, χρησιμοποιώντας αγνά υλικά όπως ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση και παντομίμα, καθιστώντας την τόσο ζεστή και πολύχρωμη όσο η κουβέρτα του Ραφτάκου.

Η ιστορία του μοναδικού ράφτη

Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια μικρή πόλη, που κάποτε έμοιαζε με χωριό, όπου ζούσε ένας μοναδικός ράφτης. Αυτός ο ράφτης ξεχώριζε επειδή έφτιαχνε τα ρούχα του με λέξεις, τις οποίες διάλεγε προσεχτικά για κάθε κάτοικο ξεχωριστά. Φορώντας αυτά τα ρούχα, οι κάτοικοι περνούσαν τους χειμώνες τους ζεστοί και τα καλοκαίρια πάντα δροσεροί.

Με την πάροδο του χρόνου, η πόλη μεγάλωσε και οι κάτοικοί της έγιναν βιαστικοί και ξεχασιάρηδες, με αποτέλεσμα να ξεχάσουν τον Ραφτάκο. Όταν όμως έπεσε ένας βαρύς χειμώνας και κανένα από τα καινούρια τους ρούχα δεν μπορούσε να τους ζεστάνει, θυμήθηκαν τον Ραφτάκο τους. Τότε, ξαναζεστάθηκαν, καθώς ανακάλυψαν ξανά ότι οι λέξεις είναι αυτές που τελικά ζεσταίνουν, δροσίζουν και παρηγορούν κάθε καρδιά.

Η πορεία της θεατρικής ομάδας Μικρός Νότος

Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δραστηριοποιείται από το 2012, δημιουργώντας διαδραστικές παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Χρησιμοποιεί γνωστά, παραδοσιακά αλλά και πρωτότυπα μουσικά όργανα, εμπλουτίζοντας την εμπειρία του κοινού.

Η ομάδα αντλεί τα θέματά της από ιστορίες, μύθους, παραδόσεις και παραμύθια της λαϊκής παράδοσης. Σχεδιάζει τις παραστάσεις της με ευθύνη και σεβασμό, έχοντας στο επίκεντρο το παιδί και την ουσιαστική διάδραση, προσφέροντας έτσι ποιοτική ψυχαγωγία και εκπαίδευση.

Με πληροφορίες από: Topontiki