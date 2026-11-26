Τρία από τα πιο σημαντικά ονόματα της metal σκηνής, οι Children of Bodom, οι Killswitch Engage και οι Hypocrisy, ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια μοναδική συναυλία στο πλαίσιο του Release Athens 2027. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιουλίου, στον χώρο του ERGOSTASIO35, προσφέροντας μια βραδιά με καθοριστική παρουσία και επιρροή στην εξέλιξη του είδους. Οι Killswitch Engage θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ οι Children of Bodom επιστρέφουν στη σκηνή τιμώντας τη μουσική παρακαταθήκη του Alexi Laiho.

Οι children of bodom τιμούν τον alexi laiho

Οι Children of Bodom, ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού metal, επιστρέφουν στη σκηνή για να τιμήσουν τη σπουδαία μουσική παρακαταθήκη του Alexi Laiho. Η παρουσία τους στο Release Athens 2027 σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τους λάτρεις του είδους, καθώς το συγκρότημα συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά που ανέδειξε ποτέ η ευρωπαϊκή metal σκηνή, αφήνοντας ανεπανάληπτη παρακαταθήκη στο melodic death metal.

Η επιστροφή τους στη σκηνή έρχεται μετά την τελευταία τους συναυλία στο Ελσίνκι το 2019 και τον πρόωρο θάνατο του Laiho το 2020. Τον Φεβρουάριο του 2026, τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος επέστρεψαν για να τιμήσουν τον εμβληματικό frontman και την ιστορία τους. Στη νέα αυτή φάση, ο Samy Elbanna έχει αναλάβει τα φωνητικά και την κιθάρα, ενώ ο αρχικός κιθαρίστας Alexander Kuoppala έχει επιστρέψει στο σχήμα. Το 2027, οι Children of Bodom θα γιορτάσουν την 30ή τους επέτειο, δίνοντας νέα ζωή σε μια από τις πιο ξεχωριστές και επιδραστικές μουσικές διαδρομές της σύγχρονης metal ιστορίας.

Η ιστορία των children of bodom

Οι Children of Bodom σχηματίστηκαν το 1993 στο Espoo της Φινλανδίας, αρχικά με το όνομα Inearthed. Το 1997 υιοθέτησαν το όνομα με το οποίο έμελλε να κατακτήσουν τον κόσμο της metal μουσικής. Με ηγέτη τον χαρισματικό Alexi Laiho, ο οποίος θεωρούνταν ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της γενιάς του, διαμόρφωσαν έναν χαρακτηριστικό ήχο.

Ο ήχος τους συνδύαζε την ταχύτητα και την τεχνική ακρίβεια με αξιομνημόνευτες μελωδίες, ενώ τα πλήκτρα και τα ιδιαίτερα φωνητικά αποτέλεσαν βασικά συστατικά της μουσικής τους ταυτότητας. Στη διάρκεια της πορείας τους κυκλοφόρησαν δέκα άλμπουμ, ξεπερνώντας τα δύο εκατομμύρια πωλήσεις και κατακτώντας επανειλημμένα την κορυφή των φινλανδικών charts. Η επιρροή τους ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του melodic death metal, αφήνοντας το στίγμα τους στην παγκόσμια σκηνή.

Οι killswitch engage για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Οι Killswitch Engage αποτελούν ένα από τα συγκροτήματα που καθόρισαν τον ήχο και την εξέλιξη του σύγχρονου metal, επηρεάζοντας καθοριστικά μια ολόκληρη γενιά μουσικών και ακροατών. Η εμφάνισή τους στο Release Athens 2027 θα είναι η πρώτη τους φορά στην Ελλάδα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη βραδιά.

Το συγκρότημα σχηματίστηκε το 2000 στη Δυτική Μασαχουσέτη και ξεχώρισε αμέσως για τον εκρηκτικό συνδυασμό της μουσικής τους δεξιοτεχνίας με το πνεύμα και την ενέργεια του hardcore των Η.Π.Α. Η μοναδική τους προσέγγιση στο είδος τους καθιέρωσε ως ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα της σύγχρονης metal σκηνής.

Η επιτυχία των killswitch engage

Η δισκογραφική πορεία των Killswitch Engage χαρακτηρίζεται από σημαντικές επιτυχίες. Το άλμπουμ τους «Alive or Just Breathing» που κυκλοφόρησε το 2002, θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ των 00s. Η εμπορική τους επιτυχία συνεχίστηκε με τα «The End of Heartache» του 2004 και «As Daylight Dies» του 2006.

Το «The End of Heartache» σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία και έγινε χρυσό, ενώ το «As Daylight Dies» έγινε πλατινένιο, επιβεβαιώνοντας την απήχηση του συγκροτήματος. Η επιτυχία τους δεν περιορίστηκε μόνο στις πωλήσεις, καθώς είχαν τρεις διαδοχικές παρουσίες στο Top 10 του Billboard 200 και απέσπασαν τρεις υποψηφιότητες, αναδεικνύοντας την παγκόσμια αναγνώρισή τους.

Η παρουσία των hypocrisy

Στη συναυλία του Release Athens 2027, μαζί με τους Children of Bodom και τους Killswitch Engage, θα εμφανιστούν και οι Hypocrisy. Πρόκειται για ένα ακόμα κορυφαίο όνομα της παγκόσμιας metal σκηνής, το οποίο συμπληρώνει το εντυπωσιακό line-up της βραδιάς.

Οι Hypocrisy, όπως και τα άλλα δύο συγκροτήματα, έχουν καθοριστική παρουσία και τεράστια επιρροή στην εξέλιξη του είδους. Η συμμετοχή τους εγγυάται μια ολοκληρωμένη metal εμπειρία για το κοινό που θα βρεθεί στο ERGOSTASIO35 στις 24 Ιουλίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta