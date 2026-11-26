Η νέα ηλεκτρική Porsche 718 Boxster βρίσκεται πλέον στις τελευταίες της δοκιμές, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού σταδίου πριν την επίσημη παρουσίασή της. Το όχημα κατασκευάζεται στο κεντρικό εργοστάσιο της Porsche, που βρίσκεται στη Στουτγάρδη-Τσουφενχάουζεν. Η παγκόσμια πρεμιέρα της αμιγώς ηλεκτρικής 718 Boxster έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2027, φέρνοντας μια νέα εποχή για το μοντέλο.

Εκτεταμένες δοκιμές σε ακραίες συνθήκες

Κατά τη διάρκεια της φάσης εξέλιξής της, η αμιγώς ηλεκτρική 718 Boxster υποβλήθηκε σε μια σειρά από εξαντλητικές δοκιμές αντοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η απόδοσή της κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Οι δοκιμές αυτές διεξήχθησαν σε διάφορα σημεία του πλανήτη, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κλιματικών και οδηγικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο δοκιμάστηκε στον πάγο και το χιόνι της Σουηδίας, όπου οι θερμοκρασίες έφτασαν έως και τους -30 βαθμούς Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την αντοχή του στο ψύχος. Αντίστοιχα, στην Κοιλάδα Death Valley των ΗΠΑ, η θερμοκρασία άγγιξε τους 51 βαθμούς Κελσίου, δοκιμάζοντας τα όρια του οχήματος σε ακραία ζέστη. Επιπλέον, σε συνθήκες έντονης κυκλοφορίας σε μεγάλες πόλεις όπως το Λας Βέγκας, το Λος Άντζελες και η Σαγκάη, το ενδιαφέρον των δοκιμών επικεντρώθηκε στην ευκολία χρήσης στην καθημερινότητα, καθώς και στην απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Καινοτόμος αρχιτεκτονική και κατανομή βάρους

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αμιγώς ηλεκτρικής 718 Boxster είναι η καινοτόμος τοποθέτηση της μπαταρίας υψηλής τάσης. Η μπαταρία των 800 Volt έχει εγκατασταθεί ακριβώς πίσω από τα καθίσματα, στο σημείο όπου παραδοσιακά θα βρισκόταν ο κινητήρας εσωτερικής καύσης. Αυτή η επιλογή σχεδιασμού επιτρέπει την εφαρμογή της αρχιτεκτονικής E-Core.

Η αρχιτεκτονική E-Core συμβάλλει στη διατήρηση μιας χαμηλής θέσης οδήγησης, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνει το βάρος του αυτοκινήτου κοντά στο κέντρο του. Η κατανομή του βάρους ανέρχεται σε 40% στον εμπρός άξονα και 60% στον κινητήριο πίσω άξονα, προσφέροντας βέλτιστη ισορροπία. Παράλληλα, η εκτεταμένη χρήση ελαφρών υλικών συνεισφέρει στη διατήρηση ενός συνολικού βάρους που είναι αντίστοιχο με εκείνο των σημερινών μοντέλων 911 Cabriolet, τα οποία διαθέτουν το υβριδικό σύστημα κίνησης T-Hybrid.

Προηγμένο πλαίσιο και συστήματα οδήγησης

Το πλαίσιο της νέας ηλεκτρικής 718 Boxster ενσωματώνει πολλά εξαρτήματα που προέρχονται από την Porsche 911, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα οδηγικής συμπεριφοράς και ακρίβειας. Το σύστημα διεύθυνσης, για παράδειγμα, βασίζεται σε εκείνο της 911 Carrera GTS, προσφέροντας άμεση απόκριση και εξαιρετική αίσθηση στον οδηγό.

Για πρώτη φορά στο μοντέλο, η 718 Boxster φέρει σύστημα τετραδιεύθυνσης, το οποίο περιλαμβάνει ενεργή διεύθυνση και στους πίσω τροχούς, βελτιώνοντας την ευελιξία και τη σταθερότητα. Επιπλέον, το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό PTV+ (Porsche Torque Vectoring Plus), το οποίο βελτιστοποιεί την κατανομή της ροπής στους τροχούς, προσφέροντας καλύτερη πρόσφυση και δυναμική οδήγηση.

Επιδόσεις και καινοτομίες στην κίνηση

Η αμιγώς ηλεκτρική 718 Boxster αναμένεται να είναι η ισχυρότερη 718 που έχει κατασκευαστεί ποτέ, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία της. Η κορυφαία έκδοση της γκάμας θα είναι σε θέση να επιταχύνει από τα 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα, προσφέροντας εκρηκτικές επιδόσεις. Η τελική ταχύτητα του μοντέλου θα υπερβαίνει τα 250 χιλιόμετρα την ώρα, υπογραμμίζοντας τον σπορ χαρακτήρα του.

Όλες οι εκδόσεις της 718 Boxster θα διαθέτουν κίνηση στους πίσω τροχούς, διατηρώντας την παραδοσιακή οδηγική αίσθηση της Porsche. Επιπλέον, όλα τα μοντέλα θα εξοπλίζονται στάνταρ με το καινοτόμο σύστημα E-Shift. Με το πάτημα ενός κουμπιού, ο οδηγός θα μπορεί να ενεργοποιεί ένα εικονικό κιβώτιο επτά σχέσεων PDK, το οποίο διαθέτει χαρακτηριστικά παρόμοια με το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη της Porsche. Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στην αυτόματη λειτουργία ή στις χειροκίνητες αλλαγές σχέσεων, χρησιμοποιώντας τα paddles που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι, προσφέροντας μια εμπειρία εικονικής αλλαγής ταχυτήτων.

Με πληροφορίες από: Newsit