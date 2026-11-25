Το τελικό τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Avengers: Doomsday» των Disney και Marvel, το οποίο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα (23/11), σημείωσε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 563 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις 24 ώρες. Η επίδοση αυτή το καθιστά το δημοφιλέστερο τρέιλερ στην ιστορία της Disney, ξεπερνώντας προηγούμενες επιτυχίες. Παράλληλα, το βίντεο αναδείχθηκε το δεύτερο δημοφιλέστερο κινηματογραφικό τρέιλερ όλων των εποχών παγκοσμίως.

Ιστορικό ρεκόρ για την Disney και τη Marvel

Η κυκλοφορία του τελικού τρέιλερ για το «Avengers: Doomsday» την 23η Νοεμβρίου αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός για τον κινηματογραφικό κόσμο. Οι 563 εκατομμύρια προβολές που καταγράφηκαν εντός ενός 24ώρου αποτελούν μια επίδοση που, σύμφωνα με το Deadline, το τοποθετεί στην κορυφή των τρέιλερ στην ιστορία της Disney. Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού για την επερχόμενη παραγωγή της Marvel.

Το τρέιλερ κατάφερε να ξεπεράσει σε προβολές το πρώτο teaser της ίδιας ταινίας, το οποίο είχε συγκεντρώσει 503 εκατομμύρια προβολές. Επιπλέον, άφησε πίσω του το βίντεο της ταινίας «Deadpool & Wolverine», το οποίο έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια του Super Bowl του 2024 και είχε φτάσει τις 365 εκατομμύρια προβολές, συμπεριλαμβανομένης της τηλεοπτικής μετάδοσης.

Στην κορυφή των τάσεων και σπάνια επίδοση

Πέρα από τα ρεκόρ προβολών, το τελικό τρέιλερ του «Avengers: Doomsday» σκαρφάλωσε και στην κορυφή των τάσεων του YouTube στην κατηγορία των ταινιών. Αυτή η επίδοση είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς αποτελεί μία από τις σπάνιες κυκλοφορίες τελικού τρέιλερ που καταφέρνουν να ξεπεράσουν σε προβολές τα προηγούμενα προωθητικά βίντεο της ίδιας ταινίας. Συνήθως, τα πρώτα teaser ή τρέιλερ είναι αυτά που σημειώνουν τις υψηλότερες επιδόσεις.

Η δυναμική του βίντεο δείχνει την ανυπομονησία των φίλων του κινηματογράφου για την ταινία, καθώς και την επιτυχημένη στρατηγική προώθησης της Disney και της Marvel. Η προσμονή για το «Doomsday» φαίνεται να έχει φτάσει σε νέα ύψη, με το κοινό να ανταποκρίνεται μαζικά στην κυκλοφορία του τελευταίου προωθητικού υλικού.

Δεύτερο δημοφιλέστερο τρέιλερ όλων των εποχών

Η ιστορική επίδοση του τρέιλερ του «Avengers: Doomsday» δεν περιορίζεται μόνο στα ενδο-εταιρικά ρεκόρ της Disney. Το βίντεο αναδείχθηκε επίσης το δεύτερο δημοφιλέστερο κινηματογραφικό τρέιλερ όλων των εποχών παγκοσμίως. Η μοναδική κυκλοφορία που το ξεπέρασε ήταν ένα εκ των πρώτων τρέιλερ της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο είχε καταγράψει 718,6 εκατομμύρια προβολές μέσα σε ένα 24ωρο.

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το τελικό βίντεο του «Spider-Man: Brand New Day» είχε συγκεντρώσει μόλις 131 εκατομμύρια προβολές, γεγονός που καθιστά την επίδοση του «Doomsday» ακόμα πιο εντυπωσιακή, καθώς ένα τελικό τρέιλερ κατάφερε να ξεπεράσει κατά πολύ το αντίστοιχο του «Spider-Man» και να προσεγγίσει το ρεκόρ του πρώτου τρέιλερ του.

Οι δηλώσεις του Κέβιν Φέιγκ για το μέλλον του MCU

Στο πλαίσιο αυτής της επιτυχίας, ο επικεφαλής της Marvel, Κέβιν Φέιγκ, μίλησε στο Entertainment Weekly, δίνοντας μια εικόνα για το όραμα της εταιρείας. Ο Φέιγκ τόνισε ότι οι ταινίες «Doomsday» και «Avengers: Secret Wars» έχουν ως στόχο «να παραδώσουν τη σκυτάλη από το ένα σύμπαν στο άλλο», υποδηλώνοντας μια σημαντική μετάβαση στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.

Ειδικότερα, ο Κέβιν Φέιγκ ανέφερε ότι το «Doomsday» αποτελεί ουσιαστικά «την κορύφωση όσων έχουμε δει μέχρι σήμερα». Όσον αφορά το «Secret Wars», το οποίο αναμένεται την επόμενη χρονιά, ο επικεφαλής της Marvel δήλωσε ότι «θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τις ταινίες του 2028, στα 20 χρόνια του MCU, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή». Οι δηλώσεις αυτές προδιαγράφουν ένα συναρπαστικό μέλλον για τους φίλους των υπερηρώων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki