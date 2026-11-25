Το Gazzetta παρακολούθησε την παράσταση «Θύρα Μηδέν», η οποία παρουσιάζεται στο θέατρο «Βέμπο». Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει τον θεατρικό λόγο με τη ραπ μουσική, μέσα από την ερμηνεία του Βέβηλου. Η παράσταση εστιάζει στον σκληρό κόσμο της οπαδικής βίας και των νεανικών αδιεξόδων.

Η συνάντηση θεάτρου και ραπ

Η «Θύρα Μηδέν» αποτελεί μια γνήσια θεατρική πράξη, όπου ο καθρέφτης του θεάτρου αντικατοπτρίζει το μέγεθος της ίδιας της ζωής. Στην παράσταση, ο θεατρικός λόγος συναντά τη ραπ, με τον Βέβηλο να αναλαμβάνει τον ρόλο του αφηγητή και σεμνού ερμηνευτή.

Μέσα σε ένα αληθινό και άγριο σκηνικό ζωής και θανάτου, ενσωματώνεται και ο σύγχρονος χορός. Η εισαγωγή της παράστασης είναι προϊόν μυθοπλασίας, δημιουργώντας ένα πλαίσιο που επιτρέπει την εξερεύνηση των θεμάτων της.

Η δημιουργική ομάδα και η έρευνα

Το έργο έχει γραφτεί και σκηνοθετηθεί από την Αθηνά Χατζηαθανασίου, η οποία δημιούργησε ένα κείμενο βγαλμένο από τα σπλάχνα της εφηβικής και νεανικής ζωής. Η θεατρική της ματιά είναι ατόφια, δίνοντας τον απαραίτητο χώρο και χρόνο στον λόγο και την κίνηση των ηθοποιών, επιτρέποντας στις ερμηνείες να αναπνέουν.

Το ρεαλιστικό και σπαρακτικό κείμενο της παράστασης προέκυψε μέσα από εκτεταμένη έρευνα, συνεντεύξεις και δραματουργική επεξεργασία, την οποία πραγματοποίησε η Χατζηαθανασίου μαζί με την Άντα Κουγιά. Αυτή η διαδικασία εξασφάλισε την αυθεντικότητα και το βάθος των θεμάτων που θίγονται.

Ο σκληρός κόσμος της οπαδικής βίας

Η πρώτη ύλη για τη «Θύρα Μηδέν» αντλήθηκε από τον σκληρό και αδιέξοδο κόσμο της οπαδικής βίας. Η παράσταση εξετάζει την πραγματικότητα των οπαδικών συνδέσμων, την εκμετάλλευση και τη χειραγώγηση των νεαρών οπαδών από τους ιδιοκτήτες των ομάδων Α.Ε.

Παράλληλα, θίγονται ζητήματα όπως τα ναρκωτικά, τα εφηβικά σκοτάδια, η βία μέσα στο σπίτι και το σχολείο, καθώς και η αδυναμία των γονέων να κατανοήσουν τι συμβαίνει. Το έργο αναδεικνύει επίσης τα όνειρα που καίγονται, την αγάπη που χάνεται, τον έρωτα που δεν ανθίζει και την απώλεια, τον θάνατο, ο οποίος δίνει φωνή στη σιωπή.

Η αφήγηση του Βέβηλου

Ο ράπερ Βέβηλος, ως αφηγητής, μεταφέρει το κοινό στον κόσμο των πρωταγωνιστών, ξεκινώντας με μια έντονη περιγραφή. «Δεν έμαθα να μετράω και λίγα ξέρω να διαβάζω», αναφέρει, προσθέτοντας «εφτά, είκοσι ένα, δεκατρία και κάτι με την αστυνομία». Εκφράζει την απέχθειά του για τις στολές, τα «στρουμφάκια» με τα κράνη και τα γκλομπ, καθώς και για τους «άλλους με τα αστέρια και τις εντολές».

Για τον αφηγητή, «όλα είναι δρόμος, ένα ζευγάρι κοκάλινα γάντια και ένα καλό “πέσιμο”». Η αφήγηση συνεχίζεται με την προετοιμασία για ένα ραντεβού σε μια άγνωστη λεωφόρο, με «παραλάιζερ» και «κέρατα» έτοιμα, και την αναμονή για «παλούκια». Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: «να δείξουμε ότι εδώ, κουμάντο κάνουμε εμείς! Εμείς και οι άλλοι, εμείς οι άλλοι, εμείς που χαθήκαμε και καταδικαστήκαμε για ένα “τι ομάδα είσαι;”, εμείς μέσα στη “Θύρα Μηδέν”».

Η ιστορία του Μάνου

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η ιστορία του Μάνου, τον οποίο συναντάμε στο σήμερα. Η «όλη φάση» της παράστασης ξετυλίγεται γύρω από αυτόν τον χαρακτήρα, μέσα από τον οποίο αναδεικνύονται οι πτυχές της εφηβικής-νεανικής ζωής που διαμορφώνουν την ταυτότητα των νέων στον κόσμο της οπαδικής βίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta