Η Αθήνα φορά τα γιορτινά της, με φωτισμένους δρόμους, στολισμένες βιτρίνες και μουσικές να δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σε αυτό το εορταστικό κλίμα, τα Athenaeum Hotels υποδέχονται τη φετινή περίοδο με ειδικές προτάσεις για ξεχωριστά ρεβεγιόν. Γαστρονομία, μουσική και φιλοξενία συνδυάζονται, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για αξέχαστες βραδιές στην καρδιά της πόλης.

Εορταστική ατμόσφαιρα και γαστρονομικές εμπειρίες

Οι γιορτινές βραδιές στα Athenaeum Hotels υπόσχονται να είναι λαμπερές, γεμάτες μουσική και γαστρονομικές εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες. Η περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτελεί την ιδανική αφορμή για να αφήσουμε πίσω την καθημερινότητα και να απολαύσουμε ξεχωριστές στιγμές, δημιουργώντας αναμνήσεις γύρω από το γιορτινό τραπέζι.

Τα ξενοδοχεία του ομίλου έχουν ετοιμάσει προτάσεις για ξεχωριστά ρεβεγιόν, όπου η υψηλή γαστρονομία συναντά τη ζωντανή μουσική και την άψογη φιλοξενία. Είτε αναζητάτε ένα εντυπωσιακό δείπνο με πανοραμική θέα στην Αθήνα είτε μια πιο elegant εμπειρία, οι επιλογές καλύπτουν κάθε προτίμηση για να γιορτάσετε με τον δικό σας τρόπο.

Λαμπερή υποδοχή του νέου έτους στο The Athenaeum Luxury Hotel

Στο The Athenaeum Luxury Hotel, η υποδοχή της νέας χρονιάς αποκτά ξεχωριστή λάμψη, συνδυάζοντας την εορταστική έξοδο με την πιο εντυπωσιακή θέα της Αθήνας. Στον 6ο όροφο του ξενοδοχείου, το Pasithea Rooftop Bar Restaurant προσφέρει ένα μοναδικό σκηνικό για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν.

Από εκεί, η πόλη απλώνεται μπροστά στους επισκέπτες, με τα σημαντικότερα τοπόσημά της να δημιουργούν ένα μαγευτικό πανόραμα. Οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός, η Ακρόπολη, το Ζάππειο, ο Εθνικός Κήπος και ο Λυκαβηττός πρωταγωνιστούν στη θέα, ενώ η ατμόσφαιρα του rooftop συμπληρώνεται ιδανικά από τις εκλεκτές γεύσεις και την εορταστική μουσική.

Εκλεπτυσμένο μενού και ζωντανή μουσική από τον Chef Βαγγέλη Νίκα

Για τη βραδιά της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, ο Chef Βαγγέλης Νίκας έχει επιμεληθεί ένα εκλεπτυσμένο εορταστικό μενού έξι πιάτων. Το μενού αυτό είναι σχεδιασμένο για να μετατρέψει το δείπνο σε μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία, προσφέροντας μοναδικές γεύσεις στους παρευρισκόμενους.

Τη γιορτινή βραδιά θα πλαισιώσει η Τίνα Αλεξοπούλου με ζωντανή jazz και swing μουσική, χαρίζοντας στο ρεβεγιόν τον ρυθμό και την κομψότητα που απαιτεί μια τόσο ξεχωριστή περίσταση. Η μουσική επιλογή υπόσχεται να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής και διασκέδασης.

Πρωτοχρονιάτικο θέαμα και συνέχεια της διασκέδασης

Όταν το ρολόι δείξει μεσάνυχτα, η Αθήνα θα φωτιστεί από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, με την Ακρόπολη να αποτελεί ένα μαγευτικό φόντο για τις πρώτες ευχές της νέας χρονιάς. Αυτή η στιγμή υπόσχεται να είναι μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία για όσους επιλέξουν το Pasithea Rooftop Bar Restaurant για την αλλαγή του χρόνου.

Η γιορτινή διάθεση δεν τελειώνει με την έλευση του νέου έτους, καθώς η συνέχεια ανήκει στον DJ, ο οποίος θα κρατήσει τη μουσική και τη διασκέδαση ζωντανή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στο Pasithea Rooftop Bar Restaurant κοστίζει 170€ ανά άτομο, στην τιμή όμως δεν περιλαμβάνονται τα ποτά.

Δύο γιορτινές βραδιές στο Athenaeum Grand Hotel

Στην καρδιά της Αθήνας, το Athenaeum Grand Hotel προτείνει δύο διαφορετικές γιορτινές βραδιές, γεμάτες γεύσεις, μουσική και φιλοξενία. Το περιβάλλον του ξενοδοχείου συνδυάζει την κομψότητα με την οικειότητα, προσφέροντας μια ζεστή και ταυτόχρονα πολυτελή ατμόσφαιρα.

Το επιβλητικό, ψηλοτάβανο lobby restaurant του ξενοδοχείου, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο, μεταμορφώνεται σε ένα γιορτινό σημείο συνάντησης. Είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να απολαύσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων και την αλλαγή του χρόνου με καλή παρέα και μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta