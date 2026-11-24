Το BYD Dolphin Surf, ένα από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά, απέσπασε την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων στην ανεξάρτητη αξιολόγηση του Green NCAP. Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα πεντάστερη βαθμολογία που είχε λάβει το μοντέλο στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP, αναδεικνύοντας τις επιδόσεις του σε δύο σημαντικούς τομείς.

Κορυφαία βαθμολογία και στην ασφάλεια

Η πρόσφατη επιτυχία στο Green NCAP έρχεται να συμπληρώσει την εξαιρετική πορεία του BYD Dolphin Surf και στον τομέα της ασφάλειας. Το μοντέλο έχει ήδη αποσπάσει την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP, επιτυγχάνοντας συνολική βαθμολογία 96% στην ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αυτοκινήτων, το BYD Dolphin Surf αναδεικνύεται ως το best seller ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Αυτή η εμπορική επιτυχία, σε συνδυασμό με τις διακρίσεις σε διεθνείς αξιολογήσεις, υπογραμμίζει την απήχηση του μοντέλου στο ελληνικό κοινό.

Η φιλοσοφία της κινεζικής εταιρείας

Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία της κινεζικής εταιρείας BYD. Η εταιρεία στοχεύει στη μετατροπή των καινοτομιών της στον τομέα της βιωσιμότητας σε τεχνολογίες που είναι προσιτές στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Το BYD Dolphin Surf αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, καθώς προσφέρει προηγμένες περιβαλλοντικές και ασφαλείς επιδόσεις, ακόμα και μέσα από ένα compact και οικονομικά προσιτό μοντέλο. Η δέσμευση αυτή αντανακλάται στις υψηλές βαθμολογίες που λαμβάνει από ανεξάρτητους φορείς αξιολόγησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της έκδοσης Boost

Η έκδοση του Dolphin Surf που υποβλήθηκε σε δοκιμές από το Green NCAP ήταν η Boost. Αυτή η συγκεκριμένη έκδοση είναι εξοπλισμένη με έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 89 ίππων, ο οποίος είναι τοποθετημένος στον εμπρός άξονα του οχήματος.

Το βάρος του αυτοκινήτου βρίσκεται κάτω από τα 1.400 κιλά, ενώ η επίσημη αυτονομία του, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, φτάνει τα 322 χιλιόμετρα. Όσον αφορά τις επιδόσεις, το BYD Dolphin Surf Boost επιταχύνει από 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε 12,1 δευτερόλεπτα και μπορεί να φτάσει σε τελική ταχύτητα 150 χιλιομέτρων την ώρα.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης Green NCAP

Στην επίσημη έκθεση του Green NCAP, το μοντέλο διακρίθηκε, αποσπώντας πέντε αστέρια και μια μέση βαθμολογία 96%. Η έκθεση επισημαίνει ότι ακόμα και η υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας που καταγράφηκε κατά τη δοκιμή στον αυτοκινητόδρομο παραμένει περιορισμένη, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Οι compact διαστάσεις του BYD Dolphin Surf, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και η μικρή μπαταρία του συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων που αναγνωρίστηκαν από το Green NCAP. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το μοντέλο μια αποτελεσματική επιλογή για όσους αναζητούν ένα ηλεκτρικό όχημα με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki