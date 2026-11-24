Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (20/11) η πρεμιέρα της παράστασης «People, Places & Things» του Ντάνκαν ΜακΜίλαν, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου παρουσιάζεται στο Θέατρο Κνωσός και κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας βραδιά. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Έμα, η Μαίρη Μηνά προσφέρει μια ερμηνεία σπάνιας έντασης, εκρηκτική και βαθιά συγκινητική.

Ένα έργο με διεθνή αναγνώριση

Το «People, Places & Things» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα βρετανικά έργα. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας, γνωρίζοντας έκτοτε τεράστια διεθνή επιτυχία. Έχει ανέβει σε πολλές θεατρικές σκηνές τόσο της Ευρώπης όσο και άλλων χωρών.

Ο Ντάνκαν ΜακΜίλαν, συγγραφέας του έργου, αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο τολμηρούς σύγχρονους Βρετανούς θεατρικούς συγγραφείς. Ο ίδιος έχει περιγράψει το έργο του λέγοντας: “Πρόκειται για μια φάρσα. Απλά όλες οι πόρτες ανοίγουν προς τα μέσα”.

Η υπόθεση και οι κεντρικοί άξονες

Η κεντρική ηρωίδα του έργου, η Έμα, βρίσκεται σε ένα κέντρο απεξάρτησης, όπου της ζητείται να παραδεχτεί ότι έχει πρόβλημα. Ωστόσο, η ίδια θεωρεί ότι το πρόβλημα δεν είναι αυτή, αλλά όλοι και όλα γύρω της, βλέποντας τον κόσμο μέσα από μια δική της οπτική.

Στην προσπάθειά της να βρει την αλήθεια, η Έμα είναι αρκετά έξυπνη ώστε να γνωρίζει πως δεν υπάρχει μία και μοναδική αλήθεια. Για εκείνη, η μέθη και η χρήση ουσιών μοιάζουν να είναι ο μόνος τρόπος επιβίωσης στον σύγχρονο κόσμο, καθιστώντας δύσκολη την επιλογή της νηφαλιότητας. Η Έμα εκφράζει την επιθυμία της με τη φράση: «Θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω με όλο μου το είναι και να κάνω πελώρια, ηρωικά, φαντασμαγορικά, λάθη».

Το έργο είναι βαθιά ανθρώπινο και σύγχρονο, προσεγγίζοντας με χιούμορ την απεγνωσμένη προσπάθεια του ανθρώπου να επιβιώσει στην άγρια καθημερινότητα. Εξερευνά το διαγενεακό τραύμα, την ανάγκη για συμπόνια και, πάνω απ’ όλα, την επιτακτική ανάγκη του ανθρώπου για σύνδεση.

Οι ερμηνείες και ο θίασος

Η Μαίρη Μηνά επιστρέφει στον ρόλο της Έμα, έναν ρόλο που αποτελεί σταθμό στην πορεία της και για τον οποίο έχει ήδη ξεχωρίσει και βραβευτεί. Η ερμηνεία της είναι εκρηκτική και βαθιά συγκινητική, προσδίδοντας σπάνια ένταση στον χαρακτήρα.

Στο πλευρό της, στον ρόλο της Γιατρού/Θεραπεύτριας/Μητέρας, βρίσκεται η Μαρία Πρωτόπαππα. Τον θίασο των εννέα ηθοποιών και χορευτών, που συμμετέχουν στην παράσταση, συμπληρώνουν (αλφαβητικά): Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Μιχάλης Αφολαγιάν, Ιάσονας Βροχίδης, Θανάσης Δόβρης, Ελένη Κουτσιούμπα, Άλκηστις Πολυχρόνη και Γκαλ Ρομπίσα.

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Γιώργου Κουτλή

Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί το έργο, καθοδηγώντας τον θίασο σε ένα διασκεδαστικό «rollercoaster» στην ανθρώπινη φύση. Η σκηνοθεσία του ακροβατεί επιδέξια μεταξύ της πραγματικότητας, των παραισθήσεων και των θεατρικών στοιχείων.

Μέσα από την πάλη της πρωταγωνίστριας ενάντια στην εξάρτηση, ο Γιώργος Κουτλής αναδεικνύει τις πολλαπλές διαστάσεις του έργου, προσφέροντας μια παράσταση που συνδυάζει το χιούμορ με τον βαθύ προβληματισμό για την ανθρώπινη ύπαρξη και τις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής.

Με πληροφορίες από: Topontiki