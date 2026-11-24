Μητέρα στο Οχάιο κατηγορείται ότι έλεγε ψέματα πως η 4χρονη κόρη της είχε καρκίνο

Μια σοβαρή υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών στο Οχάιο των ΗΠΑ. Η 32χρονη Ντανιέλ Ρόουαν συνελήφθη, καθώς φέρεται να ισχυριζόταν ψευδώς ότι η μόλις 4 ετών κόρη της έπασχε από καρκίνο. Η γυναίκα κατηγορείται ότι υπέβαλε το μικρό κορίτσι σε περιττές ιατρικές θεραπείες, ενώ του στερούσε ακόμη και τις στερεές τροφές.

Οι κατηγορίες κατά της μητέρας

Η 32χρονη μητέρα αντιμετωπίζει κατηγορία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σύμφωνα με τις αρχές, η Ντανιέλ Ρόουαν φέρεται να είχε πείσει επί μήνες συγγενείς, φίλους, αλλά και τον ίδιο της τον σύζυγο ότι η 4χρονη κόρη της έπασχε από λευχαιμία. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποδείχθηκαν ψευδείς, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες στην υγεία του παιδιού.

Πέρα από τις ψευδείς διαγνώσεις, η κατηγορούμενη φέρεται να προέβαινε σε πράξεις που έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία της ανήλικης. Συγκεκριμένα, της στερούσε τις στερεές τροφές, αφήνοντάς την νηστική, και της χορηγούσε φάρμακα και ενέσεις στεροειδών, οι οποίες δεν ήταν απαραίτητες για την υγεία της.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 10 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας. Η κλήση αφορούσε καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο, το οποίο αποτέλεσε την αφορμή για να έρθουν στο φως οι σοβαρές κατηγορίες κατά της μητέρας.

Η αποκάλυψη των ψευδών ισχυρισμών ξεκίνησε όταν η οικογένεια άρχισε να αμφισβητεί όσα υποστήριζε η γυναίκα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Οι αμφιβολίες αυτές οδήγησαν σε έντονες διαφωνίες και τελικά στην παρέμβαση των αρχών, οι οποίες ανέλαβαν να διερευνήσουν την υπόθεση κακοποίησης.

Ο ρόλος του συζύγου και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, πριν την κλήση της αστυνομίας, είχε προηγηθεί έντονος καβγάς ανάμεσα στην 32χρονη Ντανιέλ Ρόουαν και τον σύζυγό της. Ο άνδρας απαίτησε να δει τον ιατρικό φάκελο της κόρης τους, καθώς είχε αρχίσει να έχει σοβαρές αμφιβολίες για όσα του έλεγε η σύζυγός του σχετικά με την υποτιθέμενη ασθένεια του παιδιού.

Μετά τον καβγά, ο σύζυγος πήρε την 4χρονη κόρη τους και την αδελφή της και τις μετέφερε στο σπίτι των γονιών της Ρόουαν. Ωστόσο, η 32χρονη εμφανίστηκε και εκεί, επιμένοντας ότι έπρεπε να χορηγήσει στο μικρό κορίτσι τη φαρμακευτική αγωγή του, παρά τις αντιρρήσεις και τις αμφιβολίες της οικογένειας.

Οι επιπτώσεις στην υγεία της 4χρονης

Ο σύζυγος της Ντανιέλ Ρόουαν ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα είχε ανακοινώσει από τον περασμένο Μάιο σε συγγενείς και φίλους ότι η κόρη τους είχε διαγνωστεί με λευχαιμία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φέρεται να είχε χορηγήσει στο παιδί ενέσεις στεροειδών, οι οποίες είχαν ορατές επιπτώσεις στην υγεία του.

Ως αποτέλεσμα της χορήγησης των στεροειδών, το μικρό κορίτσι παρουσίασε αύξηση του σωματικού του βάρους, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία. Επιπλέον, το παιδί εμφάνισε έντονη ευερεθιστότητα, μια συμπεριφορά που μπορεί να συνδεθεί με τις ουσίες που του χορηγούνταν και την γενικότερη κακοποιητική συμπεριφορά που υφίστατο.

Με πληροφορίες από: Newsit