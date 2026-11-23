Μια νέα μουσικοθεατρική παράσταση, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά, με τίτλο «Τρεις Νότες και μια Ιστορία», ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες της στο Θέατρο Μικρό Χορν. Η Μιρέλα Πάχου, η οποία υπογράφει το κείμενο, την πρωτότυπη μουσική και τους στίχους, θα συμμετέχει και επί σκηνής. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, με τις παραστάσεις να διεξάγονται κάθε Κυριακή στις 12:00.

Η περιπέτεια της Μιρέλας και το κόκκινο ακορντεόν

Η κεντρική ηρωίδα της παράστασης, η Μιρέλα, βρίσκεται μπροστά σε ένα μυστήριο: οι νότες Ντο, ρε, μι έχουν εξαφανιστεί. Ξεκινά μια αναζήτηση για να τις βρει, και σε αυτή την πορεία αποκτά έναν απρόσμενο σύντροφο, ένα κατακόκκινο ακορντεόν. Η περιπέτεια της Μιρέλας και του ακορντεόν ξεδιπλώνεται καθώς προσπαθούν να ανακαλύψουν πού μπορεί να κρύβεται μια νότα, αναρωτώμενοι ακόμα κι αν μπορεί να κρυφτεί μέσα σε ένα γέλιο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης, η Μιρέλα συναντά διάφορους χαρακτήρες και καταστάσεις. Έρχεται αντιμέτωπη με βιαστικούς ανθρώπους που δεν προλαβαίνουν να ακούσουν, καθώς και με άλλους που επιλέγουν να κρατήσουν τη μουσική μόνο για τον εαυτό τους. Παράλληλα, συναντά και ανθρώπους που φοβούνται μήπως τους ξεφύγει μια νότα, γεγονός που προσθέτει βάθος στην περιπέτεια και στην εξερεύνηση της φύσης της μουσικής και της επικοινωνίας.

Το μήνυμα της αμοιβαίας ακρόασης

Η πιο γλυκιά στιγμή σε αυτή την αναζήτηση για τη Μιρέλα είναι η ανακάλυψη μιας σημαντικής αλήθειας: όταν οι άνθρωποι ακούν ο ένας τον άλλον, τότε βρίσκουν χώρο και για τη δική τους φωνή. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί τον πυρήνα του μηνύματος της παράστασης, τονίζοντας τη σημασία της ενσυναίσθησης και της αμοιβαίας κατανόησης στην καθημερινή ζωή.

Το έργο περνάει επίσης το μήνυμα της αποδοχής και της συνέχειας. Ακόμα κι αν βγει κάποια φάλτσα νότα στην παρέα, η παράσταση ενθαρρύνει το κοινό να συνεχίσει το τραγούδι. Αυτή η προσέγγιση προωθεί την ιδέα ότι η τελειότητα δεν είναι πάντα ο στόχος, αλλά η συμμετοχή και η χαρά της δημιουργίας, ακόμα και με τις ατέλειες.

Το καλλιτεχνικό επιτελείο και οι ερμηνευτές

Η δημιουργική ομάδα πίσω από τις «Τρεις Νότες και μια Ιστορία» απαρτίζεται από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Η Μιρέλα Πάχου έχει την πλήρη καλλιτεχνική επιμέλεια του έργου, καθώς υπογράφει όχι μόνο το κείμενο και τους στίχους, αλλά και την πρωτότυπη μουσική που θα ακουστεί στην παράσταση. Η σκηνοθεσία ανήκει στη Μαρία Εγγλεζάκη, η οποία έχει αναλάβει να ζωντανέψει την ιστορία και να καθοδηγήσει τους ηθοποιούς.

Στη σκηνή του Θεάτρου Μικρό Χορν, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη Μιρέλα Πάχου, η οποία μαζί με τον Αλέξανδρο Σαριπανίδη και τη Βάσια Γερασίμου, αφηγούνται την περιπέτεια. Οι τρεις τους, μέσα από τη μουσική, την κίνηση και τη μαγεία, μεταφέρουν τους θεατές στον κόσμο της ιστορίας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και συναρπαστική εμπειρία.

Πρεμιέρα και τακτικό πρόγραμμα παραστάσεων

Η πρεμιέρα της μουσικοθεατρικής παράστασης «Τρεις Νότες και μια Ιστορία» έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026. Το Θέατρο Μικρό Χορν θα φιλοξενεί τις παραστάσεις, προσφέροντας έναν κατάλληλο χώρο για την παιδική αυτή παραγωγή. Οι μικροί και μεγάλοι φίλοι του θεάτρου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την παράσταση κάθε Κυριακή, με ώρα έναρξης ακριβώς στις 12:00 το μεσημέρι.

Η παράσταση αποτελεί μια νέα πρόταση για την παιδική ψυχαγωγία, συνδυάζοντας το θέατρο με τη μουσική με έναν πρωτότυπο τρόπο. Το κοινό καλείται να ακολουθήσει την Μιρέλα στην αναζήτησή της και να ανακαλύψει τα μηνύματα που κρύβονται πίσω από τις νότες, με τις μελωδίες να μένουν στο μυαλό και να σιγοτραγουδιούνται στον δρόμο της επιστροφής.

Με πληροφορίες από: Topontiki