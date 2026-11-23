Σάλο έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η σύλληψη της πρώην διεθνούς ποδοσφαιρίστριας Φρανσίσκα Γκαμπριέλα Μοράις ντα Ρόσα, η οποία θεωρείται ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος. Η 32χρονη, γνωστή και ως Γκάμπι Μοράις, κατηγορείται για συνεργασία με μία από τις ισχυρότερες συμμορίες ναρκωτικών της χώρας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη.

Η ταυτότητα της ποδοσφαιρίστριας και οι κατηγορίες

Η Φρανσίσκα Γκαμπριέλα Μοράις ντα Ρόσα, η οποία έχει αγωνιστεί ως μέσος σε διεθνές επίπεδο και είναι γνωστή με το όνομα Γκάμπι Μοράις, συνελήφθη σε ηλικία 32 ετών. Η πρώην παίκτρια των Κορίνθιανς και Ιντερνασιονάλ κατηγορείται ότι βοήθησε την εγκληματική οργάνωση Κομάντο Βερμέλιο να αποκρύψει χρήματα που προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η συμμορία Κομάντο Βερμέλιο περιγράφεται ως μία από τις πιο διαβόητες εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας. Οι κατηγορίες εναντίον της Μοράις αφορούν ξέπλυμα χρήματος και συνεργασία με αυτή την ισχυρή συμμορία ναρκωτικών, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη χώρα.

Ο φερόμενος ρόλος της στο κύκλωμα

Σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών, η Φρανσίσκα Γκαμπριέλα Μοράις ντα Ρόσα φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα μπαρ με την ονομασία Αντέγκα Ρεβοάντα Τζι Εμ, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Λαγκαμάρ της Φορταλέζα. Το συγκεκριμένο κατάστημα αναφέρεται ως μέρος της παράνομης δραστηριότητας της συμμορίας.

Οι υποψίες των αστυνομικών αναφέρουν ότι το μπαρ διοργάνωνε συχνά πάρτι, τα οποία χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα των παράνομων εσόδων που προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών. Οι αρχές υποστηρίζουν επιπλέον ότι η 32χρονη είχε ενεργό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή.

Η εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση

Η σύλληψη της Μοράις πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη στην πόλη Φορταλέζα, στο πλαίσιο μιας ευρείας αστυνομικής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, οι αρχές διεξήγαγαν τρεις ταυτόχρονες επιχειρήσεις εναντίον της συμμορίας Κομάντο Βερμέλιο, οι οποίες οδήγησαν σε σημαντικά αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, εκτελέστηκαν συνολικά 49 εντάλματα σύλληψης. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά ποσά, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια βραζιλιάνικα χεάις, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ. Η κράτηση της ποδοσφαιρίστριας επικυρώθηκε επίσημα την Τετάρτη, μετά την ακρόαση ενώπιον δικαστή.

Η εμπλοκή του αδελφού της και η διετής έρευνα

Στο πλαίσιο της ίδιας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη και ο αδελφός της Φρανσίσκα Γκαμπριέλα Μοράις ντα Ρόσα, ο οποίος είναι γνωστός ως Ζοτά Πε Λαγκαμάρ. Ο αδελφός της φέρεται να ήταν υπεύθυνος για τη διανομή ουσιών σε άλλες συνοικίες, ενισχύοντας έτσι τις κατηγορίες για την έκταση του κυκλώματος.

Η έρευνα των αρχών που οδήγησε σε αυτές τις συλλήψεις διήρκεσε περίπου δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αποκαλύφθηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν συστηματικά για την απόκρυψη χρημάτων που προέρχονταν από το εμπόριο ναρκωτικών της συμμορίας Κομάντο Βερμέλιο.

Με πληροφορίες από: Athletiko