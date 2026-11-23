Μια σπάνια αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια εργασιών στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό του Ζάγκρεμπ, προσφέροντας νέες γνώσεις για τις ταφικές παραδόσεις και την ιστορία της Κροατίας. Αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα σφραγισμένο μολύβδινο φέρετρο, το οποίο περιείχε τα εξαιρετικά καλά διατηρημένα λείψανα του Ivan Zakmardi, ενός εξέχοντος Κροάτη πολιτικού του 17ου αιώνα. Η ανακάλυψη αυτή συνοδεύεται από ενδείξεις μεταθανάτιων χειρουργικών επεμβάσεων και την πιθανή ύπαρξη ενός καρδιοτάφιου, ενός εξειδικευμένου ταφικού σκεύους για την ξεχωριστή ταφή της καρδιάς.

Οι ανασκαφές στον ιστορικό ναό

Η σημαντική αυτή αρχαιολογική εύρεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αρχαιολογικών ανασκαφών που συνοδεύουν τις εργασίες αποκατάστασης του Καθεδρικού Ναού του Ζάγκρεμπ. Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2020, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο μνημείο. Οι έρευνες ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2026, εστιάζοντας κατά μήκος των νότιων αντηρίδων του ναού.

Σε αυτή την περιοχή, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τα κατάλοιπα του Παρεκκλησίου του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Αυτό το παρεκκλήσι είχε παραγγελθεί από τον ίδιο τον Zakmardi ως δικός του τόπος ταφής. Αργότερα, το παρεκκλήσι αφιερώθηκε στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τον σεισμό του Ζάγκρεμπ το 1880 και δεν ανοικοδομήθηκε ποτέ.

Το σφραγισμένο μολύβδινο φέρετρο και η ταυτοποίηση των λειψάνων

Στις 14 Σεπτεμβρίου, οι αρχαιολόγοι προχώρησαν στην αποκάλυψη ενός μολύβδινου φέρετρου, το οποίο ήταν επενδεδυμένο με ξύλο ελάτης και βρισκόταν μέσα στο δάπεδο του παρεκκλησίου. Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής του Ζάγκρεμπ, που εκδόθηκε στις 20 Νοεμβρίου, επιβεβαίωσε την ταυτότητα των λειψάνων.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια της ανασκαφής, Ana Azinović Bebek, τα αρχειακά δεδομένα, οι ιστορικές μαρτυρίες και οι επιστημονικές εξετάσεις επέτρεψαν στους ερευνητές να ταυτοποιήσουν τα λείψανα ως εκείνα του Ivan Zakmardi με βεβαιότητα 99%. Η ακριβής ταυτοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την κατανόηση της ιστορίας του προσώπου και των ταφικών εθίμων της εποχής.

Το παράξενο έθιμο της ταφής της καρδιάς

Στο εσωτερικό του φέρετρου, οι ερευνητές εντόπισαν ένα σιδερένιο δοχείο, το οποίο ενδέχεται να χρησίμευε ως τεφροδόχος καρδιάς, γνωστή και ως καρδιοτάφιο. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο ταφικό σκεύος που χρησιμοποιούνταν για τη διατήρηση και την ταφή της καρδιάς ξεχωριστά από το σώμα. Αυτή η πρακτική, αν επιβεβαιωθεί, προσθέτει ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο στις ταφικές παραδόσεις της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας.

Πέρα από το πιθανό καρδιοτάφιο, η ανακάλυψη περιελάμβανε και άλλα ευρήματα που φωτίζουν τις ταφικές πρακτικές της πρώιμης νεότερης ευρωπαϊκής αριστοκρατίας. Μεταξύ αυτών ήταν δερμάτινα παπούτσια με ασημένιες αγκράφες, ένας επιχρυσωμένος σταυρός, διάφορα θρησκευτικά αντικείμενα και ίχνη περίτεχνων ταφικών ενδυμάτων, τα οποία όλα συμβάλλουν στην πληρέστερη εικόνα της τελετουργίας του θανάτου εκείνη την εποχή.

Οι συνθήκες θανάτου και η προετοιμασία της σορού του Zakmardi

Ο Ivan Zakmardi απεβίωσε στις 25 Απριλίου 1667, στην Banská Bystrica, μια πόλη που βρίσκεται στη σημερινή Σλοβακία. Δεδομένου ότι ο θάνατός του επήλθε μακριά από την πατρίδα του, οι υγειονομικοί κανονισμοί της εποχής επέβαλλαν μια ειδική προετοιμασία της σορού του προτού αυτή μεταφερθεί πίσω στην Κροατία για την ταφή του. Αυτή η πρακτική ήταν απαραίτητη για τη διατήρηση του σώματος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Η Vlasta Vyroubal, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Ανθρωπολογίας της Κροατικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, εντόπισε τομές στο κρανίο και το στέρνο των λειψάνων. Οι τομές αυτές συνάδουν πλήρως με μεταθανάτια χειρουργική επέμβαση, υποδεικνύοντας ότι πραγματοποιήθηκε αφαίρεση εσωτερικών οργάνων. Η αφαίρεση των εσωτερικών οργάνων θα βοηθούσε στη διατήρηση του σώματος και τη διευκόλυνση της μεταφοράς του, σύμφωνα με τις πρακτικές της εποχής.

Με πληροφορίες από: Enikos