Η Kymco ανανεώνει την πρότασή της στην κατηγορία των αστικών scooter με το νέο Agility III 50, ένα μοντέλο που υπόσχεται να κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη. Το νέο μέλος της οικογένειας Agility συνδυάζει συμπαγή κατασκευή, μοντέρνα σχεδίαση και έναν κινητήρα προδιαγραφών Euro 5+, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της πόλης. Πρόκειται για ένα scooter 50 κ.εκ. που δίνει προτεραιότητα στην ευκολία χρήσης και την πρακτικότητα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για τις αστικές μετακινήσεις.

Σχεδίαση και σύγχρονη αισθητική

Το νέο Agility III 50 εξελίσσει την αισθητική των αστικών scooter, υιοθετώντας μια πιο σύγχρονη και δυναμική εμφάνιση. Το εμπρός μέρος του μοντέλου έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, προσδίδοντας στο scooter μια πιο δυναμική στάση. Ο νέος προβολέας LED, ο οποίος ενσωματώνει φώτα ημέρας (DRL), αναδεικνύει τον ξεχωριστό χαρακτήρα του οχήματος.

Παρά τις αλλαγές, το μοντέλο διατηρεί τις κομψές γραμμές και την απλότητα που αποτελούν σήμα κατατεθέν της οικογένειας Agility. Ένα βασικό στοιχείο της σχεδίασης που παραμένει είναι το επίπεδο δάπεδο, το οποίο προσφέρει ελευθερία κινήσεων στον αναβάτη και διευκολύνει σημαντικά την επιβίβαση και την αποβίβαση. Αυτή η λειτουργικότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις συχνές στάσεις και εκκινήσεις που απαιτούνται κατά τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη.

Κινητήρας και αποδοτική λειτουργία

Το Kymco Agility III 50 τροφοδοτείται από έναν τετράχρονο, μονοκύλινδρο κινητήρα 50 κ.εκ. Ο κινητήρας αυτός διαθέτει σύστημα βαλβίδων OHC με δύο βαλβίδες, είναι αερόψυκτος και ενσωματώνει ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου. Η μέγιστη ισχύς του φτάνει τους 3,3 ίππους στις 7.000 σ.α.λ., ενώ η ροπή του ανέρχεται στα 3,4 Nm στις 6.500 σ.α.λ. Αυτές οι προδιαγραφές είναι προσαρμοσμένες ειδικά στις απαιτήσεις της αστικής μετακίνησης, εξασφαλίζοντας παράλληλα εξαιρετικά αποδοτική κατανάλωση καυσίμου.

Ο κινητήρας του Agility III 50 πληροί τα αυστηρά πρότυπα εκπομπών ρύπων Euro 5+, γεγονός που υπογραμμίζει τη δέσμευση της Kymco στην τεχνολογική εξέλιξη, ακόμα και στα μοντέλα της εισαγωγικής κατηγορίας. Το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει χωρητικότητα 5 λίτρων, μια διαμόρφωση σχεδιασμένη για ευκολία χρήσης στην καθημερινότητα. Η αυτονομία που προσφέρει το scooter με ένα γέμισμα εύκολα ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα, προσφέροντας άνεση στις μετακινήσεις χωρίς συχνές στάσεις για ανεφοδιασμό.

Πλαίσιο και συστήματα ανάρτησης

Το πλαίσιο του Agility III 50 χαρακτηρίζεται από τον λειτουργικό του σχεδιασμό, ο οποίος αξιοποιεί δοκιμασμένες λύσεις για μέγιστη απόδοση. Οι διαστάσεις του πλαισίου έχουν επιλεγεί ειδικά για να ενισχύουν την ευελιξία του scooter, καθιστώντας το ιδανικό για την κίνηση στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Στο εμπρός μέρος, το scooter διαθέτει τηλεσκοπικό πιρούνι, ενώ πίσω χρησιμοποιείται ένα σύστημα ανάρτησης τύπου «Unit Swing». Αυτός ο συνδυασμός συμβάλλει στην άνεση του αναβάτη και στην ομαλή συμπεριφορά του οχήματος, ακόμα και σε δρόμους με ανωμαλίες. Οι τροχοί είναι κατασκευασμένοι από κράμα αλουμινίου, έχουν διάμετρο 12 ιντσών και φέρουν ελαστικά διαστάσεων 120/70 εμπρός και 130/70 πίσω. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός ελαστικών και τροχών εξασφαλίζει την απαραίτητη ευελιξία, άνεση και αξιόπιστη πρόσφυση στο οδόστρωμα, ακόμη και όταν η κατάσταση του δρόμου δεν είναι η ιδανική.

Σύστημα πέδησης και πρακτικότητα

Όσον αφορά το σύστημα πέδησης, το Kymco Agility III 50 είναι εξοπλισμένο με δισκόφρενο στον εμπρός τροχό, προσφέροντας αποτελεσματική επιβράδυνση. Στον πίσω τροχό, το σύστημα πέδησης αποτελείται από ταμπούρο, μια λύση που συμπληρώνει την ασφάλεια κατά την οδήγηση. Η επιλογή αυτών των συστημάτων συμβάλλει στην αξιοπιστία και την ασφάλεια του scooter στις καθημερινές αστικές συνθήκες.

Το scooter είναι συμπαγές και ελαφρύ, χαρακτηριστικά που το καθιστούν εύκολο στον χειρισμό και στο παρκάρισμα. Αυτό το καθιστά μια εξαιρετική επιλογή τόσο για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο των δύο τροχών, καθώς προσφέρει ευκολία στην εκμάθηση και την οδήγηση, όσο και για όσους αναζητούν έναν ουσιαστικό και οικονομικό τρόπο για να κινούνται στην κίνηση της πόλης, να πηγαίνουν στη δουλειά τους ή να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις με άνεση και αποτελεσματικότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta