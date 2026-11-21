Η Cyclone συνεχίζει την παρουσίαση νέων μοντέλων, με πιο πρόσφατη προσθήκη το RT450, ένα Maxi GT scooter που φιλοδοξεί να προσελκύσει ένα ευρύ κοινό. Το νέο μοντέλο ξεχωρίζει για τον δυνατό δικύλινδρο κινητήρα του και τον πλούσιο εξοπλισμό του, ο οποίος περιλαμβάνει ακόμη και ηλιακό πάνελ για συμπληρωματική φόρτιση της μπαταρίας.

Ισχυρός δικύλινδρος κινητήρας και επιδόσεις

Στην καρδιά του RT450 βρίσκεται ένας δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας 398 κυβικών εκατοστών, υγρόψυκτος, με 2 ΕΕΚ και 8 βαλβίδες. Το συγκεκριμένο μηχανικό σύνολο αποδίδει μέγιστη ισχύ 43 ίππων στις 8.100 στροφές ανά λεπτό και μέγιστη ροπή 44,2 Nm στις 5.600 στροφές ανά λεπτό. Αυτές οι επιδόσεις επιτρέπουν στο scooter να αναπτύσσει τελική ταχύτητα άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα, χάρη και στο σύστημα μετάδοσης CVT (συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης).

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του δικύλινδρου κινητήρα, σε σύγκριση με μια παραδοσιακή μονοκύλινδρη διάταξη, είναι η σημαντικά αυξημένη ομαλότητα στη λειτουργία του. Οι κραδασμοί που συχνά γίνονται αισθητοί στο τιμόνι και στα μαρσπιέ, ειδικά στις υψηλές στροφές, εξαλείφονται πλήρως, προσφέροντας μια πιο άνετη οδηγική εμπειρία.

Επιβλητική εμφάνιση και πολυτελής εξοπλισμός

Η εμφάνιση του Cyclone RT450 αποπνέει μια επιβλητική αίσθηση, η οποία παραπέμπει σε μοτοσυκλέτες της κατηγορίας Touring. Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός του χαρακτηρίζεται από αιχμηρές γραμμές, ενώ τα κομψά φωτιστικά σώματα LED και ένα φέρινγκ μεγάλου πλάτους συμπληρώνουν την εικόνα. Το φέρινγκ προσφέρει εξαιρετική προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, καθώς και κατά την κίνηση με υψηλές ταχύτητες.

Η Cyclone έχει εξοπλίσει το RT450 με μια σειρά από πολυτελή χαρακτηριστικά, τα οποία συνήθως συναντώνται μόνο σε μοντέλα υψηλών προδιαγραφών. Αυτός ο εξοπλισμός συμβάλλει στην άνεση και την ασφάλεια των αναβατών, ενισχύοντας την συνολική εμπειρία οδήγησης.

Το καινοτόμο FeelFun Smart System

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα και ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του RT450 είναι το νέο FeelFun Smart System. Σε αυτό το σύστημα εντάσσεται το IPDU (Intelligent Power Distribution Unit), ένα σύστημα έξυπνης διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας. Το IPDU προσφέρει προστασία από υπερφόρτωση με απόκριση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος.

Επιπλέον, το σύστημα επιτρέπει τον έλεγχο της κατάστασης του ηλεκτρικού συστήματος μέσω ειδικής εφαρμογής. Διαθέτει επίσης λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης, η οποία ενεργοποιείται όταν το scooter παραμένει σταθμευμένο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Αυτοφορτιζόμενη μπαταρία με ηλιακό πάνελ

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το EHS (Energy Harvesting System), το οποίο χρησιμοποιεί ένα φωτοβολταϊκό πάνελ υψηλής απόδοσης. Σκοπός του EHS δεν είναι η κίνηση του scooter με ηλιακή ενέργεια, αλλά η παροχή συμπληρωματικής ενέργειας στη μπαταρία. Αυτό το σύστημα αντιμετωπίζει τη σταδιακή αποφόρτιση της μπαταρίας όταν το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η χρήση του EHS μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας κατά 65%, προσφέροντας σημαντικό όφελος στον ιδιοκτήτη και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αυτονομία και αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος.

Δυνατότητες για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων

Σε συνδυασμό με τον αποδοτικό δικύλινδρο κινητήρα, το RT450 διαθέτει ένα μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 18 λίτρων. Αυτός ο συνδυασμός μετατρέπει το scooter σε ένα όχημα ιδανικό για μεγάλες αποστάσεις. Οι αναβάτες μπορούν να πραγματοποιούν ταξίδια εκατοντάδων χιλιομέτρων χωρίς τη συνεχή ανησυχία για τον εντοπισμό πρατηρίου καυσίμων κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Η ασφάλεια του αναβάτη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Cyclone, κάτι που αντικατοπτρίζεται στα κορυφαία μηχανικά εξαρτήματα με τα οποία έχει εξοπλιστεί το RT450.

Με πληροφορίες από: Gazzetta