Τα τρία μοντέλα SUV της νεοεισελθούσας μάρκας Lepas, τα L4, L6 και L8, πέτυχαν την ανώτατη αξιολόγηση ασφαλείας στις δοκιμές του Euro NCAP. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, και τα τρία οχήματα απέσπασαν πέντε αστέρια, καταγράφοντας παράλληλα εντυπωσιακές επιδόσεις σε επιμέρους δοκιμασίες. Η επίδοση αυτή υπογραμμίζει την προσήλωση της μάρκας στην ασφάλεια των επιβατών και την πρόληψη ατυχημάτων.

Η ανώτατη αξιολόγηση ασφαλείας

Η Lepas ανακοίνωσε με ικανοποίηση ότι τα μοντέλα της L4, L6 και L8 έλαβαν την ανώτατη βαθμολογία των πέντε αστέρων στις αυστηρές δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP. Αυτή η αξιολόγηση επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα κατασκευής και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας που ενσωματώνουν τα συγκεκριμένα SUV.

Και τα τρία οχήματα σημείωσαν μια αξιοσημείωτη επίδοση, καταγράφοντας 100% στη δοκιμή πλευρικής σύγκρουσης με κινητή μπαριέρα. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει την εξαιρετική προστασία που προσφέρουν οι δομές των οχημάτων σε ένα από τα πιο κρίσιμα σενάρια σύγκρουσης.

Οι επιδόσεις των Lepas L6 και L8

Τα μοντέλα Lepas L6 και L8, τα οποία βασίζονται στην προηγμένη πλατφόρμα Intelligent LEX, επέδειξαν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στις δοκιμές. Συγκεκριμένα, συγκέντρωσαν 78% στην αποφυγή σύγκρουσης, ένα ποσοστό που αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα των ενεργητικών συστημάτων ασφαλείας τους. Επιπλέον, στην προστασία επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης, τα δύο αυτά SUV βαθμολογήθηκαν με 87%, παρέχοντας σημαντική ασφάλεια στους επιβαίνοντες.

Στον τομέα της ασφάλειας μετά τη σύγκρουση, τα L6 και L8 έλαβαν βαθμολογία 95%. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση εξετάζει κρίσιμες λειτουργίες που ενεργοποιούνται μετά από ένα ατύχημα, όπως η αυτόματη ενεργοποίηση των προειδοποιητικών φώτων, η αποτελεσματική διαχείριση του ηλεκτρικού συστήματος υψηλής τάσης, καθώς και η ευκολία απεγκλωβισμού των επιβατών, στοιχεία που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών.

Ο εξοπλισμός ασφαλείας των L6 και L8

Ο εξοπλισμός ασφαλείας των Lepas L6 και L8 είναι πλήρης και περιλαμβάνει μια σειρά από προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το προσαρμοζόμενο cruise control, το οποίο προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα του οχήματος, και η αυτόνομη πέδηση έκτακτης ανάγκης.

Το σύστημα αυτόνομης πέδησης έκτακτης ανάγκης διαθέτει και λειτουργία αναγνώρισης πεζών και δικυκλιστών, ενισχύοντας την ασφάλεια τόσο των επιβατών του οχήματος όσο και των ευάλωτων χρηστών του δρόμου. Επιπρόσθετα, τα μοντέλα διαθέτουν σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου, το οποίο ειδοποιεί τον οδηγό για οχήματα που δεν είναι ορατά στους καθρέπτες, καθώς και υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας, που βοηθά το όχημα να παραμένει εντός των ορίων της λωρίδας του.

Η επίδοση του Lepas L4

Το Lepas L4, το οποίο αποτελεί την πρόταση της μάρκας στην κατηγορία των B-SUV, επέδειξε επίσης εξαιρετικές επιδόσεις στις δοκιμές ασφαλείας. Συγκέντρωσε 84% στην αποφυγή σύγκρουσης, ποσοστό που δείχνει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων του στην πρόληψη ατυχημάτων. Στην προστασία των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης, το L4 βαθμολογήθηκε με 90%, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Όσον αφορά την ασφάλεια μετά τη σύγκρουση, το Lepas L4 έλαβε βαθμολογία 92%, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να διαχειρίζεται τις συνέπειες ενός ατυχήματος με στόχο την προστασία των επιβαινόντων. Όπως και τα μεγαλύτερα μοντέλα της σειράς, το L4 πέτυχε επίσης το απόλυτο 100% στη δοκιμή πλευρικής σύγκρουσης με κινητή μπαριέρα, αναδεικνύοντας την αντοχή της δομής του.

Διαθεσιμότητα και εγγύηση στην ελληνική αγορά

Τα μοντέλα Lepas L6 και L8 είναι ήδη διαθέσιμα στην ελληνική αγορά. Η διάθεσή τους γίνεται μέσω της Italian Motion, εταιρείας που ανήκει στον Όμιλο Βασιλάκη. Οι τιμές εκκίνησης για τα δύο αυτά SUV έχουν οριστεί στα 33.900 ευρώ για το Lepas L6 και στα 42.900 ευρώ για το Lepas L8, προσφέροντας επιλογές στην κατηγορία των SUV.

Τα οχήματα συνοδεύονται από μια ολοκληρωμένη εργοστασιακή εγγύηση, η οποία καλύπτει τα μηχανικά μέρη για επτά έτη ή 150.000 χιλιόμετρα. Για την μπαταρία υψηλής τάσης, η εγγύηση επεκτείνεται στα οκτώ έτη ή 160.000 χιλιόμετρα. Το πακέτο υποστήριξης συμπληρώνεται με επτά χρόνια οδικής βοήθειας και τρία χρόνια δωρεάν service, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο φροντίδας για τους ιδιοκτήτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta