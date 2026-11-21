Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Πάτρα. Η παράσταση, με τίτλο «Δυο φωνές, μια ζωή», θα ζωντανέψει τη μουσική διαδρομή και τον κοινό δρόμο των δύο θρυλικών ερμηνευτών. Τις φωνές τους θα αναβιώσουν ο Σωτήρης Προίσκος και η Χριστίνα Σταθερού, ενώ ειδική συμμετοχή θα έχει η εμβληματική ερμηνεύτρια Μπέσσυ Αργυράκη.

Εμβληματικό αφιέρωμα στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η μουσική αυτή εκδήλωση, που τιμά δύο από τις πιο αγαπημένες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, θα λάβει χώρα την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την παράσταση στις 21:00, στο Αμφιθέατρο Ι4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η βραδιά υπόσχεται να αποτελέσει ένα ταξίδι στον χρόνο, αναβιώνοντας τραγούδια που σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή. Ο Σωτήρης Προίσκος και η Χριστίνα Σταθερού θα αναλάβουν να ερμηνεύσουν τις μεγάλες επιτυχίες του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την ανεπανάληπτη καλλιτεχνική τους χημεία.

Η ξεχωριστή παρουσία της Μπέσσυς Αργυράκη

Στο αφιέρωμα αυτό, ιδιαίτερη τιμή αποτελεί η παρουσία της Μπέσσυς Αργυράκη. Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια θα δώσει το δικό της στίγμα στην εκδήλωση, προσθέτοντας τη δική της φωνή και ερμηνευτική ματιά σε αυτό το μουσικό γεγονός.

Η συμμετοχή της Μπέσσυς Αργυράκη αναμένεται να προσδώσει ακόμα μεγαλύτερη αίγλη στην παράσταση, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία των τραγουδιών και των καλλιτεχνών που τιμώνται.

Ο Σωτήρης Προίσκος για το θρυλικό ντουέτο

Ο τραγουδιστής Σωτήρης Προίσκος, ένας εκ των δύο βασικών ερμηνευτών της βραδιάς, αναφέρθηκε στη σημασία του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας. Όπως δήλωσε, οι δύο καλλιτέχνες αποτέλεσαν το πιο εμβληματικό ντουέτο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα τους στη «χρυσή εποχή» του ’50 και του ’60.

Σύμφωνα με τον κ. Προίσκο, ο Στέλιος Καζαντζίδης, με τη δωρική φωνή του που ταυτίστηκε με τον «λαό και την ξενιτιά», και η Μαρινέλλα, με το πηγαίο πάθος και τη θεατρικότητά της, δημιούργησαν μια ανεπανάληπτη καλλιτεχνική χημεία. Μέσα από τις μελωδίες τους, όπως τόνισε, θα ξυπνήσουν μνήμες, θα πλημμυρίσει το κοινό με συναίσθημα και θα ταξιδέψει νοσταλγικά πίσω στον χρόνο.

Οι μουσικοί που πλαισιώνουν την παράσταση

Την παράσταση θα πλαισιώσει μια ομάδα ταλαντούχων μουσικών, οι οποίοι θα συμβάλουν στην αναβίωση της ατμόσφαιρας των τραγουδιών. Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς έχει αναλάβει ο Χρήστος Παπαντωνίου.

Στο μπουζούκι θα βρίσκεται η Ελεάνα Στεφανάκη, ενώ στην κιθάρα θα συνοδεύει ο Πέτρος Παπαχατζής. Η συνεισφορά τους είναι καθοριστική για την πιστή απόδοση των τραγουδιών που σημάδεψαν την πορεία του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας.

Μια αναδρομή στη «χρυσή εποχή» του λαϊκού τραγουδιού

Το αφιέρωμα αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία, αλλά μια ευκαιρία να τιμηθεί η κληρονομιά δύο καλλιτεχνών που διαμόρφωσαν το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Οι φωνές του Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας σφράγισαν την ιστορία του είδους, αγαπήθηκαν όσο λίγες και παραμένουν ζωντανές στις καρδιές του κοινού.

Η παράσταση «Δυο φωνές, μια ζωή» προσκαλεί τους λάτρεις του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού να ξαναζήσουν στιγμές από τη «χρυσή εποχή» του ’50 και του ’60, μέσα από τις ερμηνείες και τη μουσική που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki