Η Φιόνα, ο θηλυκός ιπποπόταμος που είχε συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με τη μάχη της για επιβίωση μετά την πρόωρη γέννησή της, πέθανε σε ηλικία 9 ετών στον ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι, στις ΗΠΑ. Ο θάνατός της οφείλεται σε επιπλοκές που προκάλεσε η κατάποση ενός πλεκτού σκούφου, με την επίσημη ανακοίνωση να γίνεται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 από τον ζωολογικό κήπο.

Οι προσπάθειες των κτηνιάτρων και των φροντιστών να τη σώσουν δεν είχαν αποτέλεσμα, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση σε όσους παρακολουθούσαν την πορεία της. Η Φιόνα είχε αποκτήσει διεθνή φήμη από τις πρώτες ημέρες της ζωής της, αποτελώντας σύμβολο επιμονής και αγώνα.

Η μάχη για επιβίωση και η διεθνής φήμη

Η Φιόνα γεννήθηκε πρόωρα το 2017 και από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες στην επιβίωσή της. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας, κάτι που συγκίνησε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και της χάρισε διεθνή φήμη.

Η δημοτικότητά της ήταν τόσο μεγάλη που ενέπνευσε ακόμη και τη δημιουργία σειράς παιδικών βιβλίων, καθιστώντας την έναν από τους πιο αγαπητούς κατοίκους ζωολογικών κήπων παγκοσμίως. Η ιστορία της έγινε πηγή έμπνευσης και ελπίδας για πολλούς.

Το μοιραίο περιστατικό με τον σκούφο

Το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο της Φιόνα σημειώθηκε στις 8 Νοεμβρίου. Ένας επισκέπτης πέταξε έναν πλεκτό σκούφο στον αέρα, ο οποίος, λόγω ενός ανεμιστήρα οροφής, παρασύρθηκε και κατέληξε μέσα στον χώρο όπου βρισκόταν ο ιπποπόταμος.

Η Φιόνα κατάπιε το αντικείμενο, το οποίο δεν κατάφερε στη συνέχεια να αποβάλει από το πεπτικό της σύστημα. Αυτό το ατυχές γεγονός πυροδότησε μια σειρά προβλημάτων υγείας που αποδείχθηκαν μοιραία για το ζώο.

Οι προσπάθειες των κτηνιάτρων και η επιδείνωση της υγείας

Τις επόμενες ημέρες μετά την κατάποση του σκούφου, η Φιόνα παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας. Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου ξεκίνησε αμέσως εντατική παρακολούθηση και παρείχε θεραπευτική υποστήριξη, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των ειδικών και την αφοσίωση των φροντιστών, η κατάσταση της υγείας της Φιόνα επιδεινώθηκε σταδιακά. Όλες οι ενέργειες για τη διάσωσή της αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς, οδηγώντας τελικά στον θάνατό της.

Η δήλωση του διευθυντή του ζωολογικού κήπου

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι, Ντέιβ Τζένικε, εξέφρασε τον αιφνιδιασμό και τη θλίψη του προσωπικού για την εξέλιξη της υγείας της Φιόνα. «Αυτή τη στιγμή είμαστε σοκαρισμένοι. Δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη. Πάλεψε μέχρι που δεν μπορούσε άλλο», ανέφερε στην επίσημη ανακοίνωση.

Ο κ. Τζένικε εξήρε τις προσπάθειες των ανθρώπων που τη φρόντιζαν, τονίζοντας ότι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να την κρατήσουν στη ζωή. Η απώλεια της Φιόνα αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα για τον ζωολογικό κήπο και την παγκόσμια κοινότητα που την είχε αγαπήσει.

Με πληροφορίες από: Topontiki