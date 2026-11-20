Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, δημοσίευσε σήμερα Παρασκευή (20.11.26) ένα νέο βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok, στο οποίο συνομιλεί με μια νεαρή κοπέλα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά στην Ελλάδα, με τον κ. Σαμαρά να καλεί τους νέους να μην απελπίζονται και να παραμείνουν αισιόδοξοι, προτρέποντάς τους να έχουν «βιλάδα» μέσα τους.

Η συνομιλία στο TikTok και οι προβληματισμοί της νεολαίας

Στο πρόσφατο βίντεο, ο Αντώνης Σαμαράς συζητά με τη νεαρή κοπέλα, η οποία εκφράζει ανοιχτά τους προβληματισμούς της γενιάς της. Η κοπέλα τονίζει ότι οι νέοι δεν περνούν καλά και ότι αισθάνονται πως «η Ελλάδα μας διώχνει». Αυτή η δήλωση αποτέλεσε το έναυσμα για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην καθημερινότητά τους.

Η νεαρή περιέγραψε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γενιά της, αναφέροντας την απαίτηση για πτυχία και μεταπτυχιακά, χωρίς όμως να υπάρχουν αντίστοιχες ευκαιρίες για εργασία με αξιοπρεπή αμοιβή. Επισήμανε επίσης την αδυναμία να νοικιάσουν ακόμη και μια γκαρσονιέρα, καθώς και το γεγονός ότι η στήριξη των γονέων, αν και σημαντική, δεν αποτελεί τη λύση για το μέλλον τους. Τέλος, έθεσε ερωτήματα σχετικά με το πώς θα μπορέσουν οι νέοι να «ανοίξουν τα φτερά τους» και να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.

Η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού και η πατρική φιγούρα

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τη νεαρή να μην απελπίζεται, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι όλοι οι πολιτικοί ίδιοι. Η κοπέλα, απαντώντας, ανέφερε ότι ξεχωρίζει τον κ. Σαμαρά από τους άλλους πολιτικούς και τον βλέπει «σαν πατέρα», δηλώνοντας ότι της δίνει μια αίσθηση σιγουριάς.

Ο πρώην πρωθυπουργός, ακούγοντας τις ανησυχίες της, την προέτρεψε να μην επαναλάβει τη φράση «η Ελλάδα μας διώχνει». Τόνισε ότι κάθε γενιά έχει τη δυνατότητα να φτιάξει την πατρίδα που ονειρεύεται και πως η απογοήτευση δεν είναι η λύση. Αντιθέτως, η απάντηση βρίσκεται στο να «πάρουν την Ελλάδα στα χέρια τους» οι ίδιοι οι νέοι.

Η γενιά των Τεμπών και το μήνυμα για δικαιοσύνη

Η νεαρή κοπέλα αναφέρθηκε επίσης στην αίσθηση αδικίας που επικρατεί, χαρακτηρίζοντας τη γενιά της ως «τη γενιά των Τεμπών» και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι πολιτικοί «τους δουλεύουν». Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο αίσθημα απογοήτευσης και δυσπιστίας προς το πολιτικό σύστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κοπέλα ρώτησε τον Αντώνη Σαμαρά σε τι πρέπει τελικά να πιστέψουν οι νέοι. Ο πρώην πρωθυπουργός, απαντώντας, τους κάλεσε να είναι αισιόδοξοι και να έχουν πίστη ότι θα πετύχουν τους στόχους τους.

Η «βιλάδα» και το καλαματιανό «keep going»

Ο Αντώνης Σαμαράς ολοκλήρωσε το μήνυμά του προς τη νέα γενιά με μια συμβουλή που συνδέεται με την καταγωγή του. Τους προέτρεψε να έχουν «βιλάδα μέσα τους», μια έκφραση που ο ίδιος συνέδεσε με το καλαματιανό «keep going».

Αυτό το μήνυμα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των νέων να διατηρήσουν την εσωτερική τους δύναμη και την επιμονή τους, παρά τις δυσκολίες. Ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε τη νέα γενιά να συνεχίσει να αγωνίζεται για τα όνειρά της, με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Με πληροφορίες από: Newsit