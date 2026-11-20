Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, γνωστός και ως «Kos», μίλησε πρόσφατα για τη στενή του σχέση με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τον 23χρονο μεσοεπιθετικό και πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε podcast, ο Καρέτσας αποκάλυψε το παρασκήνιο της μεταγραφής του Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς και τις προσπάθειές του να τον πείσει να ενταχθεί στον γερμανικό σύλλογο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη χημεία τους στον αγωνιστικό χώρο και στην τρέχουσα δύσκολη περίοδο που αντιμετωπίζει ο Κωνσταντέλιας λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού.

Το παρασκήνιο της μετακίνησης στην Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έφερε στο φως το παρασκήνιο που οδήγησε στην απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να μεταγραφεί στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, είχε προηγηθεί μια σειρά επικοινωνιών μεταξύ τους λίγες ημέρες πριν την οριστικοποίηση της μετακίνησης του Έλληνα μεσοεπιθετικού στον φημισμένο γερμανικό σύλλογο, γεγονός που δείχνει την στενή τους σχέση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Συγκεκριμένα, ο Καρέτσας ανέφερε ότι ο Κωνσταντέλιας τον είχε καλέσει τηλεφωνικά, ενώ αντάλλαξαν και μηνύματα, συζητώντας εκτενώς για το ενδεχόμενο της μεταγραφής του. Ο «Kos» προσπάθησε ενεργά να τον πείσει να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, μεταφέροντάς του τις δικές του πρώτες εμπειρίες και εντυπώσεις από την καθημερινότητα και τις συνθήκες στην Ντόρτμουντ.

Οι συζητήσεις και οι πρώτες εντυπώσεις από τη Γερμανία

Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν συζητήσει αρκετές φορές για την πιθανότητα ο Κωνσταντέλιας να μετακομίσει στην Ντόρτμουντ, πριν ακόμη ληφθεί η τελική απόφαση. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μοιράστηκε λεπτομερώς τις πρώτες του εντυπώσεις από τον γερμανικό σύλλογο, καθώς είχε ενταχθεί στην ομάδα λίγο νωρίτερα από τον φίλο του και είχε ήδη μια εικόνα της κατάστασης.

«Του είπα πώς ήταν τα πράγματα εδώ, επειδή είχα έρθει λίγο νωρίτερα από εκείνον», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καρέτσας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσωπικής ενημέρωσης. Αυτή η άμεση πληροφόρηση από κάποιον που βίωνε ήδη την πραγματικότητα στην Ντόρτμουντ αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην προσπάθειά του να πείσει τον Κωνσταντέλια να κάνει το βήμα, προσφέροντας του μια ειλικρινή εικόνα.

Η φιλία και η αγωνιστική χημεία στο γήπεδο

Ο βασικός λόγος πίσω από την επιθυμία του Καρέτσα να πείσει τον Κωνσταντέλια να έρθει στην Ντόρτμουντ ήταν διπλός και βαθιά προσωπικός. Αφενός, γνώριζε ότι θα είχαν μια πολύ καλή συνεργασία μέσα στο γήπεδο, κάτι που πίστευε ακράδαντα ότι θα λειτουργούσε προς όφελος και των δύο παικτών και της ομάδας. Αφετέρου, η στενή φιλία που τους συνδέει έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά του να τον πείσει.

«Προσπάθησα να τον πείσω να έρθει κι αυτός, γιατί ήξερα ότι θα είχαμε πολύ καλή συνεργασία μέσα στο γήπεδο και επειδή είναι φίλος μου», τόνισε ο «Kos» σε δηλώσεις του. Η αγωνιστική τους χημεία, όπως αποδείχθηκε, επιβεβαιώθηκε από την πρώτη στιγμή που αγωνίστηκαν μαζί στον ίδιο χώρο, με τον Καρέτσα να προσθέτει με ενθουσιασμό: «Νομίζω ότι αυτό φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε μαζί. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία και το απόλαυσα πολύ που αγωνίστηκα μαζί του».

Η δύσκολη περίοδος του τραυματισμού του «Ντέλια»

Πέρα από τις ευχάριστες αναμνήσεις και τις αγωνιστικές τους στιγμές, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναφέρθηκε και στη δύσκολη περίοδο που διανύει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος είναι γνωστός και με το παρατσούκλι «Ντέλιας», αντιμετωπίζει έναν σοβαρό τραυματισμό που τον κρατάει εκτός αγωνιστικών χώρων, μια δοκιμασία που αποτελεί μέρος της πορείας κάθε επαγγελματία αθλητή.

Ο Καρέτσας εξέφρασε την κατανόησή του για την κατάσταση, δηλώνοντας με ρεαλισμό: «Μερικές φορές συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και αποτελούν μέρος της πορείας ενός ποδοσφαιριστή». Κατέληξε λέγοντας ότι ο Κωνσταντέλιας «τώρα δουλεύει σκληρά για να επιστρέψει» στους αγωνιστικούς χώρους, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο και να επανέλθει δυνατός.

Με πληροφορίες από: Athletiko