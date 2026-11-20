Η Volkswagen πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου της μοντέλου, του T-Roc R, έναν χρόνο μετά το αρχικό λανσάρισμα του τρέχοντος T-Roc. Το συγκεκριμένο όχημα αποτελεί το κορυφαίο της σειράς και αναδεικνύεται ως το ισχυρότερο SUV της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Το γράμμα «R» στην ονομασία του T-Roc παραπέμπει παραδοσιακά στον όρο «Racing», υπογραμμίζοντας τον σπορ χαρακτήρα του.

Κινητήρας και εντυπωσιακές επιδόσεις

Το νέο Volkswagen T-Roc R εφοδιάζεται με έναν νέας σχεδίασης υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα, ο οποίος ενσωματώνει ήπια υβριδική τεχνολογία. Αυτός ο κινητήρας αποδίδει εντυπωσιακούς 333 ίππους και ροπή 420 Nm, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις. Συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο DSG 7 ταχυτήτων, εξασφαλίζοντας ομαλές και γρήγορες αλλαγές.

Η ισχύς του κινητήρα μεταφέρεται αποτελεσματικά στον δρόμο μέσω ενός συστήματος τετρακίνησης 4MOTION, το οποίο περιλαμβάνει τη λειτουργία κατανομής ροπής R-Performance, γνωστή και ως torque vectoring. Χάρη στο σύστημα ελέγχου εκκίνησης (launch control), το μοντέλο επιταχύνει από τα 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χιλιόμετρα την ώρα.

Τεχνολογίες για οικονομία και οδική συμπεριφορά

Πέρα από τις επιδόσεις, το T-Roc R ενσωματώνει τεχνολογίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση καυσίμου. Χάρη στην ανάκτηση ενέργειας, ο κινητήρας απενεργοποιείται συχνά σε λειτουργία «ελεύθερης κύλισης» ή coasting, μειώνοντας την κατανάλωση. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει το προσαρμοζόμενο σπορ πλαίσιο DCC, το οποίο βελτιστοποιεί την οδική συμπεριφορά, καθώς και το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης για ακριβή χειρισμό.

Η ανάρτηση του οχήματος διαθέτει εμπρός άξονα τύπου MacPherson και πίσω άξονα πολλαπλών συνδέσμων, προσφέροντας ισορροπία μεταξύ άνεσης και σπορ αίσθησης. Για την αποτελεσματική πέδηση, το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με ένα ισχυρό σύστημα πέδησης που περιλαμβάνει δίσκους 18 ιντσών, εξασφαλίζοντας ασφάλεια σε κάθε συνθήκη οδήγησης.

Πολλαπλές λειτουργίες οδήγησης

Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει την οδηγική εμπειρία στις προτιμήσεις του, επιλέγοντας διαφορετικές λειτουργίες μέσω ενός ειδικού διακόπτη «R» στο τιμόνι. Με το πάτημα αυτού του διακόπτη, ενεργοποιείται η λειτουργία «Race», η οποία ρυθμίζει το σύστημα DCC, το torque splitter, το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης και την τετρακίνηση, προσφέροντας μια ακόμη πιο σπορ συμπεριφορά στον δρόμο.

Στον βασικό εξοπλισμό του T-Roc R περιλαμβάνονται επίσης τα προφίλ οδήγησης «Special» και «Drift». Το προφίλ «Special» είναι ειδικά διαμορφωμένο για χρήση σε πίστα, ενώ η λειτουργία «Drift» επιτρέπει μια δυναμική συμπεριφορά στις στροφές, αντίστοιχη με εκείνη των τετρακίνητων αγωνιστικών αυτοκινήτων ράλι, ειδικά σε κλειστές διαδρομές, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία οδήγησης.

Πλούσιος βασικός εξοπλισμός και σχεδιαστικές λεπτομέρειες

Το T-Roc R ξεχωρίζει και στον τομέα του βασικού εξοπλισμού, ο οποίος τονίζει τον σπορ και premium χαρακτήρα του. Περιλαμβάνει σύστημα εξάτμισης σπορ προδιαγραφών με τέσσερις απολήξεις, καθώς και σύστημα πέδησης R-Performance υψηλών προδιαγραφών, με τις δαγκάνες να είναι βαμμένες σε μπλε χρώμα, προσδίδοντας μια ξεχωριστή αισθητική.

Σχεδιαστικά, ο εμπρός προφυλακτήρας φέρει ειδικά στοιχεία R, ενώ υπάρχει και ένας ειδικός διαχύτης. Οι νέες ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών τύπου «Zandvoort» συμπληρώνουν την εξωτερική εμφάνιση. Στο εσωτερικό, το τιμόνι R-Performance διαθέτει χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων (paddles) και ένα πλήκτρο R, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Digital Cockpit Pro εμφανίζει ειδικές ενδείξεις και λειτουργίες R.

Τα σπορ καθίσματα έχουν ειδικό μοτίβο επένδυσης R, μπλε λογότυπο R και μπλε ραφές αντίθεσης, ενώ τα μαρσπιέ των θυρών κοσμούνται επίσης με μπλε λογότυπο R. Ένα τυπικό χαρακτηριστικό των μοντέλων R είναι η εκκίνηση του κινητήρα με σκόπιμα αυξημένες στροφές: εάν ο οδηγός πατήσει το κουμπί εκκίνησης (Engine/Start) χωρίς να πατήσει το φρένο για τουλάχιστον 1,5 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια εκκινήσει τον κινητήρα πατώντας το πεντάλ του φρένου, ο κινητήρας θα εκκινήσει με αυξημένες στροφές, προσφέροντας μια πιο δυναμική αίσθηση.

Με πληροφορίες από: Newsit