Η Καλιφόρνια, πέρα από τα φημισμένα αμπέλια, τα κρασιά και τα μαγευτικά τοπία της, αποτελεί και έναν τόπο όπου γεννήθηκαν ορισμένες από τις πιο θρυλικές κινηματογραφικές δημιουργίες. Αυτές οι ταινίες, εκτός των στούντιο του Χόλιγουντ, βρήκαν τα σκηνικά τους σε πραγματικές τοποθεσίες, όπως συνέβη με έργα του Άλφρεντ Χίτσκοκ και του Όρσον Ουέλς. Ένα νέο podcast αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει σε αυτές τις κινηματογραφοφιλικές διαδρομές, αναδεικνύοντας την άγνωστη πλευρά της «Χρυσής Πολιτείας».

Στα χνάρια του «Δεσμώτη του ιλίγγου»

Μία από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες που φιλοξένησαν σκηνές του κινηματογράφου είναι η «Χρυσή γέφυρα». Το πορτοκαλοκόκκινο χρώμα της έπαιξε καθοριστικό ρόλο ως σκηνικό στην ταινία «Δεσμώτης του ιλίγγου», γνωστή και ως «Vertigo». Από την απέναντι πλευρά, τη γέφυρα «κοιτάει» ο «βράχος», οι περίφημες φυλακές του Αλκατράζ, προσθέτοντας ένα επιπλέον στρώμα μυστηρίου στο τοπίο.

Η κινηματογραφική διαδρομή συνεχίζεται στις ανηφόρες του Σαν Φρανσίσκο, όπου βρίσκεται το μοναστήρι της ιεραποστολής. Εκεί, δεσπόζει το ανάγλυφο καμπαναριό, το οποίο αποτέλεσε το σκηνικό για την τελική σκηνή της ίδιας ταινίας, του «Vertigo», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το ψαροχώρι που «φιλοξένησε» τα «Πουλιά»

Λίγο πιο έξω από το Σαν Φρανσίσκο, συναντάμε το γραφικό ψαροχώρι Μποτέγκα Μπέι. Αυτή η τοποθεσία επιλέχθηκε για να γυριστούν ορισμένες από τις κλασικότερες σκηνές της κλασικής ταινίας τρόμου «Τα πουλιά» του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Η ατμόσφαιρα του χωριού συνέβαλε στη δημιουργία της ανατριχιαστικής αίσθησης που διαπνέει την ταινία.

Στο Μποτέγκα Μπέι, το σχολείο ήταν ο τόπος όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίθεση των δολοφονικών πτηνών, μία σκηνή που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη των θεατών. Επίσης, η εκκλησία της Αγίας Τερέζας συνοδεύει τις σκηνές, λειτουργώντας σαν μία επίκληση του θείου απέναντι στον τρόμο που εκτυλίσσεται, ενισχύοντας το δραματικό στοιχείο.

Το μυθικό «Ζάναντου» και ο «Πολίτης Κέιν»

Συνεχίζοντας την κινηματογραφοφιλική διαδρομή στην Καλιφόρνια, σε έναν λόφο καταμεσής μιας ερημιάς, δεσπόζει το μυθικό «Ζάναντου». Αυτό το ανάκτορο, εκτός από το ότι αποτέλεσε τραγούδι σε ταινία με την Ολίβια Νιούτον Τζον, ήταν το μυθικό ανάκτορο του Ράντολφ Χιρστ, μιας προσωπικότητας που άφησε το στίγμα της στην ιστορία.

Ο βίος του Ράντολφ Χιρστ ενέπνευσε τον Όρσον Ουέλς να σκηνοθετήσει μία από τις καλύτερες, ίσως, ταινίες όλων των εποχών, τον επίσης μυθικό «Πολίτη Κέιν». Η ιστορία και η μεγαλοπρέπεια του «Ζάναντου» αποτέλεσαν το ιδανικό σκηνικό για να ξεδιπλωθεί η περίπλοκη αφήγηση του Ουέλς, δημιουργώντας ένα έργο που παραμένει διαχρονικό.

Άλλα θέματα από την ίδια σειρά podcast

Η σειρά podcast, πέρα από τις κινηματογραφικές διαδρομές, φιλοξενεί και άλλες ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται ένα podcast με την Ιωάννα Παππά, όπου αναφέρεται ότι «Μερίδα του κόσμου χρειάζεται να παρανομεί για να μπορέσει να επιβιώσει». Επίσης, ο Γιάννης Μπέζος συμμετέχει σε ένα podcast, δηλώνοντας ότι «Θέλω να ξαναδώ τον Πέτρο Φιλιππίδη στο θέατρο. Αυτό, όμως, είναι δική του απόφαση».

Τέλος, η σειρά podcast επεκτείνεται και σε «Διαδρομές γεύσης στον κόσμο», με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην Ασία. Εκεί, το τσάι συναντά το σούσι και το κάρι, προσφέροντας μία γαστρονομική εξερεύνηση στις γεύσεις της ηπείρου. Αυτά τα επεισόδια προσφέρουν μία ευρεία γκάμα θεμάτων, καλύπτοντας διαφορετικά ενδιαφέροντα.

Με πληροφορίες από: Topontiki