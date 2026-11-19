Η ΤΕΧΝΟΚΑΡ Μ.Α.Ε.Ε., η εισαγωγική εταιρεία της CUPRA στην Ελλάδα, ανακοίνωσε μια νέα προσφορά που αφορά την απόκτηση επιλεγμένων μοντέλων της μάρκας. Το όφελος αγοράς ανέρχεται στα 2.000 ευρώ και εφαρμόζεται στις ήπια υβριδικές εκδόσεις MHEV 1.5 DSG 150hp των CUPRA Leon, Formentor και Terramar. Η ενέργεια αυτή στοχεύει να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους αγοραστές μια σημαντική διευκόλυνση για την απόκτηση των συγκεκριμένων οχημάτων.

Η προσφορά της ΤΕΧΝΟΚΑΡ Μ.Α.Ε.Ε.

Η εισαγωγική εταιρεία της CUPRA στην ελληνική αγορά, ΤΕΧΝΟΚΑΡ Μ.Α.Ε.Ε., έχει προχωρήσει στην παροχή ενός γενναιόδωρου οφέλους αγοράς, το οποίο φτάνει τα 2.000 ευρώ. Αυτή η προσφορά αφορά αποκλειστικά την απόκτηση τριών δημοφιλών μοντέλων της CUPRA, συγκεκριμένα των Leon, Formentor και Terramar.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια ισχύει για έναν περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων που είναι άμεσα διαθέσιμα. Επιπλέον, η προσφορά καλύπτει και νέες παραγγελίες, υπό την προϋπόθεση ότι η ταξινόμηση των οχημάτων θα έχει ολοκληρωθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2026.

Οι εκδόσεις που επωφελούνται

Το όφελος των 2.000 ευρώ εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες εκδόσεις των τριών μοντέλων της CUPRA. Πρόκειται για τις ήπια υβριδικές εκδόσεις, γνωστές ως MHEV, οι οποίες διαθέτουν κινητήρα 1.5 λίτρων, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG και απόδοση 150 ίππων. Αυτή η επιλογή εκδόσεων υπογραμμίζει τη δέσμευση της μάρκας σε σύγχρονες τεχνολογίες κίνησης.

Οι αγοραστές που επιλέγουν ένα από τα CUPRA Leon, Formentor ή Terramar στις συγκεκριμένες ήπια υβριδικές εκδόσεις μπορούν να επωφεληθούν άμεσα από τη μείωση της τιμής, καθιστώντας την απόκτηση ενός μοντέλου CUPRA πιο προσιτή. Η προσφορά αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ένα όχημα με σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το CUPRA Formentor: Σπορ οδήγηση και πρακτικότητα

Το CUPRA Formentor ξεχωρίζει στην κατηγορία του χάρη στις δυναμικές του αναλογίες και την έντονη προσωπικότητά του. Το μοντέλο αυτό έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζει με επιτυχία τη σπορ οδήγηση, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία πίσω από το τιμόνι, με την ευελιξία που απαιτείται στην καθημερινότητα.

Παράλληλα, το Formentor προσφέρει την πρακτικότητα που χαρακτηρίζει ένα crossover SUV. Αυτός ο συνδυασμός το καθιστά ιδανική επιλογή για οδηγούς που αναζητούν ένα όχημα ικανό να ανταποκριθεί σε διαφορετικές ανάγκες, από τις απαιτήσεις της πόλης μέχρι τις αποδράσεις εκτός αυτής, χωρίς συμβιβασμούς στην οδηγική απόλαυση.

Το CUPRA Leon: Δυναμική σχεδίαση και τεχνολογία

Το CUPRA Leon αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύγχρονης προσέγγισης της μάρκας στον σχεδιασμό και την τεχνολογία αυτοκινήτων. Το μοντέλο αυτό αναδεικνύει την ταυτότητα της CUPRA μέσω ενός συνδυασμού που εντυπωσιάζει τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά.

Η δυναμική σχεδίαση του CUPRA Leon, σε συνδυασμό με την προηγμένη τεχνολογία που ενσωματώνει, προσφέρει μια οδηγική ακρίβεια που ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς. Αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν μια ελκυστική επιλογή για όσους αναζητούν ένα όχημα που ξεχωρίζει για την εμφάνιση, τις επιδόσεις και την καινοτομία του.

Το CUPRA Terramar: Επιβλητική παρουσία και σύγχρονη αισθητική

Το CUPRA Terramar συνδυάζει την επιβλητική παρουσία που χαρακτηρίζει ένα SUV με τον ξεχωριστό χαρακτήρα και τη σύγχρονη αισθητική που είναι συνώνυμη με τη μάρκα CUPRA. Το μοντέλο αυτό έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης και χρήσης.

Οι έντονες γραμμές του Terramar, σε συνδυασμό με το εκλεπτυσμένο εσωτερικό του και τις σύγχρονες τεχνολογίες που διαθέτει, δημιουργούν ένα σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στον σπορ χαρακτήρα, την άνεση και την καθημερινή λειτουργικότητα. Αυτή η ισορροπία το καθιστά ένα ευέλικτο όχημα, κατάλληλο για ποικίλες ανάγκες και προτιμήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit