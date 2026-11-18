Η αποστολή του Παναθηναϊκού έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης (18/11) στο Κάουνας, ενόψει του αγώνα με τη Ζαλγκίρις. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Κώστας Σλούκας, μιλώντας στους εκπρόσωπους του Τύπου κατά την τελευταία προπόνηση του «τριφυλλιού», αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα. Μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε σχετικά με τα σημεία που πρέπει να προσέξει το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την προσαρμογή του Σιλβέν Φρανσίσκο, καθώς και θέματα προπονήσεων και νοοτροπίας, ενώ τέλος έστειλε ένα μήνυμα στους φίλους της ομάδας.

Η ανάγκη για «επανεκκίνηση» και η απαιτητική Euroleague

Σχετικά με το πόσο εύκολο είναι να γίνει «restart», ο Κώστας Σλούκας δήλωσε ότι η EuroLeague είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό τουρνουά. Τόνισε την ανάγκη η ομάδα να αλλάξει κατευθείαν το μυαλό της και να επικεντρωθεί στον αυριανό αγώνα, τον οποίο χαρακτήρισε επίσης πάρα πολύ δύσκολο.

Ο Έλληνας γκαρντ αναγνώρισε ότι η εικόνα της ομάδας δεν είναι αυτή που επιθυμούν, ούτε αυτή που ζητάει ο κόσμος και οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την αρχή της χρονιάς. Ωστόσο, όπως είπε και ο «φίλος του ο Γιάμπου» (σ.σ. Γιαμπουσέλε), είναι ακόμα Νοέμβριος και η ομάδα οφείλει να κοιτάξει μέρα με τη μέρα να βελτιώνεται και φυσικά να παίρνει νίκες.

Τα βασικά προβλήματα και οι τομείς βελτίωσης

Αναφορικά με τα σημεία που πρέπει να προσέξει η ομάδα, ο Κώστας Σλούκας επεσήμανε ότι το βασικό πρόβλημα στο παιχνίδι, από την αρχή της χρονιάς, είναι τα δικά τους ριμπάουντ. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι έχουν επιτρέψει πολλά επιθετικά ριμπάουντ στην αντίπαλη ομάδα.

Για την επικείμενη αναμέτρηση, υπογράμμισε την ανάγκη να κρατήσουν τον Έντουαρντς χαμηλά και να ελέγξουν τον ρυθμό του παιχνιδιού. Επιπλέον, τόνισε τη σημασία των επιλογών τους στην επίθεση, ως κρίσιμους παράγοντες για την απόδοση της ομάδας.

Μήνυμα υπομονής στους φιλάθλους

Σχετικά με το μήνυμα που θέλησε να στείλει στους φίλους της ομάδας, ο Κώστας Σλούκας ζήτησε καταρχήν υπομονή. Διαβεβαίωσε ότι η ομάδα προβληματίζεται και προσπαθεί να βελτιώσει πράγματα στα οποία κατανοεί ότι έχει θέματα.

Επεσήμανε ότι όλες οι ομάδες απέναντι στον Παναθηναϊκό παίζουν πάντα με ένα έξτρα κίνητρο, το οποίο και οι ίδιοι οφείλουν να «ματσάρουν». Επέμεινε ότι η χθεσινή εικόνα της ομάδας δεν ήταν τόσο κακή όσον αφορά τη διάθεση για πάλη.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι επιθετικά, κάποιες επιλογές και φυσικά τα αμυντικά ριμπάουντ τους «πόνεσαν». Αυτά τα σημεία, όπως δήλωσε, οφείλουν να τα βελτιώσουν και θα τα βελτιώσουν αν θέλουν να πετύχουν στο τέλος της χρονιάς.

Η προσαρμογή του Σιλβέν Φρανσίσκο

Σχετικά με την προσαρμογή του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Κώστας Σλούκας ανέφερε ότι ο ίδιος έχει δουλέψει πέντε χρόνια με τον προπονητή και γνωρίζει τι ζητάει στο γήπεδο. Δήλωσε ότι έχει μία παραπάνω εμπειρία από τον «Σίσκο».

Χαρακτήρισε τον Φρανσίσκο ως έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο παίκτη, τονίζοντας ότι για τον ίδιο είναι ο πιο ταλαντούχος πόιντ γκαρντ στην EuroLeague αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο Φρανσίσκο πρέπει να προσαρμοστεί και να καταλάβει τον ρόλο του στην ομάδα, ακολουθώντας τις οδηγίες του προπονητή.

Ο Σλούκας σημείωσε ότι ο Φρανσίσκο έχει τη διάθεση και το θέλει, αλλά, όπως είπε, είναι ακόμα νωρίς για την πλήρη προσαρμογή του.

Με πληροφορίες από: Athletiko