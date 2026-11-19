Με το Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid, η γερμανική εταιρεία επιστρέφει δυναμικά στην κατηγορία των μεσαίων πολυτελών SUV, θέτοντας ως στόχο την κορυφή. Το μοντέλο αποτελεί μια πλήρως ανασχεδιασμένη πρόταση, με τους ιθύνοντες της εταιρείας να εκτιμούν ότι θα διατηρήσει τη θέση του ως ένα από τα πλέον εμπορικά τους οχήματα στην αγορά.

Εξωτερική σχεδίαση και διαστάσεις

Ο σχεδιασμός του νέου Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, προσδίδοντας στο όχημα μια πιο σπορ και δυναμική εμφάνιση που δεν περνά απαρατήρητη στον δρόμο. Οι διαστάσεις του έχουν επίσης αναθεωρηθεί, με το μήκος να αγγίζει πλέον τα 4,53 μέτρα, το πλάτος να φτάνει τα 1,86 μέτρα και το ύψος του να διαμορφώνεται στα 1,59 μέτρα.

Το μεταξόνιο του οχήματος ανέρχεται στα 2,68 μέτρα, στοιχείο που υπόσχεται αυξημένους χώρους στην καμπίνα των επιβατών, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση. Παράλληλα, η απόσταση από το έδαφος των 20 εκατοστών δίνει τη δυνατότητα οδήγησης και σε εκτός δρόμου διαδρομές. Η μπροστινή μάσκα διατηρεί την ίδια φιλοσοφία, ενώ στο πλάι ξεχωρίζουν οι δυναμικές και σπορ ζάντες που ενισχύουν τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Καινοτόμος φωτισμός και αναγνωρισιμότητα

Τα φωτιστικά σώματα του νέου Audi Q3 έχουν αποκτήσει έναν σαφώς πιο high-tech χαρακτήρα, ενσωματώνοντας νέους Digital Matrix LED προβολείς με τεχνολογία micro-LED, οι οποίοι αναβαθμίζουν σημαντικά τον φωτισμό. Η μεγάλη σκάλα των προβολέων φτάνει να έχει εμβέλεια έως και 380 μέτρα, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ορατότητα σε όλες τις συνθήκες.

Στο πίσω μέρος, το όχημα ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, με τα νέα Digital OLED φωτιστικά σώματα να δημιουργούν μία ιδιαίτερα μοντέρνα και premium εικόνα. Μάλιστα, η λεπτή LED λωρίδα που ενώνει τα πίσω φώτα ενισχύει την αίσθηση πλάτους του αυτοκινήτου, ενώ τα κάθετα φώτα φρένων συμβάλλουν στην άμεση αναγνωρισιμότητά του κατά τη νύχτα.

Πολυτέλεια και τεχνολογία στο εσωτερικό

Το εσωτερικό του Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid χαρακτηρίζεται από πολυτέλεια και η εικόνα του ταιριάζει απόλυτα στην φιλοσοφία της Audi. Υπάρχει μια νέα μορφοποίηση του ταμπλό, η οποία δημιουργεί την αίσθηση ότι αγκαλιάζει τους επιβάτες. Η συνολική εικόνα της καμπίνας είναι εξαιρετικά σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη, εντείνοντας ακόμη περισσότερο τη γνώριμη premium αισθητική της μάρκας.

Κυρίαρχο στοιχείο του εσωτερικού είναι το νέο κυρτό ενιαίο πάνελ, το οποίο ενσωματώνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών και την κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών του συστήματος MMI Navigation Plus. Η ποιότητα των γραφικών, η ταχύτητα απόκρισης και η συνολική λειτουργικότητα του συστήματος βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, προσφέροντας μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης.

Εργονομία και πρακτικότητα

Σε πολύ καλό επίπεδο βρίσκεται και η εργονομία του εσωτερικού, με τη σχεδίαση του τιμονιού να είναι νέα και να περιλαμβάνει αρκετούς διακόπτες αφής για εύκολο χειρισμό. Η νέα μονάδα χειριστηρίων πίσω από το τιμόνι, με ξεχωριστούς μοχλούς για τις σχέσεις μετάδοσης και για τις λειτουργίες φωτισμού και υαλοκαθαριστήρων, απελευθερώνει επιπλέον χώρο στην κεντρική κονσόλα, συμβάλλοντας στην ευκολία πρόσβασης.

Τα πίσω καθίσματα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν τρεις επιβάτες με άνεση. Μάλιστα, μπορούν να μετακινηθούν κατά 15 εκατοστά εμπρός, αυξάνοντας τον αποθηκευτικό χώρο του πορτμπαγκάζ. Ο αρχικός αποθηκευτικός χώρος ανέρχεται στα 488 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ο διαθέσιμος χώρος φθάνει τα 1.386 λίτρα, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία για τη μεταφορά αποσκευών και αντικειμένων.

Με πληροφορίες από: Topontiki