Η θεατρική παράσταση «Τι είδε ο Μπάτλερ;» του Joe Orton, σε σκηνοθεσία του Μάκη Παπαδημητρίου, θα κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Τζένη Καρέζη την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2027. Το έργο παρουσιάζεται ως μια ανελέητη φάρσα που στρέφεται κατά της εξουσίας και της κοινωνικής υποκρισίας. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ιστορία που διαδραματίζεται σε μια ψυχιατρική κλινική, όπου η πραγματικότητα διαλύει κάθε βεβαιότητα μέσα σε λίγα λεπτά.

Η πλοκή: Μια αλυσίδα από ψέματα και ανατροπές

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο ψυχίατρος δρ Πρέντις, ο οποίος επιχειρεί να αποπλανήσει μια νεαρή υποψήφια γραμματέα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης πρόσληψής της. Η απρόσμενη εμφάνιση της συζύγου του τον αναγκάζει να κρύψει τόσο την κοπέλα όσο και τις προθέσεις του. Αυτό το γεγονός σηματοδοτεί την έναρξη μιας αλυσίδας από ψέματα, αλλαγές ταυτότητας, γδύσιμο, μεταμφιέσεις και ολοένα και πιο απίθανες «διαγνώσεις».

Στην κλινική καταφθάνουν σύντομα και άλλα πρόσωπα, περιπλέκοντας περαιτέρω την κατάσταση. Ένας νεαρός υπάλληλος ξενοδοχείου, ένας αστυνομικός, καθώς και ο δρ Ρανς, κυβερνητικός επιθεωρητής ψυχιατρικών ιδρυμάτων, εισέρχονται στην πλοκή. Ο δρ Ρανς, μάλιστα, αντιμετωπίζει κάθε νέο παραλογισμό που εκτυλίσσεται ως αδιάσειστη επιστημονική απόδειξη των δικών του θεωριών.

Καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να καλύψουν τα όσα έχουν συμβεί, βυθίζονται όλο και βαθύτερα σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αυτός που φαίνεται. Οι γιατροί αρχίζουν να μοιάζουν περισσότερο παράφρονες από τους ίδιους τους ασθενείς, και κάθε προσπάθεια επιβολής της τάξης γεννά ακόμη μεγαλύτερο χάος.

Η κριτική του Joe Orton στην κοινωνική υποκρισία

Ο Joe Orton, μέσα από το έργο του, εξαπολύει μια ανελέητη φάρσα απέναντι στην εξουσία, την κοινωνική υποκρισία και την τυφλή πίστη στην επιστημονική αυθεντία. Πίσω από τον καταιγισμό των παρεξηγήσεων, των μεταμφιέσεων και των ανατροπών, ξεπροβάλλει ένας κόσμος όπου η βία μπορεί να βαφτίζεται θεραπεία, η αυθαιρεσία επιστήμη και η καταπίεση κοινή λογική.

Το έργο αναδεικνύει πώς οι γιατροί διαγιγνώσκουν πριν καν ακούσουν, και οι θεσμοί επιβάλλουν πριν καταλάβουν. Οι χαρακτήρες εγκλωβίζονται σε έναν μηχανισμό που παράγει ασταμάτητα νέες «αλήθειες» για το σώμα, το φύλο, τη σεξουαλικότητα, την ηθική και την ψυχική υγεία.

Το παράλογο της «κανονικότητας»

Με όπλο ένα χιούμορ που χαρακτηρίζεται ως ακραίο, αναρχικό και συχνά βίαιο, ο Orton μετατρέπει τη φάρσα σε κοινωνική επίθεση. Δεν γελά μόνο με τους ανθρώπους, αλλά με τους μηχανισμούς που τους ταξινομούν, τους ελέγχουν και αποφασίζουν για λογαριασμό τους τι είναι αλήθεια και τι παραφροσύνη.

Όσο περισσότερο επιχειρείται να αποκατασταθεί η τάξη, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται το παράλογο πάνω στο οποίο αυτή στηρίζεται. Η παράσταση είναι μια κωμωδία όπου κανείς δεν είναι ακριβώς αυτό που δηλώνει, καμία αυθεντία δεν είναι τόσο ακλόνητη όσο φαίνεται.

Αποκαλύψεις και η τελική κορύφωση

Η ίδια η «κανονικότητα» καταλήγει να είναι ίσως η πιο παράλογη σύμβαση απ’ όλες, μέσα σε αυτό το χαοτικό περιβάλλον. Το έργο οδηγείται σε μια τελική, θριαμβευτική κατάληξη, μέσα από μια σειρά αποκαλύψεων.

Αυτές οι αποκαλύψεις περιλαμβάνουν απιστίες, σεξουαλική βία, συγγένειες που αγνοούνταν και συναντήσεις που αποδεικνύονται πολύ πιο αιμομικτικές απ’ όσο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Η φάρσα κορυφώνεται, ανατρέποντας κάθε προσδοκία και αφήνοντας το κοινό με ερωτήματα για την ίδια την έννοια της λογικής.

Με πληροφορίες από: Topontiki