Στον απόηχο της εκδήλωσης «Ready Set Ford», την οποία πραγματοποίησε η Ford Motor Hellas στο αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων, αναδείχθηκε ένας σημαντικός διπλός χαρακτήρας για τη Ford Mustang Mach-E Rally. Το αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV της Ford φάνηκε να μπορεί να καταφέρει τα πάντα εξίσου, τόσο στην καθημερινή οδήγηση όσο και σε πιο απαιτητικές συνθήκες.

Ο διττός χαρακτήρας του ηλεκτρικού SUV

Η Mustang Mach-E Rally παρουσιάστηκε ως ένας καθημερινός σύμμαχος για την πόλη και τα ταξίδια, προσφέροντας πολυτέλεια και άνεση. Ωστόσο, η εκδήλωση στα Μέγαρα αποκάλυψε πως το όχημα μπορεί να περάσει πάνω από σκληρά χώματα και να πλαγιολισθήσει με μαεστρία σε γλιστερά κομμάτια, επιδεικνύοντας τις εκτός δρόμου δυνατότητές του.

Αυτός ο διττός χαρακτήρας της Mach-E Rally ικανοποιεί, σύμφωνα με τα όσα διαπιστώθηκαν, τον ήσυχο οικογενειάρχη που ενδεχομένως έχει και πιο ανήσυχες πτυχές στην οδηγική του διάθεση. Η ικανότητα του οχήματος να προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες αποτελεί ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά.

Τεχνολογία και αυτονομία

Η Mustang Mach-E Rally είναι εξοπλισμένη με προηγμένη τεχνολογία και στοιχεία που συμβαδίζουν με τις επιταγές της εποχής. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό premium SUV που προσφέρει πολύ καλή αυτονομία, φτάνοντας έως και τα 510 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, γεγονός που την καθιστά ιδανική για μακρινές διαδρομές.

Η οδηγική της συμπεριφορά περιγράφεται ως απολαυστική. Η πολύ καλή συμπεριφορά και η εξαιρετική ποιότητα κύλισης της Mach-E Rally στον ανοιχτό δρόμο ή στον επαρχιακό είναι κάτι που θα περίμενε κανείς από την ηλεκτρική Mustang. Ωστόσο, αυτό που δεν ήταν καθόλου αναμενόμενο ήταν η εντυπωσιακή και διασκεδαστική συμπεριφορά της σε τόσο σκληρές συνθήκες και επιφάνειες, όπου ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Αγωνιστικό DNA και ξεχωριστή εμφάνιση

Η Mustang Mach-E Rally χαρακτηρίζεται ως το «αρνάκι που γίνεται αγρίμι», υπογραμμίζοντας την ικανότητά της να μεταμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις. Το αγωνιστικό DNA της Ford έχει περάσει με τον καλύτερο τρόπο στην Mach-E Rally, ενώ και η εμφάνισή της παραπέμπει σε όχημα υψηλών επιδόσεων.

Στα οπτικά στοιχεία που ενισχύουν την αγωνιστική της εικόνα περιλαμβάνονται οι λευκές 19άρες ζάντες, οι οποίες διαθέτουν μεγαλύτερο πέλμα ελαστικών για καλύτερη πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες και θυμίζουν αγωνιστικές. Την «rally» εικόνα συμπληρώνουν η πίσω αεροτομή, οι «αγωνιάρικοι» λασπωτήρες, καθώς και η προστατευτική ποδιά αμαξώματος, σχεδιασμένη για να αντέχει τις καταπονήσεις. Επίσης, φέρει ειδικά αυτοκόλλητα που τονίζουν τον δυναμικό της χαρακτήρα.

Ισχύς και οδηγική εμπειρία

Η Mach-E Rally βασίζεται στην Mustang Mach-E GT, αλλά έχει δεχθεί στοχευμένες παρεμβάσεις για να ταιριάζουν στην άκρως δυναμική προσωπικότητά της. Το όχημα διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, οι οποίοι προσφέρουν συνδυαστική ισχύ 487 ίππων. Η μέγιστη ροπή φτάνει τα 950 Nm, προσφέροντας εντυπωσιακές επιδόσεις.

Στην ασφάλτινη διαδρομή, η εμπειρία των 950 Nm ροπής ήταν άμεση και αισθητή. Πατώντας τέρμα το δεξί πεντάλ, η ακαριαία επιτάχυνση προκάλεσε την αίσθηση του «κολλήματος» στα σπορ καθίσματα, τα οποία αναγράφουν Mach-E Rally. Ακόμα και σε σημεία της ασφάλτου που είχαν γεμίσει χώματα, η Mach-E Rally συνέχισε ανενόχλητη, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να διαχειρίζεται ποικίλες επιφάνειες.

Στην πραγματική ζωή, αυτή η ισχύς και η απόκριση μεταφράζονται σε γρήγορες, απροβλημάτιστες και συνεπώς ασφαλείς προσπεράσεις, προσφέροντας σιγουριά στον οδηγό σε κάθε συνθήκη.

Με πληροφορίες από: Newsit