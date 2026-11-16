Φήμες για παγκόσμιο blackout λόγω τεχνητής νοημοσύνης: Τι ισχύει για τις 17 Νοεμβρίου

Σενάρια που κάνουν λόγο για κατάρρευση του διαδικτύου, διακοπή ρεύματος και μηδενισμό τραπεζικών λογαριασμών έχουν προκαλέσει ανησυχία τις τελευταίες ημέρες. Οι πληροφορίες αυτές, που κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο, αναφέρουν ένα μεγάλο blackout που υποτίθεται ότι θα σημειωθεί στις 17 Νοεμβρίου 2026, με την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται στο επίκεντρο των φόβων.

Η κατάσταση αυτή φέρνει στη μνήμη τον πανικό που είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν με το ενδεχόμενο ψηφιακής κατάρρευσης λόγω του προβλήματος Y2K. Φαίνεται πως οι συγκεκριμένοι φόβοι επανέρχονται, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή την τεχνητή νοημοσύνη και ένα κλίμα αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας.

Τα σενάρια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο

Οι εκδοχές των σχετικών σεναρίων που διαδίδονται στο διαδίκτυο διαφέρουν, ωστόσο όλες συγκλίνουν στην πρόβλεψη ότι το διαδίκτυο ή το ηλεκτρικό δίκτυο θα καταρρεύσουν μέσα στην εβδομάδα. Ως αιτία αναφέρεται μια κυβερνοεπίθεση που θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ορισμένες από αυτές τις θεωρίες κάνουν λόγο για πλήρη «επαναφορά» των τραπεζικών λογαριασμών, ενώ άλλες υποστηρίζουν ότι το διαδίκτυο θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για ένα διάστημα τριών μηνών. Αυτό, σύμφωνα με τις φήμες, θα προκαλέσει κατάρρευση του παγκόσμιου εμπορίου και των βασικών υποδομών.

Η πραγματικότητα πίσω από τις φήμες

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες θεωρίες συνωμοσίας που διαδίδονται στο διαδίκτυο, δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Δεν έχει προκύψει καμία ένδειξη ότι επίκειται μια μεγάλης κλίμακας διακοπή των ηλεκτρονικών υποδομών στις 17 Νοεμβρίου 2026.

Ωστόσο, οι φόβοι που εκφράζονται δεν είναι εντελώς αποκομμένοι από την πραγματικότητα. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας ενδέχεται να συνδέεται με την παρερμηνεία ενός πραγματικού γεγονότος που έχει προγραμματιστεί.

Η προγραμματισμένη δοκιμή στις ΗΠΑ

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών των ΗΠΑ (FEMA) και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) έχουν προγραμματίσει για τις 17 Νοεμβρίου 2026 μια δοκιμή του εθνικού Συστήματος Ειδοποίησης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Alert System).

Η δοκιμή αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου στις 14:20 ώρα Ανατολικής Ακτής, που αντιστοιχεί σε 21:20 ώρα Ελλάδας. Κατά τη διάρκειά της, οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις θα διακοπούν προσωρινά, προκειμένου να μεταδοθεί ένα ηχητικό και γραπτό μήνυμα.

Το μήνυμα αυτό θα μεταδοθεί στα αγγλικά και τα ισπανικά και θα διευκρινίζει ότι πρόκειται αποκλειστικά για δοκιμή του συστήματος. Η δοκιμή θα καλύψει τις ΗΠΑ από τις 14:20 έως τις 14:50 και δεν απαιτεί καμία ενέργεια από τους πολίτες.

Το περιστατικό της Microsoft και οι επιπτώσεις του

Η σύμπτωση της ημερομηνίας αυτής με τη διάδοση των φημών, σε συνδυασμό με την πρόσφατη μεγάλη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, φαίνεται πως έχει ενισχύσει τις ανησυχίες του κοινού. Η βλάβη αυτή επηρέασε εφαρμογές όπως το Outlook και το Teams σε δεκάδες χώρες, προκαλώντας προβλήματα σε μεγάλο αριθμό χρηστών.

Η Microsoft ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το περιστατικό δεν οφειλόταν σε κυβερνοεπίθεση ή σε ενέργειες αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Ως αιτία της διακοπής λειτουργίας ανέφερε ένα τεχνικό πρόβλημα στις ρυθμίσεις των διακομιστών, οι οποίες είχαν εφαρμοστεί έπειτα από μια προγραμματισμένη ενημέρωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta