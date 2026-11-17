Η Sony Pictures ετοιμάζεται να επαναφέρει στις κινηματογραφικές αίθουσες την ταινία «Spider-Man: Brand New Day», προσφέροντας στους θεατές μια εκτεταμένη έκδοση με επιπλέον υλικό. Η νέα αυτή εκδοχή, που φέρει τον τίτλο «Spider-Man: (Brand New) Brand New Day», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στη μεγάλη οθόνη την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου. Η επανακυκλοφορία περιλαμβάνει δέκα λεπτά νέων σκηνών, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την ήδη εντυπωσιακή πορεία της ταινίας στο παγκόσμιο box office.

Η επανακυκλοφορία και το νέο υλικό

Μετά από ένα καλοκαίρι που χαρακτηρίστηκε από διαδοχικά ρεκόρ εισπράξεων, η Sony Pictures επιδιώκει να εκτοξεύσει ακόμα ψηλότερα την επιτυχία του «Spider-Man: Brand New Day». Η απόφαση για την επαναφορά της ταινίας στις αίθουσες έρχεται με την υπόσχεση ενός εμπλουτισμένου περιεχομένου, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει εκ νέου το ενδιαφέρον του κοινού.

Η εκτεταμένη έκδοση, η οποία θα προβάλλεται αποκλειστικά στους κινηματογράφους, θα περιέχει συνολικά δέκα λεπτά επιπλέον υλικού. Ανάμεσα στις νέες σκηνές που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι θεατές, ξεχωρίζει μια εμφάνιση της γνωστής ηθοποιού Ροζάριο Ντόσον, η οποία θα υποδυθεί τον ρόλο της Night Nurse.

Το αρχικό καστ και η σκηνοθετική ομάδα

Η αρχική πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» πραγματοποιήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία από την πρώτη στιγμή. Στον εμβληματικό ρόλο του Peter Parker επέστρεψε ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος ενσάρκωσε για ακόμα μία φορά τον αγαπημένο υπερήρωα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια της ταινίας ανέλαβε ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, ο οποίος καθοδήγησε το πρωταγωνιστικό καστ με επιτυχία. Το καστ συμπληρώνουν επίσης σημαντικά ονόματα του Χόλιγουντ, όπως η Ζεντάγια, ο Τζον Μπέρνθαλ, ο Μαρκ Ράφαλο και η Σέιντι Σινκ, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του φιλμ.

Εντυπωσιακά ρεκόρ στο box office

Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» έχει ήδη καταγράψει μια εξαιρετική πορεία στο box office, κατέχοντας τον τίτλο της πιο εμπορικής ταινίας όλων των εποχών στο αμερικανικό box office. Οι εισπράξεις της στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχονται στα 959 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που την τοποθετεί στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το φιλμ φιγουράρει στην 3η θέση της κατάταξης όλων των εποχών, με τις συνολικές εισπράξεις να αγγίζουν τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η επερχόμενη επανακυκλοφορία στις αίθουσες εκτιμάται ότι μπορεί να βοηθήσει την ταινία να ξεπεράσει το ιστορικό ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Βόρεια Αμερική, προσθέτοντας ακόμα ένα επίτευγμα στην ήδη λαμπρή της πορεία.

Ο ανταγωνισμός στις αίθουσες την 4η Δεκεμβρίου

Η 4η Δεκεμβρίου, ημέρα της επανακυκλοφορίας του «Spider-Man: (Brand New) Brand New Day», αναμένεται να έχει έντονο κινηματογραφικό ανταγωνισμό. Αρκετές άλλες παραγωγές κάνουν πρεμιέρα την ίδια ημερομηνία, διεκδικώντας το ενδιαφέρον του κοινού και των εισπράξεων.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το σίκουελ «Violent Night 2» της Universal, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Ντέιβιντ Χάρμπορ. Επίσης, στις αίθουσες θα προβληθεί η ταινία «Behemoth!» με τον Πέδρο Πασκάλ σε πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς και η ταινία δράσης «Above the Below» της Lionsgate, με τον Ίντρις Έλμπα.

Με πληροφορίες από: Topontiki