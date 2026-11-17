Η δικύλινδρη adventure μοτοσικλέτα KOVE 625X MAX είναι πλέον διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, σηματοδοτώντας την έναρξη της εμπορικής της πορείας. Το μοντέλο προσφέρεται στην τιμή των 6.995 ευρώ και διατίθεται μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. Η έκδοση MAX συνδυάζει έναν ισχυρό δικύλινδρο κινητήρα 63 ίππων με προηγμένη ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πίσω ανάρτηση, καθώς και ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού που στοχεύει στην άνεση και την υποβοήθηση του αναβάτη.

Άφιξη στην ελληνική αγορά και τιμή

Η KOVE 625X MAX έχει ξεκινήσει τη διάθεσή της στην ελληνική αγορά, με την τιμή της να έχει οριστεί στα 6.995 ευρώ. Η διάθεση του μοντέλου πραγματοποιείται μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της KOVE, το οποίο εκπροσωπείται από την εταιρεία ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. Η συγκεκριμένη έκδοση, η MAX, φέρει έναν δικύλινδρο κινητήρα που αποδίδει 63 ίππους, προσφέροντας παράλληλα ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πίσω ανάρτηση.

Πέρα από την ισχυρή της μονάδα κίνησης και την προηγμένη ανάρτηση, η KOVE 625X MAX είναι εξοπλισμένη με μια σειρά από χαρακτηριστικά που ενισχύουν τόσο την άνεση όσο και την υποβοήθηση του αναβάτη κατά την οδήγηση. Αυτός ο συνδυασμός καθιστά τη μοτοσικλέτα μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των adventure μοντέλων, έτοιμη να ανταποκριθεί σε ποικίλες συνθήκες οδήγησης.

Το καινοτόμο σύστημα ανάρτησης ADS+ALS

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στην έκδοση MAX της KOVE 625X είναι το σύστημα πίσω ανάρτησης, το οποίο φέρει την ονομασία ADS+ALS. Πρόκειται για μια ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση που προσφέρει προσαρμοστικότητα και βελτιωμένη οδική συμπεριφορά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, το σύστημα αυτό διαθέτει τρία διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας, επιτρέποντας στον αναβάτη να επιλέξει την ιδανική ρύθμιση ανάλογα με τις συνθήκες.

Η λειτουργικότητα του συστήματος ADS+ALS περιλαμβάνει την αυτόματη μεταβολή του ύψους της σέλας. Το ύψος της σέλας μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα, κυμαινόμενο από τα 795 χιλιοστά έως τα 820 χιλιοστά, ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης της μοτοσικλέτας. Αυτή η δυνατότητα προσφέρει ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες του αναβάτη, τόσο κατά τη στάση όσο και κατά την οδήγηση σε διαφορετικές ταχύτητες.

Πλούσιος εξοπλισμός για άνεση και ασφάλεια

Ο εξοπλισμός της KOVE 625X MAX είναι ιδιαίτερα πλούσιος και περιλαμβάνει στοιχεία που αναβαθμίζουν την ασφάλεια και την άνεση του αναβάτη. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται κάμερες καταγραφής, οι οποίες είναι τοποθετημένες τόσο στο εμπρός όσο και στο πίσω μέρος της μοτοσικλέτας, προσφέροντας τη δυνατότητα καταγραφής της διαδρομής. Επιπλέον, η μοτοσικλέτα διαθέτει ραντάρ τυφλού σημείου, ένα σύστημα που ενισχύει την ενεργητική ασφάλεια, ενημερώνοντας τον αναβάτη για οχήματα που βρίσκονται στα τυφλά σημεία.

Για την ενίσχυση της άνεσης, ιδιαίτερα σε χαμηλές θερμοκρασίες, η KOVE 625X MAX είναι εξοπλισμένη με θερμαινόμενα γκριπ, καθώς και με θερμαινόμενη σέλα. Ο πίνακας οργάνων της μοτοσικλέτας αποτελείται από μια οθόνη TFT 6,75 ιντσών, η οποία παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον αναβάτη. Η οθόνη αυτή προσφέρει επίσης τη δυνατότητα Screen Mirroring, επιτρέποντας την αντικατοπτρισμό περιεχομένου από άλλες συσκευές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και ηλεκτρονικά βοηθήματα

Η KOVE 625X MAX εφοδιάζεται με έναν δικύλινδρο κινητήρα, ο οποίος αποδίδει συνολικά 63 ίππους, εξασφαλίζοντας επαρκή ισχύ για τις ανάγκες της κατηγορίας adventure. Το ρεζερβουάρ καυσίμου της μοτοσικλέτας έχει χωρητικότητα 21 λίτρων, προσφέροντας αυτονομία για μεγαλύτερες διαδρομές. Οι τροχοί της μοτοσικλέτας είναι ακτινωτοί, με διάμετρο 19 ιντσών στον εμπρός τροχό και 17 ιντσών στον πίσω τροχό, μια διαμόρφωση που είναι συνηθισμένη σε μοντέλα με δυνατότητες κίνησης εκτός ασφάλτου.

Το ηλεκτρονικό πακέτο της KOVE 625X MAX είναι πλήρες και περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, γνωστό ως Traction Control, το οποίο συμβάλλει στην ασφαλέστερη οδήγηση, ειδικά σε ολισθηρές επιφάνειες. Επίσης, διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων (ABS), το οποίο ενισχύει την αποτελεσματικότητα του φρεναρίσματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ABS περιλαμβάνει ειδική λειτουργία Off-Road, σχεδιασμένη για την κίνηση της μοτοσικλέτας εκτός ασφάλτου, προσφέροντας βελτιστοποιημένη απόδοση σε χωμάτινες διαδρομές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta