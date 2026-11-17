Η Benda σηματοδοτεί την είσοδό της στην κατηγορία των roadster με την επίσημη αποκάλυψη των μοντέλων Vinster 700 και X 700. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην έκθεση EICMA 2026 στο Μιλάνο, όπου οι δύο μοτοσικλέτες τράβηξαν τα βλέμματα με την εντυπωσιακή τους νεορετρό αισθητική. Αμφότερα τα μοντέλα μοιράζονται την ίδια τεχνική πλατφόρμα, προσφέροντας μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία που συνδυάζει σύγχρονα στοιχεία με κλασικές αναφορές.

Η νέα σχεδιαστική γλώσσα της Benda

Το δίδυμο των Vinster ενσωματώνει μια σύγχρονη αισθητική με το «neo-retro» στυλ, εστιάζοντας στον δυναμικό χαρακτήρα ενός κινητήρα V2 και μια επιβλητική φυσική παρουσία. Η Benda δείχνει αποφασισμένη, καθώς αυτά τα δύο μοντέλα, μαζί με το Adventure Capra 700, τη φέρνουν στο επίκεντρο των συζητήσεων στα μοτοσικλετιστικά στέκια.

Ο εντυπωσιακός συνδυασμός σχεδιαστικών στοιχείων δεν αντιπροσωπεύει απλώς μια νέα κατηγορία για τη Benda, αλλά μια εντελώς νέα σχεδιαστική γλώσσα για τον κατασκευαστή. Το σμιλεμένο πλαίσιο, το μονόμπρατσο ψαλίδι αλουμινίου και η μακριά, επίπεδη σέλα συνδυάζονται αρμονικά με την ψηλά τοποθετημένη, ενσωματωμένη διπλή εξάτμιση και τα εμφανή μηχανικά μέρη, δημιουργώντας μια μοτοσικλέτα που εντάσσεται απόλυτα στην κατηγορία των roadster.

Κοινή τεχνική πλατφόρμα με ξεχωριστές προσεγγίσεις

Τα Vinster 700 και Vinster X 700, αν και μοιράζονται το ίδιο σωληνωτό πλαίσιο, ψαλίδι, αναρτήσεις και κινητήρα, διαφοροποιούνται μέσα από τις ξεχωριστές προσεγγίσεις τους. Αυτές οι προσεγγίσεις αφορούν το πώς η φιλοσοφία των roadster αποτυπώνεται στον σχεδιασμό του κατασκευαστή, προσφέροντας δύο διακριτές επιλογές στους αναβάτες.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν σμιλεμένο ρεζερβουάρ σε σχήμα δάκρυ, αλουμινένιο μονόμπρατσο ψαλίδι και επίπεδη σέλα. Κάτω από την σέλα είναι τοποθετημένα δύο τελικά εξάτμισης, συμβάλλοντας στην καθαρή και δυναμική οπτική τους. Αυτά τα κοινά στοιχεία αποτελούν τη βάση για την εντυπωσιακή τους εμφάνιση σε κάθε τους σημείο.

Το Vinster 700: Οδική συμπεριφορά και λιτή προσέγγιση

Το Vinster 700 έχει έναν χαρακτήρα προσανατολισμένο αποκλειστικά στην οδήγηση στον δρόμο. Διαθέτει κλασικές αναλογίες roadster και πιο προσιτές διαστάσεις, καθιστώντας το ιδανικό για αστικές μετακινήσεις και διαδρομές σε άσφαλτο. Η λιτή του προσέγγιση είναι εμφανής στον μινιμαλιστικό του σχεδιασμό, ο οποίος δίνει έμφαση στην ουσία της οδήγησης.

Στα τεχνικά του χαρακτηριστικά, το Vinster 700 διαθέτει ύψος σέλας 830 mm, προσφέροντας άνεση και ευκολία πρόσβασης. Οι ακτινωτοί τροχοί του είναι 17 ιντσών, ενώ ο V2 κινητήρας είναι τοποθετημένος ανάμεσα στις εξατμίσεις, συμβάλλοντας στην ισορροπημένη κατανομή βάρους και την αισθητική του μοτοσικλέτας.

Το X 700: Έμφαση στον off-road χαρακτήρα και τις επιδόσεις

Το X 700 εμπλουτίζει το κοινό σύνολο με στοιχεία που υπογραμμίζουν τον off-road χαρακτήρα του, καθιστώντας το κατάλληλο για περιπέτειες εκτός δρόμου. Περιλαμβάνει προστατευτική ποδιά κινητήρα, προστατευτικά χεριών, γνωστές και ως χούφτες, καθώς και ένα ψηλά τοποθετημένο μπροστινό φτερό. Αυτά τα χαρακτηριστικά προσδίδουν στην εμφάνισή του μια πιο σκληροτράχηλη διάσταση.

Η εμφάνιση του X 700 ενισχύεται περαιτέρω από μια μικρή ζελατίνα πάνω από τον προβολέα, μια σχάρα στο ρεζερβουάρ για επιπλέον πρακτικότητα, καθώς και μια προαιρετική πλαϊνή τσάντα. Οι τροχοί με ακτίνες παραμένουν, αλλά ο μπροστινός τροχός μεγαλώνει από τις 17 στις 19 ίντσες, ενώ τα ελαστικά διαθέτουν πιο έντονο πέλμα για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος. Ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, αυξάνεται και το ύψος της σέλας, από τα 830 στα 865 mm, προσφέροντας μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta