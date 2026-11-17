Το Θέατρο του Νέου Κόσμου υποδέχεται στην Κεντρική του Σκηνή τα «Ορφανά» του Ντέννις Κέλλυ, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Η παράσταση, με τους Γιάννη Λεάκο, Νεφέλη Μαϊστράλη και Χρήστο Τσάβο, έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, προσφέροντας στο κοινό ένα έργο που συνδυάζει σκοτεινή ένταση με αιχμηρό χιούμορ.

Η πλοκή και οι χαρακτήρες

Η ιστορία των «Ορφανών» εκτυλίσσεται γύρω από την Έλεν και τον Ντάννυ, οι οποίοι απολαμβάνουν το δείπνο τους, μακριά από τις άβολες αλήθειες της αγγλικής μεγαλούπολης. Η φαινομενικά ήρεμη αυτή στιγμή ανατρέπεται δραματικά με την εισβολή του Λίαμ, αδελφού της Έλεν, ο οποίος εμφανίζεται στο σαλόνι τους γεμάτος αίματα.

Μέσα σε μία και μόνο νύχτα, οι τρεις τους καλούνται να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή τους πλευρά. Αυτή η αναπάντεχη εξέλιξη τους οδηγεί στο να χάσουν τη γη κάτω από τα πόδια τους, φέρνοντας στην επιφάνεια κρυμμένες αλήθειες και συναισθήματα που δοκιμάζουν τα όρια της οικογενειακής τους σχέσης.

Ο συγγραφέας Ντέννις Κέλλυ και το έργο του

Ο Ντέννις Κέλλυ αναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης βρετανικής δραματουργίας. Το συγγραφικό του ύφος χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό της σκοτεινής έντασης με ένα αιχμηρό χιούμορ, δημιουργώντας έργα που προβληματίζουν και συγκινούν το κοινό.

Τα «Ορφανά» παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Εδιμβούργο το 2009, όπου και τιμήθηκαν με το Herald Angel Award. Το έργο διερευνά σε βάθος την οικογενειακή αφοσίωση, τον φόβο, τον ρατσισμό και τη βία. Αναδεικνύει πώς αυτά τα στοιχεία μπορούν να διαβρώσουν ακόμα και ένα περιβάλλον που αρχικά μοιάζει ασφαλές και φιλελεύθερο, θέτοντας ερωτήματα για την ανθρώπινη φύση και τις σχέσεις.

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Θανάση Ζερίτη

Ο σκηνοθέτης Θανάσης Ζερίτης εστιάζει στις λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν ανάμεσα στην ενοχή, τη συνενοχή και την οικογενειακή αγάπη. Μέσα από τη σκηνοθεσία του, στήνει ένα οικογενειακό θρίλερ που καθηλώνει τους θεατές, αναδεικνύοντας τις συνέπειες κάθε επιλογής.

Ο Ζερίτης θέτει το κεντρικό ερώτημα για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κανείς προκειμένου να προστατεύσει τους δικούς του ανθρώπους. Η προσέγγισή του αναμένεται να αναδείξει τις ψυχολογικές διαστάσεις του έργου και να προκαλέσει σκέψεις σχετικά με τα όρια της αφοσίωσης και της ηθικής.

Η ιστορία του έργου στην Ελλάδα και οι εορτασμοί του θεάτρου

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 30 χρόνια λειτουργίας του, προτείνει ξανά στο κοινό το έργο «Ορφανά». Είναι το ίδιο θέατρο που σύστησε το συγκεκριμένο έργο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον Νοέμβριο του 2010.

Τότε, η παράσταση παρουσιάστηκε σε μετάφραση της Κοραλίας Σωτηριάδου και σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η επανεμφάνιση του έργου στην Κεντρική Σκηνή αποτελεί μέρος της επετειακής πορείας του θεάτρου, αναδεικνύοντας τη διαχρονική του αξία και τη σύνδεσή του με το ελληνικό κοινό.

Πρακτικές πληροφορίες και άλλες παραστάσεις

Για την παράσταση των «Ορφανών», το κοινό θα πρέπει να γνωρίζει πως προβάλλονται σκηνές βίας και γίνεται χρήση strobelights. Λόγω του περιεχομένου της, η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 16 ετών.

Παράλληλα, το Θέατρο του Νέου Κόσμου φιλοξενεί και άλλες παραγωγές, όπως «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» του Λούκας Μπαίρφους, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας παρουσιάζεται «Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γεώργιου Βιζυηνού, σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού, ενώ το «Βίντεο Κλαμπ Φαντασία» των Νικόλα Λαμπάκη και Μιχάλη Μαλανδράκη επιστρέφει με νέο κύκλο παραστάσεων στο Θέατρο Σταθμός.

Με πληροφορίες από: Topontiki