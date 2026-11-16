Το πρόγραμμα Audi m0%ment επεκτείνεται στο Q3 SUV με 0% επιτόκιο

Η Audi Financial Services ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος χρηματοδότησης Audi m0%ment, το οποίο πλέον περιλαμβάνει και το νέο Q3 SUV. Η συγκεκριμένη προσφορά, που ήδη ίσχυε για το Q3 Sportback, παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα απόκτησης των μοντέλων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Το πρόγραμμα προβλέπει προκαταβολή 30%, ονομαστικό επιτόκιο 0% και διάρκεια χρηματοδότησης 36 μηνών, αφορά όμως περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Λεπτομέρειες του προγράμματος Audi m0%ment

Το πρόγραμμα Audi m0%ment, που διευρύνεται τώρα για να συμπεριλάβει το νέο Q3 SUV, αποτελεί μια πρόταση της Audi Financial Services. Οι όροι του προγράμματος περιλαμβάνουν την καταβολή προκαταβολής ύψους 30% της αξίας του οχήματος. Επιπλέον, το ονομαστικό επιτόκιο καθορίζεται στο 0%, προσφέροντας μια σημαντική διευκόλυνση στους αγοραστές.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης έχει οριστεί στους 36 μήνες, επιτρέποντας την αποπληρωμή του οχήματος σε ένα σταθερό χρονικό πλαίσιο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η προσφορά αυτή αφορά έναν περιορισμένο αριθμό οχημάτων, τόσο για το Q3 SUV όσο και για το Q3 Sportback, για το οποίο το πρόγραμμα ήταν ήδη διαθέσιμο.

Ενημέρωση και δοκιμαστική οδήγηση

Για να ενημερωθούν πλήρως σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις των μοντέλων Q3 SUV και Q3 Sportback, καθώς και για τους αναλυτικούς όρους του προγράμματος χρηματοδότησης Audi m0%ment, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Audi. Εκεί, θα λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από εξειδικευμένο προσωπικό.

Παράλληλα, το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Audi προσφέρει τη δυνατότητα προγραμματισμού δοκιμαστικής οδήγησης για τα μοντέλα Q3 SUV και Q3 Sportback. Αυτό δίνει την ευκαιρία στους υποψήφιους αγοραστές να βιώσουν από κοντά τις δυνατότητες και την οδηγική εμπειρία των συγκεκριμένων οχημάτων πριν προβούν στην τελική τους επιλογή.

Το πρόγραμμα Audi Platinum για τεχνική κάλυψη

Εκτός από τις επιλογές χρηματοδότησης, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι για τα νέα Q3 διατίθεται και το πρόγραμμα Audi Platinum. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει εκτεταμένη τεχνική κάλυψη για τα οχήματα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, η τεχνική κάλυψη του Audi Platinum ισχύει έως τη συμπλήρωση δέκα ετών από την πρώτη κυκλοφορία του οχήματος ή έως τη συμπλήρωση 150.000 χιλιομέτρων, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος είναι διαθέσιμοι για ενημέρωση.

Οδική βοήθεια με το Audi LongLife Mobility

Παράλληλα με το πρόγραμμα Audi Platinum, η Audi προσφέρει και το Audi LongLife Mobility, ένα πρόγραμμα που εστιάζει στην οδική βοήθεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών. Το Audi LongLife Mobility παρέχει δωρεάν οδική βοήθεια, εξασφαλίζοντας υποστήριξη σε περίπτωση ανάγκης.

Η εξυπηρέτηση που προσφέρει το πρόγραμμα είναι 24ωρη και διαθέσιμη 365 ημέρες τον χρόνο, καλύπτοντας κάθε πιθανό σενάριο. Τόσο το Audi Platinum όσο και το Audi LongLife Mobility ενεργοποιούνται ή ανανεώνονται χωρίς πρόσθετη χρέωση, εφόσον πραγματοποιείται η προβλεπόμενη προγραμματισμένη συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Service Audi, σύμφωνα πάντα με τους εκάστοτε όρους τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Για όσους επιθυμούν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μοντέλα Q3 SUV και Q3 Sportback, καθώς και για το πρόγραμμα χρηματοδότησης Audi m0%ment και τα συνοδευτικά προγράμματα Audi Platinum και Audi LongLife Mobility, μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα www.audi.gr.

Εναλλακτικά, όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στο επίσημο δίκτυο της μάρκας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για εξατομικευμένη ενημέρωση και διευκρινίσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta